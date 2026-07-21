Patricia Castro, diseñadora y ganadora del cartel de la Feria 2026: “La Feria también se cuenta desde la memoria”

Patricia Castro llevaba un tiempo imaginando cómo sería el cartel de la Feria de Málaga si algún día le tocaba firmarlo. Pero había una decisión que nunca tuvo ni una duda. La Virgen de la Victoria tenía que ocupar el lugar protagonista, porque, a su juicio, representa una parte de la historia de la ciudad que había quedado al margen de su imagen más popular. Aquella idea terminó convirtiéndose más votado por los malagueños y en una obra que ha reabierto el debate sobre los símbolos con los que Málaga se representa a sí misma.

¿Qué sintió cuando vio que ‘Flores para la Victoria’ era el cartel elegido por los malagueños?

Un poquito de estado en shock, mucha ilusión y mucha responsabilidad. La verdad no me lo esperaba, es la primera vez que me presentaba, no tenía yo muy asumido que pudiera ganar.

¿Cuándo tuvo claro que la Virgen de la Victoria debía ser la protagonista del cartel?

Es lo que tenía más claro. Si algún día hacía un cartel de la Feria, la protagonista iba a ser la Virgen de la Victoria. Nunca lo había sido realmente y era una parte de la historia de la Feria que yo quería contar.

En una ciudad donde casi todos los carteles recurren a la flamenca, la Farola o los fuegos artificiales, usted ha elegido un camino muy distinto. ¿Qué quería contar con esa elección?

Quería reivindicar nuestras cosas. Un farolillo puede pertenecer a cualquier feria, pero la Virgen de la Victoria sólo puede ser la de Málaga. Es un símbolo que nos pertenece únicamente a nosotros.

Cuando diseñas el cartel de la Feria no solo haces una obra artística, también construyes la imagen de Málaga durante semanas. ¿Eso pesa mientras trabajas?

Un cartel tiene que ser bonito y cumplir una función estética, pero no se le puede quitar el trasfondo. También tiene que contar algo.

Ha dicho que para defender Málaga primero hay que conocerla. ¿Qué cree que estamos olvidando los propios malagueños de nuestra ciudad?

Creemos que conocemos muy bien Málaga y, sin embargo, sabemos muy poco. Tenemos un patrimonio cultural, histórico y artístico increíble que en general no conocemos. La única forma de defender nuestra ciudad es aprendiendo sobre ella.

¿Qué patrimonio cree que deberíamos reivindicar mucho más?

La romería al Santuario de la Victoria. La Basílica de la Victoria, la cripta o el Camarín de la Virgen son auténticas joyas de la ciudad que todavía muchos malagueños desconocen.

Su cartel rompe con la iconografía habitual de la Feria. ¿Cree que en Málaga cuesta aceptar propuestas que se salen de lo esperado?

No sé si estamos preparados para muchos cambios, pero hay que poner las cosas en la conversación. Solo así sabremos si la gente está preparada para aceptarlas, entenderlas o rechazarlas.

¿Un cartel tiene que gustar a todo el mundo o, precisamente, generar conversación?

Tiene que provocar una conversación. Gustarle a todo el mundo es imposible; no le gustan a todo el mundo ni las croquetas (risas).

El cartel ha generado un intenso debate desde el concurse hasta las redes. ¿Cómo ha vivido toda esa polémica?

La polémica va a existir siempre, se haga lo que se haga. Incluso se llegó a decir que el concurso estaba amañado o que yo tenía enchufe, cuando no conozco a nadie en el Ayuntamiento y ni siquiera se barajaba mi nombre. Siempre habrá quien esté de acuerdo y quien no, porque nos gusta mucho crear polémica con cualquier cosa.

El uso de la inteligencia artificial está entrando con fuerza en el diseño Si un cartel creado con IA ganara un concurso como este, ¿le parecería legítimo?

A mí no me lo parecería. Es mi profesión y soy totalmente contraria a la inteligencia artificial. Además, se confunde muchas veces el dibujo digital con la IA, cuando para dibujar en digital antes hay que saber dibujar de manera tradicional. Para limitar el uso de la IA, las cosas profesionales deberían encargarse a profesionales. Esa es la mejor forma de evitar este problema.

¿Crees que el mundo del diseño y la ilustración sigue habiendo barrera para las mujeres o en realidad está mejorando?

Por desgracia, las barreras siguen existiendo. Durante todo el proceso del concurso, todos los nombres que se mencionaban como posibles autores del cartel eran de hombres. Ni una sola vez se planteó que pudiera ser obra de una mujer, cuando hay ilustradoras y cartelistas magníficas, también en Málaga.

Cuando llegue agosto y vea su cartel por toda Málaga, ¿qué le gustaría que sintiera un malagueño al mirarlo?

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Me gustaría que se sintiera identificado y orgulloso de sus raíces. Que sintiera que se están reivindicando nuestras cosas y que también hacemos ciudad pensando en nosotros, no solo en quien viene de fuera.