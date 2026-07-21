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Christopher Lambert, un 'inmortal' en la San Diego Comic-Con Málaga

El actor francés, muy popular por encarnar a Connor MacLeod en la saga de películas 'Highlanders', acudirá a la cita con la cultura popular

Christopher Lambert, en una aparición reciente

Christopher Lambert, en una aparición reciente / La Opinión

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Víctor A. Gómez

Víctor A. Gómez

Málaga

Ya van quedando menos balas en la recámara, pero San Diego Comic-Con Málaga sigue anunciando nombres de talentos que pasarán por el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) entre el 1 y el 4 de octubre. El último protagonista revelado es Christopher Lambert, popular especialmente por protagonizar la saga de películas 'Los inmortales'.

Lambert encarnó a Connor MacLeod, del clan escocés del mismo apellido, uno de los inmortales a los que alude el título, inmortales, humanos que solo pueden morir mediante la decapitación y que han existido a lo largo de los tiempos. Una película de acción, fantasía y romance que marcó a los espectadores de los años 80 del siglo pasado y que ahora será rehecha por Henry Cavill y el factótum de las películas de John Wick, Chad Stahelski.

Christopher Lambert, en 'Los inmortales'

Christopher Lambert, en 'Los inmortales' / La Opinión

Hijo de un diplomático francés y de una psicológica belga, nacido en Nueva York, Lambert tiene en su currículum películas notables como 'Subway', dirigida por Luc Besson y por la que ganó el César al Mejor Actor; artefactos muy de su tiempo como 'Greystoke. La leyenda de Tarzán', su debut en la pantalla grande, y piezas de culto como 'Resurrection', junto al director de 'Los inmortales', Russell Mulcahy, y la vituperada 'Mortal Kombat'

Noticias relacionadas y más

Christopher Lambert se une a un selecto plantel de invitados a las actividades de la San Diego Comic-Con Málaga, formado por, entre otros, Mira Sorvino, Kevin Smith, Elijah Wood, Sean Astin, Jason Lee, los protagonistas de 'Starship Troopers', Michael Rooker y Sean Gunn.

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