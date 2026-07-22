Músicos de la OFM, en contra de que el Auditorio sea gestionado por ProMálaga

El proyecto del Auditorio de la Música sigue generando inquietud. Si ayer una profesora del Conservatorio Manuel Carra reclamó que se considere la disposición logística de lo necesaria para la instalación (inmediata o futura) de un órgano de tubos en el proyecto inicial, ahora una profesora de la propia Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) cuestiona el modelo de gestión elegido por el Ayuntamiento para llevar a cabo la empresa.

La violinista Raquel Pascual, también Máster en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales, asegura en una carta dirigida a los responsables del espacio que el proyecto del Auditorio está tomando "un giro que desmonta aquello que justifica su construcción", en un contundente escrito que cuenta con el respaldo del resto de músicos de la OFM. La construcción y gestión del equipamiento será asumida por ProMálaga, que, según Pascual, "primará la actividad de congresos": "El hall se reconvertiría en pabellón de expositores; salas de ensayo y dependencias de apoyo cultural previstas en el proyecto cambiarían de uso para servir a las ferias; y Málaga Procultura debería abonar una tasa o alquiler por cada concierto de la OFM y cada ópera que programe", en palabras de la instrumentista.

El proyecto técnico no mencionó el uso congresual, contradice el propósito para el que fue concebido y encarece la obra, según Raquel Pascual; lo que supondría "modificaciones sobre un presupuesto ya fijado en 209 millones de euros". "La ciudad pagaría más por un edificio que hace peor aquello para lo que fue proyectado", sentencia.

Además, argumenta la profesora, las salas que se pretenden suprimir "no son espacios accesorio sino el corazón operativo del proyecto": "El programa del Auditorio incluía desde su origen salas de ensayo, aulas didácticas, sala de cámara y sede estable para la OFM como orquesta residente. Esos espacios son exactamente donde se construye el público del futuro: ciclos de cámara, conciertos didácticos y familiares, encuentros con músicos, trabajo con centros educativos", reflexiona. Y abunda: "Corremos el riesgo de inaugurar una sala magnífica y vacía, y de que esa foto —la del gran equipamiento sin comunidad— sea la que defina el proyecto ante la ciudad".

Una tasa que "no generará un euro nuevo"

Sobre la tasa que debería pagar Málaga Procultura a ProMálaga por la programación de espectáculos músicales, Peña lo tiene claro: "Hará más frágil lo que ya es estructuralmente frágil, sin generar un solo euro nuevo para Málaga". "La economía de la cultura lo tiene documentado desde hace décadas: ninguna orquesta del mundo se sostiene con taquilla, porque sus costes de producción no pueden comprimirse como en otros sectores. Cargar a Málaga Procultura un alquiler por cada concierto y cada ópera (producciones que ocupan la sala semanas enteras entre montaje y ensayos) no es un ingreso para la ciudad: es un apunte contable entre dos sociedades municipales, dinero público que sale de Cultura para entrar en Innovación. El efecto real no es contable sino artístico: menos títulos de ópera, menos programas, menos actividad educativa", concluye.

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La violinista de la OFM pide, para finalizar, que se suspenda la atribución exclusiva a ProMálaga de la gestión del futuro Auditorio para "constituir una mesa de trabajo (Innovación, Procultura, OFM) que defina el modelo de usos y, en paralelo, ponga en marcha la estrategia de desarrollo de públicos previa a la apertura, para que el Auditorio se inaugure con una comunidad ya formada y no tenga que salir a buscarla después".