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Presentación en Fuente de Cantos

Del Premio Planeta a las librerías extremeñas: llega 'Un legado inesperado. Dexados'

El autor de la novela es Lorenzo Fernández Prieto

La obra conecta pasado y presente mediante una serie de acontecimientos que han permanecido ocultos durante siglos

Lorenzo Fernández sosteniendo su nueva novela.

Lorenzo Fernández sosteniendo su nueva novela.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Fuente de Cantos

La Junta de Extremadura ha publicado la nueva novela de Lorenzo Fernández Prieto, uno de los cinco finalistas de la 72ª edición del Premio Planeta. La obra, 'Un legado inesperado. Dexados', ha sido editada por la Editora Regional, organismo dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, que apuesta por su compromiso con la promoción y difusión de la creación literaria extremeña.

La novela fue seleccionada entre las cinco finalistas del Premio Planeta 2023, uno de los galardones literarios más importantes a nivel nacional al que se presentan más de un millar de manuscritos cada año. Tras su paso por el certamen, la obra de Lorenzo ha pasado a formar parte de la colección de la Editora Regional.

Sinopsis

La novela está ambientada en la localidad pacense de Llerena. A través de una apasionante narración ambientada en gran parte en esta histórica ciudad, Lorenzo Fernández construye una obra que conecta pasado y presente mediante una herencia inesperada, antiguos manuscritos, linajes familiares y acontecimientos que han permanecido ocultos durante siglos.

El protagonista es un joven periodista que acude a su pueblo natal para hacerse cargo de un legado familiar. Sin embargo, lo que en un principio parece un simple trámite acaba convirtiéndose en una serie de acontecimientos imprevistos. La casa, además de su importancia familiar, oculta un tesoro: una valiosa joya que el protagonista debe descubrir. "Es un thriller histórico que tiene muchas dosis de aventura y de sorpresa", resume su autor.

La idea del libro surgió de forma inesperada. Un día, mientras se encontraba en Llerena trabajando como farmacéutico, se encontró con un busto de Catalina Clara. "Ese busto me llamó la atención, fui a la biblioteca, saqué sus obras completas y me enteré de cosas muy curiosas, por ejemplo, que había escrito una novela, que esa novela se había perdido y que se titulaba 'El Extremeño'". Ese hallazgo, según cuenta este autor, fue el punto de partida de 'Un legado inesperado. Dexados'.

El autor de la novela

Lorenzo Fernández nació en Zamora, pero ha pasado gran parte de su vida en Badajoz, concretamente en el municipio de Fuente de Cantos, donde reside desde hace más de tres décadas. Farmacéutico de profesión y escritor por vocación, asegura que su interés por la literatura nació desde muy joven gracias a la lectura. Sin embargo, "la necesidad vital de contar cosas" fue, según explica, el impulso que lo llevó a escribir sus primeras novelas.

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Con esta novela, la literatura extremeña suma una nueva e importante publicación y el autor, un nuevo reconocimiento a su trayectoria literaria.La fecha de presentación pública de la obra será el próximo martes 28 de julio a las 21.00 horas en el Convento de San Diego de Alcalá de Fuente de Cantos. A la misma asistirá tanto el autor de la novela como representación del consistorio y de la Editorial Regional de Extremadura.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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