Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abre el plazo para optar a 377 VPOVerano del campo malagueñoBoom de las autocaravanasEstabilizado el incendio forestal en Los GallardosOlimpiadas de BiologíaUn año de la renuncia al MundialSalida de Chris Duarte
instagramlinkedin

Muere a los 78 años el actor Sam Neill, famoso por 'Parque Jurásico'

Jeff Goldblum, Sam Neill y Laura Dern, en una imagen de 'Jurassic World: Dominion'.

Jeff Goldblum, Sam Neill y Laura Dern, en una imagen de 'Jurassic World: Dominion'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El artista neozelandés Sam Neill, ha fallecido este lunes a los de 78 años de edad, tras haberse recuperado de un cáncer, según informó su familia en un comunicado . "La pérdida fue repentina e inesperada, pero reconfortada por el hecho de que Sam se mantuvo libre de cáncer", señalaba el comunicado publicado en la cuenta de Instagram de esta estrella del cine.

Neill , que interpretaba a un científico en la taquillera cinta de 1993 sobre dinosaurios, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodkiniano en fase tres. "Estapa desorientado y parecía que iba de salida, lo cual obviamente no era lo ideal", declaró entonces.

El actor fue tratado con terapia de células T con CAR, que utiliza un virus desactivado para reprogramar genéticamente las células T humanas, que combaten las infecciones, permitiéndoles atacar tipos específicos de cáncer.

Noticias relacionadas y más

La carrera de Neill comenzó en los años 1970 e incluye decenas de papeles en cine y televisión, incluyendo la serie "Peaky Blinders" y la película "El piano".

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Echeverría del Palo, el núcleo comercial del Distrito Este de Málaga: 'no somos competencia entre nosotros, somos compañeros
  2. La pedanía de Málaga que celebra este fin de semana su feria con música en directo, degustaciones y carrera de cintas en moto: horario, ubicación y toda la programación
  3. Así es la enorme mansión que Erling Haaland tiene en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella: 2.000 metros cuadrados con gimnasio, piscina y las mejores vistas de la costa
  4. Misteriosas rayas milenarias en los Jardines de Picasso, en Málaga
  5. Un hombre le corta la cara a otro en Málaga tras impedirle robar de un tirón la cadena a una mujer
  6. El inicio en Primera División del Málaga CF se retrasa por la clasificación de España para semifinales del Mundial
  7. La Junta inicia las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce entre Casapalma y Cerralba
  8. Más de 2 millones y 9 meses de plazo: comienzan las obras para trasladar parte del Centro de Transfusión al Hospital Materno de Málaga

Muere a los 78 años el actor Sam Neill, famoso por 'Parque Jurásico'

Muere a los 78 años el actor Sam Neill, famoso por 'Parque Jurásico'

Más allá del menú: el valor de convertir cada comida en una experiencia compartida

Más allá del menú: el valor de convertir cada comida en una experiencia compartida

España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos

España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos

Irán anuncia ataques contra bases militares con presencia de EE. UU. en Jordania, Bahréin y Kuwait

Irán anuncia ataques contra bases militares con presencia de EE. UU. en Jordania, Bahréin y Kuwait

"Caso Unicaja-Chris Duarte": acuerdo inminente

"Caso Unicaja-Chris Duarte": acuerdo inminente

Ya está aquí, caramba

Aceleran los sondeos en Abdalajís tras eximir a Adif del abastecimiento

Aceleran los sondeos en Abdalajís tras eximir a Adif del abastecimiento

Calor y falta de agua amenazan la que se preveía la mejor cosecha del olivar en años

Calor y falta de agua amenazan la que se preveía la mejor cosecha del olivar en años
Tracking Pixel Contents