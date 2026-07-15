Brisa se convierte en el primer festival de Málaga 100% accesible

Brisa Festival refuerza su compromiso con la cultura inclusiva y presenta el mayor plan de accesibilidad desarrollado hasta la fecha en un evento musical de la provincia de Málaga. Gracias a la colaboración de la Fundación «la Caixa», a través de CaixaBank, y al trabajo especializado de la Fundación Music For All, la edición de 2026 dará un paso decisivo para convertirse en un festival plenamente accesible. Esta alianza permite incorporar por primera vez un conjunto integral de medidas destinadas a garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la música en igualdad de condiciones.

Durante las tres jornadas del festival, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en el Puerto de Málaga, las personas con necesidades específicas dispondrán de un completo conjunto de recursos adaptados que eliminarán barreras físicas, sensoriales e intelectuales para favorecer una experiencia plenamente inclusiva. Entre las principales medidas destacan los accesos preferentes y libres de barreras arquitectónicas, plataformas y espacios reservados para personas con movilidad reducida, aseos adaptados, barras accesibles, áreas de descanso, préstamo de sillas de ruedas y muletas, así como personal de apoyo durante toda la celebración del festival.

El proyecto contará además con la colaboración del Voluntariado CaixaBank durante las tres jornadas del festival, apoyando labores de acompañamiento, información y orientación a las personas asistentes que requieran apoyo específico. Asimismo, gracias a la colaboración con la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, se facilitará la asistencia de personas con discapacidad y sus acompañantes a través de entidades sociales de la ciudad.

Actuaciones con interpretación en lengua de signos y subtitulado

Asimismo, las actuaciones de Love of Lesbian, Siloé y La M.O.D.A. contarán con interpretación en lengua de signos española y subtitulado en directo a través de las pantallas del festival, facilitando el acceso a la experiencia musical para las personas sordas.

El plan de accesibilidad incorpora además importantes recursos dirigidos a personas con discapacidad auditiva, como mochilas vibratorias, lazos de bucle magnético individual y espacios preferentes para seguir los conciertos en las mejores condiciones posibles.

En materia de accesibilidad visual, Brisa ofrecerá programación en braille, mapas del recinto y programación en formato PDF accesible, códigos NaviLens para facilitar la orientación dentro del recinto y espacios preferentes para personas con discapacidad visual.

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Igualmente, contempla medidas específicas de accesibilidad cognitiva, mediante señalética adaptada, accesos especiales, espacios reservados, préstamo de cascos aislantes y tapones para reducir la sobreestimulación sensorial. nLas personas que requieran alguno de estos servicios, podrán obtener asistencia personalizada a través de Fundación Music For All antes de la celebración del evento. Además, se ha habilitado una sección dentro de la web del festival con toda la información detallada en materia de accesibilidad. Además, el festival contará con entradas específicas para personas con movilidad reducida y un sistema de acreditación que facilitará el acceso a las zonas adaptadas.