San Diego Comic-Con Málaga 2026 abre su concurso de cosplay: requisitos, fecha y cómo participar

San Diego Comic-Con Málaga 2026 ha abierto la convocatoria para participar en la segunda edición de su concurso de cosplay. Las personas interesadas ya pueden presentar su solicitud a través del formulario habilitado en la página web oficial del evento.

De todas las candidaturas recibidas, la organización seleccionará a 40 cosplayers, que mostrarán sus creaciones el próximo sábado 3 de octubre en el Hall M. Este espacio tendrá capacidad para unas 3.000 personas y contará con una producción audiovisual diseñada especialmente para el certamen.

Cómo participar en el concurso de cosplay de San Diego Comic-Con Málaga

La convocatoria está dirigida al talento especializado en cosplay, una disciplina en la que los participantes confeccionan trajes, accesorios y maquillajes para representar de manera fiel a personajes de anime, manga, cómics, videojuegos, películas o series.

Para optar a una de las 40 plazas disponibles será necesario completar la solicitud de participación, proporcionar información detallada sobre el traje con el que se concursará, tener al menos 16 años y estar disponible durante la jornada del 3 de octubre.

Los principales requisitos son:

Completar el formulario disponible en la web de San Diego Comic-Con Málaga. Incluir información clara y suficiente sobre el traje presentado. Tener 16 años o más. Poder participar presencialmente el sábado 3 de octubre.

La organización no ha detallado por el momento la fecha límite para presentar las solicitudes.

La San Diego Comic-Con de Málaga ha congregado a más de 120.000 espectadores en sus cuatro días de celebración.| / ÁLEX ZEA

Un concurso de dos horas para mostrar el trabajo de los cosplayers

El BBVA Cosplay Contest San Diego Comic-Con Málaga tendrá una duración aproximada de dos horas. Durante el concurso, los participantes desfilarán con sus creaciones y explicarán las principales técnicas empleadas en su elaboración.

El jurado analizará elementos técnicos como las costuras, la pintura, los materiales o la articulación de las piezas. También se valorarán la fidelidad respecto al personaje original, la innovación, la dificultad del trabajo y la presencia escénica de cada concursante.

La iniciativa vuelve a celebrarse con la colaboración de BBVA, patrocinador principal de la edición de 2026. El responsable de Marketing de BBVA en España, Santiago Martín de Sousa, ha destacado que el certamen busca reconocer «el esfuerzo que hay detrás de cada creación» y ofrecer a los participantes «un escenario para mostrarla e inspirar a otros».

Linda Guarise, ganadora de 2025, formará parte del jurado

El concurso contará con un jurado internacional compuesto por cuatro especialistas, cuyos nombres se darán a conocer próximamente. Una de sus integrantes será la italiana Linda Guarise, conocida como Like Linda y ganadora del premio ‘Best in Show’ en la edición de 2025.

Guarise acumula más de diez años de experiencia como diseñadora de vestuario. Algunas de sus creaciones han sido expuestas en espacios como el San Francisco Museum of Modern Art y el Kennedy Space Center.

Concurso de Cosplay de la San Diego Comic-Con Málaga / Daniel Pérez (EFE)

Además de valorar las actuaciones en el Hall M, los miembros del jurado participarán en diferentes actividades de la convención. Está previsto que pasen por Artists’ Alley, donde firmarán láminas, conversarán con los aficionados y se fotografiarán con ellos.

También ofrecerán talleres y mesas redondas para compartir sus conocimientos sobre diseño, confección y caracterización.

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá un aforo de 90.000 personas

La edición de San Diego Comic-Con Málaga 2026 mantendrá un aforo máximo de 90.000 asistentes, distribuido en 22.500 personas por jornada. El evento ampliará, además, sus espacios y contenidos respecto a su primera edición.

Entre las novedades se encuentra la incorporación de más de 11.000 metros cuadrados de zona expositiva, repartidos entre Exhibitor Hall Town y Exhibitor Hall Garden. Artists’ Alley contará, por su parte, con más de 90 puestos destinados a ilustradores y otros creadores.

El encuentro volverá a reunir en Málaga a seguidores, artistas, estudios, editoriales y empresas relacionadas con el cine, las series, los videojuegos, los cómics y la animación. Las entradas para la edición de 2026 ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

El evento está cofinanciado por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía.