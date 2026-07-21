Festival de Música
Brisa Festival 2026 vende más del 80% de su aforo y publica todos sus horarios en el Puerto de Málaga
El festival reunirá del 23 al 25 de julio en el Dique de Levante a Love of Lesbian, Amaia, M-Clan, La M.O.D.A., Pignoise, Siloé, León Benavente y Hot Chip DJ Set
El Brisa Festival 2026 afronta su edición más multitudinaria con más del 80% del aforo vendido y los horarios de todas sus actuaciones ya confirmados. La cita musical se celebrará del jueves 23 al sábado 25 de julio en el Dique de Levante del Puerto de Málaga, con capacidad para recibir a 15.000 espectadores cada jornada.
El cartel incluye algunos de los nombres más destacados de la escena nacional, como Love of Lesbian, Amaia, M-Clan, La M.O.D.A., León Benavente, Pignoise, Siloé, OBK o Ángel Stanich, además de la sesión internacional de Hot Chip DJ Set.
Los últimos abonos y entradas de día continúan a la venta a través de la web oficial del festival, brisafestival.com.
Brisa Festival prepara su edición más multitudinaria en Málaga
El festival encara su recta final después de superar el 80% de las entradas disponibles para sus tres jornadas. La organización considera esta edición la más ambiciosa celebrada hasta ahora, tanto por el número de artistas como por la capacidad del recinto y la variedad de escenarios.
La programación central llegará después de las actividades organizadas en diferentes barrios de Málaga y de las jornadas profesionales de Brisa Studio, dedicadas al análisis y el debate sobre la industria musical.
El encuentro también mantendrá su vertiente social mediante la colaboración con Cruz Roja, la Fundación «la Caixa» y la Fundación Music for All, con el objetivo de disponer de un recinto inclusivo y accesible.
Love of Lesbian y Hot Chip abrirán el festival el jueves
La primera jornada se celebrará el jueves 23 de julio, con apertura de puertas a las 18:00 horas. Uno de los principales reclamos será el último concierto en Málaga de Love of Lesbian, previsto a las 22:00 horas en el Escenario Victoria.
Por este mismo espacio pasarán David Otero, Barry B y Hot Chip DJ Set, que cerrará la programación principal a partir de la medianoche. El Escenario Málaga contará con Pilu, Monte Ventura, Pequeño Mal y Something About Tsunamis.
Horarios del jueves 23 de julio
Apertura de puertas: 18:00 horas.
Escenario Victoria
- David Otero: 18:45 horas.
- Barry B: 20:15 horas.
- Love of Lesbian: 22:00 horas.
- Hot Chip DJ Set: 00:00 horas.
Escenario Málaga
- Pilu: 18:10 horas.
- Monte Ventura: 19:45 horas.
- Pequeño Mal: 21:15 horas.
- Something About Tsunamis: 23:30 horas.
Amaia, León Benavente y Siloé protagonizan la jornada del viernes
El viernes 24 de julio reunirá una de las programaciones más variadas del Brisa Festival. Las puertas del recinto abrirán a las 16:30 horas y las actuaciones se repartirán entre tres escenarios.
El Escenario Victoria tendrá como principales protagonistas a Amaia, León Benavente, Siloé y Samuraï, mientras que el Escenario Málaga recibirá a Soleá Morente, Sarria, Merino, Maenoba, Vis Viva y Wasabi Cru.
La oferta se completará en el MINI Stage con las actuaciones de Sara Rais, Scandinavia y Corazón Inverso.
Horarios del viernes 24 de julio
Apertura de puertas: 16:30 horas.
Escenario Victoria
- Merino: 18:00 horas.
- Samuraï: 19:30 horas.
- León Benavente: 21:10 horas.
- Amaia: 23:10 horas.
- Siloé: 01:10 horas.
Escenario Málaga
- Maenoba: 17:30 horas.
- Vis Viva: 19:00 horas.
- Wasabi Cru: 20:40 horas.
- Soleá Morente: 22:20 horas.
- Sarria: 00:40 horas.
MINI Stage
- Sara Rais: 19:00 horas.
- Scandinavia: 20:40 horas.
- Corazón Inverso: 22:20 horas.
M-Clan, La M.O.D.A., Pignoise y OBK cerrarán el Brisa Festival
La última jornada llegará el sábado 25 de julio con una programación encabezada por M-Clan, La M.O.D.A., Pignoise, OBK y Ángel Stanich. El recinto volverá a abrir sus puertas a las 16:30 horas.
El Escenario Victoria concentrará los conciertos principales, mientras que los escenarios Málaga y MINI Stage ampliarán la oferta con artistas como Sienna, La Trinidad, Javypablo, The Ripples, Idaira Siles, Nina Raku y Bravo Bravo.
Horarios del sábado 25 de julio
Apertura de puertas: 16:30 horas.
Escenario Victoria
- Sienna: 17:30 horas.
- Ángel Stanich: 18:45 horas.
- Pignoise: 20:15 horas.
- M-Clan: 21:45 horas.
- La M.O.D.A.: 23:30 horas.
- OBK: 01:15 horas.
Escenario Málaga
- RBT: 18:15 horas.
- The Ripples: 19:45 horas.
- Javypablo: 21:15 horas.
- Anadie: 23:00 horas.
- La Trinidad: 00:45 horas.
MINI Stage
- Idaira Siles: 19:45 horas.
- Guarino: 21:15 horas.
- Nina Raku: 23:00 horas.
- Bravo Bravo: 00:45 horas.
Entradas, fechas y ubicación del Brisa Festival 2026
- Evento: Brisa Festival 2026.
- Fechas: Del 23 al 25 de julio de 2026.
- Lugar: Dique de Levante del Puerto de Málaga.
- Aforo: Hasta 15.000 espectadores diarios.
- Entradas: Abonos y entradas de día disponibles en brisafestival.com.
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