Talento malagueño en los 'Oscar' de las localizaciones: Ronda, Jerez o Sevilla brillan en Netflix y Amazon Prime

De nuevo Málaga brilla en la pantalla. Los localizadores malagueños Enrique Martín Guadamuro (por 'Agatha Christie: Las siete esferas') e Irene Manrique (por 'El joven Sherlock') han sido nominados en los LMGI Awards, los Óscar de aquellos que rastrean los mejores escenarios para situar películas y series.

Martín Guadamuro es el responsable de alguno de los mejores momentos de la miniserie británica de Netflix sobre el libro de la gran dama del crimen. El look espectacular de Ronda le ha valido ser finalista en la categoría Localizaciones Destacadas en una Serie o Película. La producción, estrenada en la plataforma de streaming a principios de este año, se ambientó en rincones icónicos de la ciudad malagueña como el Puente Nuevo, la Plaza de Toros y la Ermita de la Virgen de la Cabeza; también se benefició de la singularidad de escenarios gaditanos como los de Setenil de las Bodegas.

Más 'movido' fue el trabajo de Manrique, segoviana afincada en Málaga, para 'El joven Sherlock', de Guy Ritchie para Prime video: la producción se desarrolló en Cádiz capital, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Sevilla y Huelva. Una tarea que le ha valido la nominación a los LMGI en la categoría de Localizaciones Destacadas en una Serie de época.

Cádiz capital se convirtió durante varias semanas en el Londres y el París decimonónicos, empleando para ello espacios tan fotogénicos como la Plaza de Argüelles, el barrio de San Carlos, la Plaza Mina y la Plaza de la Candelaria.

Jerez de la Frontera aportó los decorados del Folies Bergère y una recreación de la Medina de Constantinopla. El Palacio del Recreo de las Cadenas, actual sede de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, se eligió para representar el Hotel Thérèse de París en la ficción.

Por su parte, en Sevilla, los localizadores escogieron el Real Alcázar, la Casa de Pilatos y la Real Fábrica de Tabacos, hoy sede del rectorado de la Universidad de Sevilla, para recrear las calles de Constantinopla. En Huelva, las antiguas explotaciones mineras de Nerva y Riotinto también se sumaron a la 'fiesta'.

Dos profesionales aquilatados

Enrique Martín Guadamuro es un gestor de localizaciones con una sólida trayectoria en la industria audiovisual, desarrollada a lo largo de numerosos proyectos cinematográficos y televisivos de ámbito nacional e internacional. Durante su carrera ha desempeñado funciones como Location Manager, coordinador y responsable de localizaciones en producciones de gran repercusión, con algunos créditos sobresalientes en su currículum: 'Pathaan', 'Venom: The Last Dance', 'The Crown', 'Black Mirror', 'Juego de Tronos', 'El problema de los tres cuerpos' y 'Assassin’s Creed', entre otros.

No se queda atrás Irene Manrique, quien despliega una amplia trayectoria en cine y televisión internacional. Ha trabajado como jefa de localizaciones, supervisora de localizaciones y coordinadora y asistente de localizaciones en producciones como 'Terminator: Destino Oscuro', 'Uncharted' y 'Kaos'.

Más allá de encontrar escenarios

Los LMGI Awards, otorgados por la Location Managers Guild International, premian el trabajo de los profesionales que buscan y gestionan los escenarios de rodaje para producciones de cine y televisión. "Estas nominaciones reconocen una labor que va mucho más allá de encontrar escenarios: implican interpretar las necesidades creativas del guion, localizar espacios capaces de transformarse en otros lugares y épocas, gestionar permisos, coordinar la logística y dirigir al equipo de localizaciones durante el rodaje", indican desde Andalucía Film Commission.

Los galardones se entregarán el 22 de agosto en Santa Mónica.