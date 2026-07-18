Semana Santa
Impulsan una representación nocturna de El Paso de Riogordo en su 75º aniversario
Las funciones tendrán lugar este viernes 24 y sábado 25 de julio, a partir de las 21.30 horas, en el recinto de El Calvario de la localidad axárquica
Desde el año 1951, Riogordo mantiene vivo el Paso de Riogordo, una escenificación de la Pasión de Jesucristo, Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y de España, pero ahora la Diputación de Málaga ha dado un paso más y la impulsado un representación especial nocturna.
La celebración de una representación especial nocturna se realizará con motivo del 75 aniversario de esta tradición, una de las manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas del municipio, ha informado este sábado la Diputación de Málaga.
Dos funciones nocturnas en El Calvario
Las funciones tendrán lugar el 24 y 25 de julio, a las 21.30 horas, en el recinto de El Calvario, que volverá a transformarse en un verdadero pueblo de Judea para escenificar la vida, pasión y muerte de Jesús.
Desde el año 1951, Riogordo mantiene viva esta representación gracias a la implicación de sus vecinos, que colaboran de distintas formas para hacer posible cada edición.
Algunos participan como actores, otros prestan enseres, animales o elementos necesarios para la puesta en escena, y todos contribuyen a preservar una tradición que forma parte esencial de la identidad cultural del municipio.
Una representación reconocida dentro y fuera de España
El Paso de Riogordo empezó a ser conocido en numerosos países desde que en 1952 la revista francesa "París Match" lo calificó como la mejor representación de la Pasión de Jesucristo en Europa.
Es una Fiesta de Singularidad Turística Provincial que también está declarada como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y Fiesta de Interés Turístico Nacional.
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