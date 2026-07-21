El Museo Picasso Málaga presenta su campaña de verano 'Summertime'

El Museo Picasso Málaga (MPM) celebra el verano con ‘Summertime’, una campaña que invita a descubrir el universo del pintor malagueño bajo el lema ‘Este verano, sumérgete en el Picasso’.

La iniciativa propone recorrer las salas de ‘Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra’, donde el público puede contemplar una selección de piezas relacionadas con el mar, las playas, los bañistas y los paisajes mediterráneos.

La visita se completa con la exposición temporal ‘Joana Vasconcelos. Transfiguración’, una muestra marcada por el color, la monumentalidad y la capacidad del arte contemporáneo para transformar los espacios.

Una fotografía de Picasso en la playa

La imagen de la campaña parte de una de las fotografías más conocidas de Pablo Picasso junto al mar, tomada por Robert Capa en Golfe-Juan, en la Costa Azul francesa, durante el verano de 1948.

Considerado uno de los grandes maestros del fotoperiodismo moderno y cofundador de la agencia Magnum Photos, Capa realizó durante aquellos días algunas de las imágenes más reconocibles del artista malagueño.

Una banda sonora para visitar el museo

‘Summertime’ también se trasladará a las redes sociales del museo a través del hashtag #SummertimeMPM, con contenidos relacionados con la vida, la obra y los veranos de Picasso.

Entre las propuestas digitales destaca una lista de reproducción inspirada en ‘Summertime’, la composición de George Gershwin estrenada en 1935. La selección reúne distintas versiones históricas del clásico junto a canciones vinculadas al verano, concebidas como banda sonora para acompañar la visita.

Pódcasts, vídeos y contenidos en inglés

La campaña también invita a escuchar los pódcasts del Museo Picasso Málaga, disponibles en español y, como novedad, también en inglés.

Estos contenidos permiten conocer mejor las exposiciones actuales y recuperar proyectos anteriores como ‘Picasso. Memoria y deseo’, además de muestras dedicadas a artistas como Elena Asins o Joel Meyerowitz.

La sección Multimedia de la página web del museo reúne, además, conferencias, seminarios, visitas, entrevistas y otros recursos audiovisuales para profundizar en la obra y la figura de Picasso.

Los veranos de Picasso

Las redes sociales del museo repasarán asimismo la relación del pintor con el verano mediante curiosidades biográficas, recuerdos de infancia en Málaga, paseos por la playa y referencias gastronómicas.

También podrán verse imágenes estivales del Fondo Fotográfico Roberto Otero, conservado por el museo, en las que Picasso aparece relajado junto al mar o compartiendo momentos de ocio con su entorno más cercano.

La experiencia se extenderá a la librería del museo y a su tienda en línea, donde se ofrecerá una selección de productos inspirados en el verano y en Picasso.

Entre los artículos disponibles figuran abanicos, bolsos, pareos, toallas de playa y textiles decorados con las características rayas marineras o con obras de la colección del museo.

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Horario del Museo Picasso Málaga en verano

Durante los meses de julio y agosto, el Museo Picasso Málaga abrirá de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas, con último acceso a las 19.30 horas. Los domingos, la entrada será gratuita durante las dos últimas horas de apertura, entre las 18.00 y las 20.00 horas. El museo ofrece además distintas reducciones y gratuidades, que pueden consultarse en su página web.