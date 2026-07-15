Escena
La Generación del 27 se hace teatro musical en Torremolinos
El Parque de la Batería acoge el sábado el estreno de esta obra, que lleva el sello de la compañía malagueña Producciones Alfresquito, bajo la dirección de Virginia Nölting
La Opinión
La Diputación de Málaga, a través de su Centro Cultural Generación del 27, impulsa el estreno de ‘Composiciones 2/3’, un espectáculo de teatro musical que rinde tributo a la Generación del 27. El Parque de la Batería de Torremolinos acoge el sábado 18 de julio, a las 21.30 horas, la puesta de largo de esta obra que lleva el sello de la compañía malagueña Producciones Alfresquito, bajo la dirección de Virginia Nölting.
Durante una hora de representación al aire libre, el público asistirá a un encuentro que escenifica el abrazo entre la música, el teatro y la poesía, para reunir a cinco figuras clave del 27: María Zambrano, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Josefina de la Torre y María Teresa León. La entrada será gratuita hasta completar aforo en esta función, que también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos.
Centenario del 27
El vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, enmarca el estreno en “la extensa programación con la que la institución provincial se está encaminando a la conmemoración del centenario de la Generación del 27”. “Esta apuesta por la efemérides tendrá su epicentro en el rehabilitado Palacio de Valdeflores y se vienen celebrando también los 100 años de dos hitos malagueños claves para la eclosión del brillante grupo del 27: la Imprenta Sur y la Revista Litoral”, añade el diputado.
Asimismo, López Mestanza resalta que “sigue muy viva” la estrecha relación que une a la Generación del 27 con Torremolinos, la ciudad que acogerá el estreno de 'Composiciones 2/3': así, enumeró que “Luis Cernuda situó la ‘Sansueña’ de su felicidad en Torremolinos; allí también se produjo hace casi un siglo la icónica reunión frente al mar de los malagueños del 27 con Salvador Dalí y Gala; y en 1968, en este mismo punto de la Costa del Sol resurgió de la mano de José María Amado la Revista Litoral, que hoy sigue editándose desde su redacción torremolinense”.
Cinco actores y dos músicos
La propuesta programada para este sábado 18 de julio sitúa a cinco actores malagueños sobre el escenario, en la piel de los propios autores del 27 presentes en la obra. De este modo, Carmen Baquero encarna a María Zambrano; David Mena, a Federico García Lorca; Francisca Díaz, a María Teresa León; Rafa Castillo-Romero, a Rafael Alberti; y Virginia Nölting, a Josefina de la Torre. Además, este montaje cuenta con la participación de dos músicos: Miguel Olmedo como director musical y Ana Paz al piano y a la guitarra.
En ‘Composiciones 2/3’, la dirección y el guión del espectáculo llevan la firma de Nölting, mientras que Vanessa López se ha hecho cargo de la codirección y el movimiento escénico. Dice Nölting que ‘Composiciones 2/3’ invoca la trascendencia del mar y, sobre todo, se convierte en “un lugar amable para nuestros poetas del 27”. La obra invita a cruzar el umbral del tiempo y habitar estas composiciones genuinas en su más bella libertad. María Zambrano, Rafael Alberti, Josefina de la Torre, Federico García Lorca y María Teresa León, estos cinco brillantes creadores se encuentran enhebrando versos, amando, riendo, bailando y cantando.
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