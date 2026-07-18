"Hemos aprendido todo lo que sabemos de la música por nosotros mismos"AC

El grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) regresa a Málaga para participar en una de las jornadas del Brisa Festival. Este diario ha charlado con el líder de la banda, David Ruiz, sobre su nuevo disco San Felices (2025) y las razones que les llevaron a hacer un parón hace unos años, además de su reciente fichaje por una multinacional dejando atrás años de autoedición y el adiós de uno de los miembros fundadores del combo.

Vienen con la gira del 25º aniversario. ¿Cómo se fraguó este disco?

Tocaremos canciones especiales de todos nuestros álbumes, también del nuevo. La gente ya sabe que nosotros no vendemos ningún humo y que nos vamos a dejar la piel en el escenario intentando transmitirle al público lo que sentimos. Nada más y nada menos.

Después de un parón de cuatro años desde su último disco Nuevo Cancionero Burgalés (2021), volvieron al estudio para grabar San Felices (2025). ¿Cómo supieron que era el momento de volver?

Cuando acabamos la gira, a finales de 2023, necesitábamos descansar. Habían sido 13 años sin parar ni un solo día. Llegó un momento en el que teníamos que coger aire y volver a nuestra vida real. Aún así, La M.O.D.A es nuestro proyecto, nuestra vida, y mientras aprovechábamos el estar en casa con nuestra gente, de forma natural, empezaron a surgir varias ideas de canciones. Ahí fue cuando empezamos a buscar un estudio y un productor para volver a ponernos en marcha. Yo creo que hemos conseguido elevar a su máxima potencia cada canción y estoy muy satisfecha del resultado.

¿Cómo se plantean la vuelta tras la baja de Jacobo Naya?

Para nosotros fue un momento muy difícil. Estamos muy unidos, pero desde el primer momento lo entendimos. Este estilo de vida conlleva mucho desgaste y tienes que sacrificar muchas cosas. Entendimos lo que nos dijo: necesitaba dejar de lado la locura y el caos de estar en una banda que no para. Por suerte, seguimos teniendo muy buena relación él. Le vamos a querer siempre, aunque ahora no estemos tocando juntos.

La M.O.D.A. llevó a Río Babel su mezcla de folk, rock y canciones de garganta compartida. / Cortesía de Río Babel

Las letras mencionan espacios comunes y cotidianos, pero parece que desde cierta nostalgia o melancolía.

Siempre hemos tenido ese punto melancólico, nostálgico y existencialista en nuestras letras. Es parte de nuestra identidad. Cuando escribimos, lo único en lo que pensamos es en ser sinceros con nosotros mismos y expresar lo que tenemos la necesidad de sacar.. A pesar de eso, creemos que es nuestro disco más alegre, más vitalista y siempre hemos intentado reflejar en nuestra música cómo nos sentimos. Nosotros no analizamos mucho lo que escribimos y preferimos que cada persona lo interprete a su manera.

¿El sonido de San Felices tiene elementos más marcados de pop-rock, indie e incluso de electrónica, pero sin dejar de lado la esencia de La M.O.D.A. Esto se puede apreciar en canciones como Alsa pa Madrid o Si bailas, bailo. ¿Cómo considera que ha evolucionado su sonido?

Intentamos no repetirnos. Si ya hemos utilizado un sonido o un recurso rítmico, tratamos de evitarlo para que no dé la sensación de que estamos estancados diciendo lo mismo. Por eso hemos trabajado con diferentes productores. Creo que cada álbum tiene su propio universo. Siempre hemos hecho lo que nos daba la gana. Nos gusta música muy variada y estamos orgullosos de intentar hacer las cosas más allá de las etiquetas.

Subiendo como el Chava Jiménez, con Leiva, y No te necesito para ser feliz, con Repion, son sus únicas colaboraciones. ¿Por qué eligieron a estos artistas?

Siempre hemos intentado evitar hacer colaboraciones por el mero hecho de hacerlas. Si se da la ocasión es porque sentimos una conexión con esa persona, o esa banda, y te imaginas cómo cantarían tu canción. Es algo que no hay que forzar, pero cuando sucede es maravilloso.

¿Dejaron de lado la autoedición para firmar con Universal Music. ¿Por qué?

Durante toda nuestra trayectoria hemos trabajado con nuestro propio sello discográfico. En San Felices quisimos probar a trabajar con alguien porque ya no dábamos abasto. Había mucho trabajo de oficina que nos quitaba tiempo de juntarnos a tocar, así que necesitábamos tener un grupo de apoyo que nos permitiera dedicarnos más a las canciones, que es lo más importante de todo esto.

Ahora que son un grupo consagrado, ¿cómo recuerdan sus inicios en la música al echar la vista atrás?

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No teníamos ni idea de lo que era tener un grupo, y menos de la industria musical. Aprendimos todo por nosotros mismos. Lo cierto es que hemos cumplido nuestro sueño de adolescencia. Al final, eso es la magia de la música que nos cautivó desde pequeños y gracias a ella podemos dedicarnos a lo que más nos llena. Somos muy afortunados.