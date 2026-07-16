El malagueño Rafael Maldonado invita a leer a Lobo Antunes: "Le debo una mejor comprensión del alma humana"

Quien se haya acercado alguna vez a la literatura de Rafael Maldonado (Málaga, 1981) sabrá del panteón literario de autores, exigentes y definitivos, adorados por el también farmacéutico: William Faulkner, Juan Benet y, entre muchos otros pero selectos, António Lobo Antunes. Maldonado publica ahora 'António Lobo Antunes. La epopeya y la lírica' (Confluencias, 2026), un pequeño volumen que "no es una biografía ni un ensayo" sobre el luso; más bien un "humilde tributo" a un escritor que tanto le ha "maravillado" que siente que "le debe algo".

"Lobo Antunes fue para mí una revelación, y su obra me llegó en el momento justo en el que sentía una gran pasión por la literatura pero no me gustaba la narrativa que se publicaba y tenía éxito. Benet y él llegaron casi a la par. Descubrí a un autor que a través de una escritura muy lírica iba hacia eso que decía Faulkner que debe ir un escritor, en busca de la verdad y el corazón humano. Me puse a escribir sobre él por una mezcla de homenaje, agradecimiento y porque tuvo una vida apasionante, alejada del mundo literario, tan detestable", asegura el malagueño.

Portada del libro de Rafael Maldonado / Confluencias

Al firmante de 'Memoria de elefante' le debe Maldonado mucho, y se refleja en un libro, sucinto, desde la admiración y la necesidad de compartir una pasión literaria: "No sólo le debo muchas horas de felicidad lectora, también una mejor comprensión del alma humana, que me haya hecho amar aún más Portugal y, sobre todo, aprender a escribir para los pies de los niños muertos en vez de para el público. Es una imagen muy bella que decía sobre un niño con leucemia, y que los profesionales de la salud [Lobo Antunes fue también psiquiatra], tan en contacto con el dolor humano, entendemos perfectamente".

Dos palabras usa el malagueño para resumir el corpus literario y vital del portugués: epopeya y lírica. "Es algo que dijo él a una periodista, que no creía que él escribiese novelas, sino epopeyas líricas. Es así, lo suyo no es narrativa, sino algo muy diferente. Habla de los grandes temas: el amor, la muerte, el dolor, la soledad, la guerra, la búsqueda de Dios, etc, pero con una gran intensidad poética en forma de insólita prosa. No le interesan las tramas ni los argumentos, sino la pura emoción, que no se lea el libro, sino que se viva", razona.

Documentarse sobre un hombre casi secreto

Hombre privado, no es fácil encontrar bibliografía que cunda sobre la vida de António Lobo Antunes. En la preparación de este libro, en la labor de documentación, a la hora de conocer más al hombre detrás del autor, ¿ha encontrado el malagueño más razones para comprenderlo y amar su literatura? "Me he guiado por lo que hay, y es que buena parte lo ha contado él en entrevistas, en crónicas y en cartas. Descubrí más allá del escritor a un hombre que, por sus orígenes familiares y educación, podía ser mi padre. Tiene una vida intensa hasta los 50 años, donde es el nieto de un vizconde, teniente médico en Angola, comunista en la revolución de los Claveles y psiquiatra en un manicomio. Desde que sus libros empiezan a deslumbrar hasta que muere este año su vida es muy sedentaria, porque deja del todo la medicina en los 90 y se dedica a escribir únicamente. Yo imagino en esta última etapa un paseo por Lisboa -ciudad a la que tembién homenajeo- donde este hombre recuerda su obra", argumenta. ¿Y no ha habido relativas decepciones? "No tengo decepciones porque no lo mitifico, los seres humanos estamos todos hechos de barro, solo que algunos son capaces de hacer obras perdurables", zanja Maldonado.

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"Hay que aprender a leerme", dijo Lobo Antunes. Y el malagueño quiere contribuir a ello. "Sus libros son de una extrema complejidad, y si el lector se acerca a ellos con el ánimo de leer una novela convencional lo dejará a las dos páginas. Hay que tener paciencia, concentración y ganas de entrar por una puerta de la que no se vuelve igual. Él dice que no se puede abrir la cerradura de sus libros con nuestra llave, sino que el lector tiene que encontrar su llave. Por mi parte, si alguien disfruta de 'La epopeya y la lírica' y da el salto a la obra de Lobo, habré cumplido mi objetivo"