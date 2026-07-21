Brisa Festival 2026 vende más del 80% de su aforo y publica todos sus horarios en el Puerto de Málaga

El Brisa Festival 2026 afronta su edición más multitudinaria con más del 80% del aforo vendido y los horarios de todas sus actuaciones ya confirmados. La cita musical se celebrará del jueves 23 al sábado 25 de julio en el Dique de Levante del Puerto de Málaga, con capacidad para recibir a 15.000 espectadores cada jornada.

El cartel incluye algunos de los nombres más destacados de la escena nacional, como Love of Lesbian, Amaia, M-Clan, La M.O.D.A., León Benavente, Pignoise, Siloé, OBK o Ángel Stanich, además de la sesión internacional de Hot Chip DJ Set.

Los últimos abonos y entradas de día continúan a la venta a través de la web oficial del festival, brisafestival.com.

Brisa Festival prepara su edición más multitudinaria en Málaga

El festival encara su recta final después de superar el 80% de las entradas disponibles para sus tres jornadas. La organización considera esta edición la más ambiciosa celebrada hasta ahora, tanto por el número de artistas como por la capacidad del recinto y la variedad de escenarios.

La programación central llegará después de las actividades organizadas en diferentes barrios de Málaga y de las jornadas profesionales de Brisa Studio, dedicadas al análisis y el debate sobre la industria musical.

El encuentro también mantendrá su vertiente social mediante la colaboración con Cruz Roja, la Fundación «la Caixa» y la Fundación Music for All, con el objetivo de disponer de un recinto inclusivo y accesible.

Love of Lesbian y Hot Chip abrirán el festival el jueves

La primera jornada se celebrará el jueves 23 de julio, con apertura de puertas a las 18:00 horas. Uno de los principales reclamos será el último concierto en Málaga de Love of Lesbian, previsto a las 22:00 horas en el Escenario Victoria.

Por este mismo espacio pasarán David Otero, Barry B y Hot Chip DJ Set, que cerrará la programación principal a partir de la medianoche. El Escenario Málaga contará con Pilu, Monte Ventura, Pequeño Mal y Something About Tsunamis.

Horarios del jueves 23 de julio

Apertura de puertas: 18:00 horas.

Escenario Victoria

David Otero: 18:45 horas.

Barry B: 20:15 horas.

Love of Lesbian: 22:00 horas.

Hot Chip DJ Set: 00:00 horas.

Escenario Málaga

Pilu: 18:10 horas.

Monte Ventura: 19:45 horas.

Pequeño Mal: 21:15 horas.

Something About Tsunamis: 23:30 horas.

Amaia, León Benavente y Siloé protagonizan la jornada del viernes

El viernes 24 de julio reunirá una de las programaciones más variadas del Brisa Festival. Las puertas del recinto abrirán a las 16:30 horas y las actuaciones se repartirán entre tres escenarios.

El Escenario Victoria tendrá como principales protagonistas a Amaia, León Benavente, Siloé y Samuraï, mientras que el Escenario Málaga recibirá a Soleá Morente, Sarria, Merino, Maenoba, Vis Viva y Wasabi Cru.

La oferta se completará en el MINI Stage con las actuaciones de Sara Rais, Scandinavia y Corazón Inverso.

Horarios del viernes 24 de julio

Apertura de puertas: 16:30 horas.

Escenario Victoria

Merino: 18:00 horas.

Samuraï: 19:30 horas.

León Benavente: 21:10 horas.

Amaia: 23:10 horas.

Siloé: 01:10 horas.

Escenario Málaga

Maenoba: 17:30 horas.

Vis Viva: 19:00 horas.

Wasabi Cru: 20:40 horas.

Soleá Morente: 22:20 horas.

Sarria: 00:40 horas.

MINI Stage

Sara Rais: 19:00 horas.

Scandinavia: 20:40 horas.

Corazón Inverso: 22:20 horas.

M-Clan, La M.O.D.A., Pignoise y OBK cerrarán el Brisa Festival

La última jornada llegará el sábado 25 de julio con una programación encabezada por M-Clan, La M.O.D.A., Pignoise, OBK y Ángel Stanich. El recinto volverá a abrir sus puertas a las 16:30 horas.

El Escenario Victoria concentrará los conciertos principales, mientras que los escenarios Málaga y MINI Stage ampliarán la oferta con artistas como Sienna, La Trinidad, Javypablo, The Ripples, Idaira Siles, Nina Raku y Bravo Bravo.

Horarios del sábado 25 de julio

Apertura de puertas: 16:30 horas.

Escenario Victoria

Sienna: 17:30 horas.

Ángel Stanich: 18:45 horas.

Pignoise: 20:15 horas.

M-Clan: 21:45 horas.

La M.O.D.A.: 23:30 horas.

OBK: 01:15 horas.

Escenario Málaga

RBT: 18:15 horas.

The Ripples: 19:45 horas.

Javypablo: 21:15 horas.

Anadie: 23:00 horas.

La Trinidad: 00:45 horas.

MINI Stage

Idaira Siles: 19:45 horas.

Guarino: 21:15 horas.

Nina Raku: 23:00 horas.

Bravo Bravo: 00:45 horas.

Entradas, fechas y ubicación del Brisa Festival 2026