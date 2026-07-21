Gil Romero y Sanguino imaginan un alegato contra la guerra en la sala de torpedos de un submarino

Rodolfo Gil Romero, escritor, y Paco Sanguino, artista, se alían en 'Virando a babor', un alegato en contra de la guerra en formato de pequeño volumen ilustrado. Se trata del relato de las peripecias de un submarino alemán en aguas del Mediterráneo, protagonizado por un marino, Ernst Peter, aficionado desde niño a la lectura y que, inspirado por '20.000 leguas de viaje submarino', de Julio Verne, se decide a explorar el mar y sus profundidades. Pero enrolarse en la marina durante una contiende le deparará más horrores que asombros.

«Es literatura bélica, pero con una absoluta vocación pacifista», asegura Gil Romero, consciente de que a estas alturas es difícil escribir "un alegato en contra de la guerra": "Si las imágenes que vemos en directo por televisión no son suficiente argumento, entonces poco queda ya por decir al respecto. Aunque sobre la guerra, sus mentiras y consecuencias se haya visto casi todo, sorprende el modo que tiene de reinventarse permanentemente como una hidra inteligente, estrenando recursos pero sembrando el consabido horror de siempre".

Portada del libro / Victor Gomez

Peter encuentra en la literatura y la evocación el refugio a los ataques cotidianos, imaginando la sala de torpedos del submarino como una inmensa biblioteca, recordando que la del Nautilus [el submarino maginado por Verne], tenía 12.000 volúmenes, y se preguntaba entonces cuantos libros más serían necesarios para conjurar tanto horror. «Se recluía en su litera, y abrazaba su tesoro a modo de antídoto contra la sinrazón de la guerra. Era su compañía inseparable aquel volumen ilustrado de Julio Verne que leyó por primera vez un verano en su juventud», se lee en 'Virando a babor', un cuento breve que, asegura su autor, está basado en hechos reales permeados por la ficción.

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El libro, diseñado por Miriam Bidondo, ha sido presentado en la Biblioteca Fernando Castilla de Marbella y en la Feria del Libro de Madrid.