La malagueña Paz Jiménez rueda su segundo filme con Salva Reina, la comedia familiar 'Menudas vacaciones'

El actor malagueño Salva Reina (ganador del Goya al mejor actor de reparto por 'El 47') y Amaia Salamanca ('Fuga de Cerebros') ruedan estos días en Gran Canaria 'Menudas vacaciones', la nueva comedia familiar de la directora Paz Jiménez ('Como Dios Manda'), también boquerona.

Los dos protagonizan con los niños Daniel Arbelo, Candela Dorta, Marco Medina y Julia de la Cruz una historia de vacaciones inesperadas, convivencia forzosa y caos familiar, según han informado este lunes los productores de la película, en la que participan RTVE y Netflix.

El reparto se completa con Vito Sanz, Aixa Villagrán, Aitziber Garmendia y Santi Ugalde, que da vida al particular villano de la historia.

El argumento de la película gira en torno a las vacaciones de Santi y Laura en Gran Canaria, a donde llegan dispuestos a disfrutar de unos días de ensueño en una espectacular casa con piscina.

Hasta que descubren que «el paraíso tiene un pequeño inconveniente: sus propietarios también les han dejado a cargo de sus cuatro hijos», de modo que «lo que prometían ser unos días de descanso se convertirá en una aventura, tan imprevisible como divertida, que pondrá a prueba su relación», apuntan los productores.

Diferentes modelos de familia

«Ésta no es sólo otra comedia familiar más. En esta historia se defienden diferentes modelos de familia, diferentes opciones de convivencia, de género y de personalidad», asegura la directora. Y matiza: «Al mismo tiempo, es una palmadita en la espalda de apoyo, en forma de risa y de alivio, para todos los padres que están atravesando los anticiclones y las borrascas de la crianza, para los padres que ya pasaron por ello, para los que necesitan con urgencia unas vacaciones sin hijos; pero también para las personas que deciden no ser padres o madres, y para todos los hijos e hijas que piensan que sus padres no tienen ni idea de lo que sienten y que no se enteran de nada», afirma Paz Jiménez.

La directora malagueña busca repetir el taquillazo de 'Como Dios manda', protagonizada por Leo Harlem y rodada en parte en Málaga, y que supuso uno de los grandes éxitos de su temporada en nuestro país: