El master of horror malagueño Tony Morales debuta por fin en el largometraje

Llevaba tiempo rumiándolo, e incluso su nombre había sonado para dirigir algún encargo de terror patrio, pero ahora, por fin, el master of horror malagueño Tony Morales está rodando su primer largometraje tras una impresionante carrera en la distancia corta. Tras más de 500 selecciones oficiales y 130 premios internacionales en festivales, además de numerosas nominaciones a los prestigiosos Melies D'Argent, gracias a sus cortometrajes 'Black Eyed Child' (2018), 'Alicia' (2023) y 'Abracitos' (2029), entre otros, Morales se encuentra en plena producción, entre Madrid y Canarias de Hada, la película que ampliará el universo de una de sus más celebradas piezas, 'Hada' (2015).

«Quiero que el espectador disfrute de una auténtica montaña rusa de terror. Que la película sea una experiencia intensa, llena de tensión y jumpscares. Como un tren de la bruja: agarrarte a la butaca, taparte los ojos y gritar. Cuando escribo o dirijo no pienso en diferenciarme del resto. Pienso en el espectador y en cómo atraparlo desde el primer minuto. Busco que la película sea lo más inmersiva posible y que viva la historia como si estuviera en primera persona, atrapado en la pesadilla que sufren nuestros personajes. No hay mejor escuela que ver a la gente asustarse, contener la respiración o gritar. Ahí es donde realmente he aprendido qué funciona y qué no a la hora de provocar miedo. Todo ese aprendizaje lo estoy aplicando en ‘Hada’ para construir set pieces de terror y jump scares lo más ingeniosos e imprevisibles posible», comenta el malagueño.

Tony Morales, en el rodaje de su cortometraje 'La visitante' / La Opinión

La mexicana Esmeralda Pimentel y el niño Liam Segu, de tan sólo 8 años, protagonizan este thriller sobrenatural que busca abrirse camino en un nicho, el del terror, con un mercado de posibilidades comerciales cada vez mayores. Respaldan a Morales en su aventura Eterno Island Pictures y Rock & Ruz, responsables de los éxitos internacionales de Netflix 'Nowhere' y 'El Practicante', y la estadounidense A Bigger Boat, vinculada a la franquicia de terror 'Saw'. Las ventas internacionales correrán a cargo de la compañía británica Architect.

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La historia sigue a Abril, una asistente social marcada por la pérdida, que deberá enfrentarse a una fuerza sobrenatural para salvar la vida del menor bajo su protección tras fracasar en su intento de protegerlo Éste es el punto de partida de 'Hada', el argumento a partir del que el malagueño Tony Morales desplegará todas sus refinadas destrezas en el arte de helarnos la sangre; un estilo que lleva años depurando y que encantará a los fans de las películas de la factoría Blumhouse o del primer James Wan, uno de los referentes confesos del realizador boquerón.