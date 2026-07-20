Andrés Barrios, pianista: «El fuego de la imprecisión es algo que me encanta»

Andrés Barrios toca el piano como quien abre una grieta. Por ella se cuelan Utrera, el compás, Falla, el jazz y una curiosidad que no entiende de aduanas. En sus manos, las teclas no acompañan al flamenco: lo empujan, lo obligan a mirarse desde otro lugar. Criado en una tierra donde la raíz pesa, ha construido una carrera a contracorriente, sin renunciar a la tradición ni convertirla en museo. Ganó el Premio Filón al Mejor Instrumentista del Festival del Cante de las Minas y ha llevado su música por Europa, Asia y América. En 2025, Km.0, junto a voces y sensibilidades como las de Estrella Morente, Pedro el Granaíno y Layth Sidiq, fue nominado al Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Flamenca. Un reconocimiento clave, pero insuficiente para explicar su impulso. Pues Barrios sigue buscando. En Marea viva, su nuevo trabajo, el flamenco convive con la clásica y la electrónica sin perder el pulso del sur. Todo avanza, se mezcla, regresa. El próximo 2 de septiembre presentará ese universo en Torremolinos. Una noche para comprobar que el piano también puede tener duende. Y, sobre todo, hambre de futuro.

Marea viva suena a declaración de principios: algo que se mueve y que no puede fijarse. ¿En qué momento vital le pilló este disco?

No me gustan las etiquetas, así que siempre estoy investigando nuevas fórmulas. Cuando me dicen que soy un pianista de flamenco, empiezo a correr en busca de otros enfoques.

Viene de Utrera, una tierra con una memoria flamenca muy reconocible. ¿Cuándo deja la raíz de ser una herencia y se convierte en un lenguaje propio?

Hay quien asegura que el flamenco ha muerto. Yo, en cambio, considero que está más vivo que nunca. Si bien tiene unos cánones que permiten estudiarlo en el conservatorio, es una música joven. Pienso que, a pesar de las grandes enseñanzas que nos dejaron los maestros, todavía hay personas que pueden aportar sus ángulos.

¿Qué responsabilidad siente cuando lo lleva hacia otros sonidos?

Hace poco leí una crítica que me hicieron por un concierto en Bucarest. Y me sorprendió por varias cosas. Allí no conocen el flamenco, no están familiarizados con sus dinámicas. Y, por tanto, al verme tocarlo con un piano, les chocó. El modo que tengo de jugar con él lo ven como una ruptura de los límites. Y, para mí, eso es positivo.

La guitarra ha sido siempre el gran territorio instrumental del flamenco. ¿Qué puede aportar el piano?

Por un lado, te permite hacer hasta 10 sonidos a la vez. Y, por otro, te da una visión más grande del género. Siempre que acompaño a un cantaor, suena como una catedral. Mucho más grande que con una guitarra, cuyo sonido maravilloso está más limitado.

¿Hay una generación de músicos más libre a la hora de deconstruir los géneros, menos preocupada por pedir permiso?

Existe una corriente muy enraizada que lucha por conservar el legado, dedicándose a repetir los clásicos. Y, bueno, sí, es fundamental que lo hagan porque es la fuente de todo. Sin embargo, también hay una generación que está mirando al futuro, poniendo contra las cuerdas lo preestablecido: desde los ritmos hasta las armonías. Incluso la manera de interactuar con el público.

Miguel Ángel Arenas, su mentor, le ha definido como el Paco de Lucía del piano. ¿Cómo convive con una frase tan poderosa?

Viniendo de El Capi es un auténtico honor. Valoro mucho lo que él me ha aportado desde que empecé. Me abrió las puertas de su casa y me ofreció todos sus conocimientos. Me ha aportado mucha sabiduría. Dicho esto, intento desvincularme de sus palabras para no sentir demasiado la presión.

En su música hay virtuosismo, pero también una búsqueda directa de la emoción. ¿Cómo evita que la técnica se imponga?

Es lo más difícil. Tienes que partirte la cabeza en mil partes. He pasado los últimos días en casa y he podido volver a la parte más introspectiva de la composición, tanteando otros caminos y escuchando artistas que me inspiran. Me ayuda a seguir avanzando. Y, así, poco a poco, voy descubriendo lo que puede despertar una chispa en el oyente. Al final, es un proceso que requiere mucho cariño y paciencia.

Grabó Marea viva en directo. ¿Por qué?

Porque, aunque hubiera fallos, quería que todo fuera auténtico. El fuego de la imprecisión me encanta. Me gusta lo imperfecto siempre que el mensaje esté bien construido. Eso le da carácter al proyecto.

Su carrera internacional ha crecido rápido: muchos países, muchos aforos, muchos códigos. ¿Qué ha aprendido escuchando al público fuera de España?

Suelo sacar gran partido a estos viajes. Me gusta dedicar tiempo a proyectos que, quizá, no pasan por nuestro país con tanta frecuencia. Próximamente, iré a Japón y estaré pendiente de lo que se está cociendo por allí. Me ayuda a entender las tendencias actuales que, tal vez, más adelante, pueda aplicar al flamenco.

En una época donde las cifras y los premios marcan la industria, ¿cómo protege su intuición?

Es un tema complejo del que intento huir con conciencia. No quiero vivir intoxicado. De todos modos, es bueno dejarse impregnar por lo que está funcionando hoy. A veces, pensamos que estamos haciendo algo nuevo cuando ya hay alguien compartiéndolo.

¿Qué le gustaría que el público se llevara de sus actuaciones?

Una energía positiva. Hago música con mucha fuerza, que te pone a flor de piel. El flamenco, como la vida, es una montaña rusa de emociones. Y, por ello, quiero que, de alguna forma, les anime a sacar su mejor versión.