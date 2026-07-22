David de Miranda recibirá el Capote de Paseo de Málaga por la mejor faena de la Feria Taurina 2025

El torero David de Miranda recibirá el Capote de Paseo del Ayuntamiento de Málaga como autor de la mejor faena de la Feria Taurina de 2025. El diestro onubense recogerá el trofeo el próximo 17 de agosto, en los prolegómenos de su actuación en la plaza de toros de La Malagueta.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, han presentado este miércoles el diseño de la pieza, confeccionada por el bordador Salvador Oliver. Al acto también ha asistido el presidente del jurado del Capote de Paseo, Juan Pedro de Luna, junto a otros integrantes del tribunal.

David de Miranda ganó el trofeo por unanimidad

El jurado eligió por unanimidad la actuación de David de Miranda como la más destacada del ciclo taurino malagueño de 2025. El torero obtuvo una puntuación de 145,95 puntos por la faena realizada el 20 de agosto de 2025 al primer toro de su lote.

El animal, de nombre ‘Enamorado’, pertenecía a la ganadería de Victoriano del Río. Esta actuación permitirá al diestro recibir por primera vez uno de los reconocimientos taurinos más tradicionales concedidos por el Ayuntamiento de Málaga.

Presentación del Capote de Paseo a la mejor faena taurina de la Feria de Málaga. / L.O

Cuándo recogerá David de Miranda el Capote de Paseo

La entrega tendrá lugar el lunes 17 de agosto de 2026, coincidiendo con la próxima comparecencia del torero onubense en La Malagueta. David de Miranda recibirá la pieza justo antes de realizar el paseíllo institucional.

Una vez conocido el fallo del jurado, se iniciaron las gestiones con el matador para determinar las medidas, los motivos ornamentales y los detalles personalizados que debía incluir el capote.

La Virgen de la Victoria protagoniza el diseño

El diseño de esta edición gira en torno a la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, representada de cuerpo entero. La imagen alude a su condición de protectora, guía y símbolo de la ciudad y de la diócesis malagueña.

La composición incorpora también elementos ornamentales inspirados en la arquitectura de Málaga. El diseño combina así la iconografía tradicional de la ciudad con las preferencias escogidas por el propio torero para la confección definitiva de la obra.

Un bordado adaptado para mantener la caída del capote

La elaboración de la pieza requiere un cálculo preciso del patronaje para distribuir correctamente el peso del bordado. El objetivo es que el capote conserve su caída y pueda lucirse con normalidad durante el paseíllo.

El encargado de su diseño y confección es Salvador Oliver, bordador nacido en Zúrich en 1968 y afincado en Málaga. Oliver inició su formación de manera autodidacta a los veinte años y desarrolla su trabajo principalmente en piezas destinadas a las hermandades de Semana Santa y en indumentaria taurina.

Presentación del Capote de Paseo a la mejor faena taurina de la Feria de Málaga. / L.O

Salvador Oliver, once años diseñando el Capote de Paseo

Salvador Oliver se encarga desde hace once años de elaborar el Capote de Paseo que entrega el Ayuntamiento al autor de la mejor faena de la Feria de Málaga. Durante este periodo ha confeccionado piezas para toreros como Roca Rey, José María Manzanares y Jiménez Fortes.

Cada capote incorpora motivos y símbolos adaptados al destinatario, sin abandonar las referencias a Málaga y a su patrimonio cultural, religioso y arquitectónico.

Una tradición taurina de Málaga desde 1961

El Ayuntamiento de Málaga concede este reconocimiento desde 1961 al torero que firma la faena más destacada del ciclo celebrado en La Malagueta. El ganador es elegido por un jurado especializado.

En esta edición, el tribunal ha estado presidido por Juan Pedro de Luna y Teresa Porras. También lo integran Antonio Montilla, Francisco Javier Jurado, Daniel Herrera, Eduardo Martín, Enrique Romero, Ignacio Mateo, José Luis Fernández, José Morente, Juan Manuel del Pozo, Juan Ramón Romero, Juan Romera, Manuel Fernández Maldonado, Marta Jiménez, Manolo Jiménez, Luis Méndez y Horacio Oliva. Paco Ternero ejerce como secretario.

Ganadores recientes del Capote de Paseo de Málaga

Entre los toreros que han recibido este galardón figuran nombres como José Tomás, Enrique Ponce, José María Manzanares, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Cayetano Rivera y Francisco Rivera Ordóñez.

La relación de premiados desde 1995 es la siguiente: