Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estabilizan el incendio en ÁrchezDías de calor extremoLas Cuatro Esquinas de El PaloPlanta rarísima de MálagaMangos inmaduros en la AxarquíaParking el Hospital CivilA la calle con una enfermedadMoratoria de pisos turísticos
instagramlinkedin

Semana Santa

Impulsan una representación nocturna de El Paso de Riogordo en su 75º aniversario

Las funciones tendrán lugar este viernes 24 y sábado 25 de julio, a partir de las 21.30 horas, en el recinto de El Calvario de la localidad axárquica

Representación del Paso de Riogordo de 2025

Representación del Paso de Riogordo de 2025 / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Desde el año 1951, Riogordo mantiene vivo el Paso de Riogordo, una escenificación de la Pasión de Jesucristo, Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y de España, pero ahora la Diputación de Málaga ha dado un paso más y la impulsado un representación especial nocturna.

La celebración de una representación especial nocturna se realizará con motivo del 75 aniversario de esta tradición, una de las manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas del municipio, ha informado este sábado la Diputación de Málaga.

Dos funciones nocturnas en El Calvario

Las funciones tendrán lugar el 24 y 25 de julio, a las 21.30 horas, en el recinto de El Calvario, que volverá a transformarse en un verdadero pueblo de Judea para escenificar la vida, pasión y muerte de Jesús.

Desde el año 1951, Riogordo mantiene viva esta representación gracias a la implicación de sus vecinos, que colaboran de distintas formas para hacer posible cada edición.

La diputada provincial Sagrario Molina presenta la representación especial nocturna de El Paso de Riogordo con motivo del 75 aniversario de esta tradición

Presentación en la Diputación de la representación nocturna. / L.O.

Algunos participan como actores, otros prestan enseres, animales o elementos necesarios para la puesta en escena, y todos contribuyen a preservar una tradición que forma parte esencial de la identidad cultural del municipio.

Una representación reconocida dentro y fuera de España

El Paso de Riogordo empezó a ser conocido en numerosos países desde que en 1952 la revista francesa "París Match" lo calificó como la mejor representación de la Pasión de Jesucristo en Europa.

Noticias relacionadas

Es una Fiesta de Singularidad Turística Provincial que también está declarada como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y Fiesta de Interés Turístico Nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
  2. Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
  3. Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
  4. Málaga celebra el domingo la gran fiesta del Mundial de fútbol: todas las opciones para ver a España en pantalla gigante
  5. Pequeños negocios de calle Hilera echan el cierre expulsados por las obras del metro de Málaga: 'Nos vamos a un pueblo
  6. El emblemático comercio La Costa Azul de Málaga cierra tras 95 años: “Antes nos conocíamos todos. Ahora yo no conozco a nadie”
  7. Alerta naranja por calor en Málaga: la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce este viernes temperaturas de hasta 40 grados
  8. Sortean dos viviendas nuevas en Cuevas del Becerro con papeletas a 10 euros: así es la rifa

Impulsan una representación nocturna de El Paso de Riogordo en su 75º aniversario

Impulsan una representación nocturna de El Paso de Riogordo en su 75º aniversario

Sorteo Bonoloto del sábado 18 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 18 de julio de 2026

Coello y Tapia se citan en la final de Málaga ante Lebrón y Augsburger

Coello y Tapia se citan en la final de Málaga ante Lebrón y Augsburger

El alcalde de Nueva York estudia si tiene autoridad para arrestar a Netanyahu

El alcalde de Nueva York estudia si tiene autoridad para arrestar a Netanyahu

Triay-Brea y González-Josemaría se citan de nuevo en la final del Málaga Premier Padel

Triay-Brea y González-Josemaría se citan de nuevo en la final del Málaga Premier Padel

No lo olviden, pibes: nosotros pagamos las inyecciones del niño Leo

No lo olviden, pibes: nosotros pagamos las inyecciones del niño Leo

Dos menores, identificados por encender varias fogatas en el monte Calamorro de Benalmádena

Dos menores, identificados por encender varias fogatas en el monte Calamorro de Benalmádena

El Málaga CF confirma su cuarto amistoso de pretemporada

El Málaga CF confirma su cuarto amistoso de pretemporada
Tracking Pixel Contents