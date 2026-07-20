La San Diego Comic-Con Málaga se expande por la ciudad para animar a los malagueños con descuentos y actividades paralelas

La San Diego Comic-Con Málaga dejó algunos debes en su primera edición, especialmente todo lo relacionado con las colas y la gestión de alimentación y bebidas pero también la implicación de los malagueños en la celebración: sólo el 18 por ciento de los asistentes a la convocatoria inaugural de la cita con la cultura pop eran locales. Para invitar a los oriundos y lograr que se sientan más partícipes de la segunda temporada, que se celebrará del 1 al 4 de octubre próximos, la organización ha ampliado su convenio con Málaga Procultura, el paraguas municipal que engloba el Festival de Málaga, los teatros Cervantes y Echegaray y el Cine Albéniz, para expandirse por la ciudad con actividades paralelas y, además, ha diseñado suculentos descuentos.

"Se trata de expandir la experiencia, de llevarla más allá de FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos, donde se celebra la Comic-Con) y que forme parte de la vida cultural de la ciudad", asegura Fernando Piquer, director de la conferencia malagueña. Así, la Comic-Con y la entidad municipal han diseñado un interesante off entre la música y el cine: de un lado, se han programado dos recitales de The Animesy, la primera orquesta sinfónica de Europa (63 músicos) dedicada a la música del anime, que desgranarán, entre otras piezas, lo mejor de las bandas sonoras de Studio Ghibli y el fenómeno 'K-Pop Demon Hunters'); de otro lado, se ha diseñado un ciclo de proyecciones del 1 al 3 de octubre en el Cine Albéniz con tres películas relacionadas con la programación e invitados de San Diego Comic-Con Málaga: 'Persiguiendo a Amy' (dirigida por Kevin Smith, una de las presencias estelares de la convención), 'Mimic' (protagonizada por Mira Sorvino, también invitada) y 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' (aprovechando que estarán entre nosotros dos de sus actores, Elijah Wood y Sean Astin).

¿Cuáles son los descuentos?

Además, el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, detalla que habrá un descuento cruzado de entradas por el cual quienes hayan comprado entradas para San Diego Comic-Con Málaga obtendrán un descuento del 10% para el concierto The Animesy que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre (21.00 horas) en el Espacio Sohrlin Andalucía dentro de MOSMA Reloaded 2026-27, y que forma parte de la programación de la nueva temporada del Teatro Cervantes. Por su parte, los socios de la tarjeta Soy Procultura, se beneficiarán de un 20% de descuento en las entradas de San Diego Comic-Con Málaga.

Los interesados en todas estas actividades, atentos, que mañana, a partir de las 18.00 horas, salen a la venta las entradas y se activan los descuentos.