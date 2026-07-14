Pablo Picasso cruza el Atlántico: Round Rock (Texas) abrirá un espacio expositivo vinculado al Museo Casa Natal

Málaga da un nuevo paso en su interés por mantener vivo el legado de Pablo Picasso. Tal y como anunció hace unas semanas La Opinión de Málaga, la ciudad estadounidense de Round Rock (Texas) contará con un espacio expositivo dedicado al artista malagueño gracias a un acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Málaga, el Museo Casa Natal Picasso y diversas instituciones texanas.

La iniciativa supone un nuevo capítulo en la estrategia del Museo Casa Natal para difundir la figura y la obra de Picasso fuera de España. Es un proyecto que plantea una programación estable de exposiciones y actividades culturales que convertirá al nuevo City Arts Center en una extensión de la proyección internacional de la institución malagueña durante, al menos, los próximos cinco años.

Según explicó durante la presentación el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, Luis Lafuente, el acuerdo permitirá celebrar dos exposiciones anuales con fondos de la colección del museo, además de conferencias, talleres y actividades formativas dirigidas al público estadounidense.

Una primera pincelada de Picasso

La exposición inaugural llevará por título 'Diálogos con Picasso' y reunirá obras sobre papel del pintor malagueño junto a piezas de otros artistas presentes en la colección de la Casa Natal. El objetivo, según explicó Lafuente, no es trasladar simplemente una selección de obras, sino construir un discurso expositivo que permita al público de Texas comprender la vigencia del legado picassiano y su influencia en la creación contemporánea.

El director del museo también quiso subrayar que cada una de las piezas ha sido seleccionada siguiendo criterios museográficos y científicos, garantizando que la exposición tenga entidad propia en su nueva sede sin perder el rigor que caracteriza a la institución malagueña.

El Ayuntamiento de Málaga impulsa un espacio del Museo Casa Natal Picasso en Texas. / L.O

Garantías para la conservación de las obras

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es el compromiso con la conservación del patrimonio. El City Arts Center es un edificio situado en el centro de la ciudad de Round Rock. Su elección se apoya en que cumple con los requisitos exigidos por el Museo Casa Natal para albergar obras originales: control de temperatura y humedad, sistemas de seguridad, protocolos específicos de manipulación y transporte, así como las coberturas de seguro necesarias para este tipo de préstamos internacionales.

Lafuente insistió en que estas garantías eran una condición indispensable para autorizar la salida de las obras y recordó que la responsabilidad del museo va más allá de conservar la casa donde nació Picasso: también consiste en proyectar internacionalmente su legado.

Un puente entre Málaga y Texas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentó la firma del memorando como un paso más en la relación entre la capital de la Costa del Sol y el área metropolitana de Austin, uno de los grandes polos tecnológicos de Estados Unidos.

En la presentación participaron igualmente representantes de la Texas-European Chamber of Commerce Foundation, que defendieron esta alianza como una oportunidad para impulsar proyectos conjuntos en ámbitos como la educación, la innovación, la cultura o el desarrollo empresarial.

Con este proyecto, el nombre de Picasso suma una nueva presencia internacional y Málaga refuerza su estrategia de utilizar el patrimonio cultural como herramienta de diplomacia. El nuevo espacio expositivo de Round Rock aspira así a convertirse en un punto de encuentro entre dos ciudades separadas por miles de kilómetros, pero unidas a partir de ahora por el legado universal del artista malagueño.