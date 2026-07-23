Festivales
Brisa: todo listo para que el Puerto sea el templo de la música para todos
Love Of Lesbian, que se despiden de los escenarios, encabezan la primera jornada, este jueves, del festival del Dique de Levante, que este año persigue ser 100 por 100 accesible e inclusivo
Todo preparado ya en el Dique de Levante pare que Brisa convierta el Puerto de Málaga en una fiesta de la música en español durante tres días, a partir de este jueves noche y hasta el 25 de julio. Love of Lesbian encabezarán, este jueves, la primera velada, en la que será su última actuación en la capital antes de su retirada por tiempo indefinido; la velada también contará con David Otero, Barry B y Hot Chip (los británicos, unicos foráneos del cartel, comparecerán en formato DJ set), además de las propuestas emergentes de Monte Ventura, Pilu, Pequeño Mal y Something about Tsunamis.
El viernes será el turno de una de las artistas más esperadas del cartel, Amaia, que compartirá protagonismo con Siloé, León Benavente, Soleá Morente, Merino, Samuraï y Sarria, configurando una programación que combina algunas de las propuestas más consolidadas del indie y el pop nacional con nuevos nombres de la escena musical.
Junto a ellos, las bandas emergentes Maenoba, Vis Viva, Wasabi Cru Sara Rais, Scandinavia y Corazón Inverso ofrecerán lo mejor de su joven repertorio.
El festival culminará el sábado con una jornada estelar donde destacan las actuaciones de La M.O.D.A., M-Clan, OBK, Pignoise, Ángel Stanich, Sienna o La Trinidad. La escena más talentosa tendrá amplia representación con RBT, The Ripples, Javypablo, Anadie, La Trinidad, Idaira Siles, Guarino, Nina Raku y Bravo Bravo. Un final por todo lo alto para situar a Málaga de nuevo como uno de los grandes referentes musicales del verano.
Un festival 100% accesible
Pero si por algo destaca esta convocatoria del Brisa es por su decidido empeño por la inclusión: implementará el mayor plan de accesibilidad desarrollado hasta la fecha en un evento musical de la provincia de Málaga.
Así, durante la cita las personas con necesidades específicas dispondrán de un completo conjunto de recursos adaptados que eliminarán barreras físicas, sensoriales e intelectuales para favorecer una experiencia plenamente inclusiva. Entre las principales medidas destacan los accesos preferentes y libres de barreras arquitectónicas, plataformas y espacios reservados para personas con movilidad reducida, aseos adaptados, barras accesibles, áreas de descanso, préstamo de sillas de ruedas y muletas, así como personal de apoyo durante toda la celebración del festival.
Asimismo, las actuaciones de Love of Lesbian, Siloé y La M.O.D.A. contarán con interpretación en lengua de signos española y subtitulado en directo a través de las pantallas del festival, facilitando el acceso a la experiencia musical para las personas sordas.
El plan de accesibilidad incorpora además importantes recursos dirigidos a personas con discapacidad auditiva, como mochilas vibratorias, lazos de bucle magnético individual y espacios preferentes para seguir los conciertos en las mejores condiciones posibles.
En materia de accesibilidad visual, Brisa ofrecerá programación en braille, mapas del recinto y programación en formato PDF accesible, códigos NaviLens para facilitar la orientación dentro del recinto y espacios preferentes para personas con discapacidad visual.
Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga.
Programación por días del Brisa Festival
Horarios del jueves, 23 de julio
Escenario Victoria
- David Otero: 18:45 horas.
- Barry B: 20:15 horas.
- Love of Lesbian: 22:00 horas.
- Hot Chip DJ Set: 00:00 horas.
Escenario Málaga
- Pilu: 18:10 horas.
- Monte Ventura: 19:45 horas.
- Pequeño Mal: 21:15 horas.
- Something About Tsunamis: 23:30 horas.
Horarios del viernes, 24 de julio
Escenario Victoria
- Merino: 18:00 horas.
- Samuraï: 19:30 horas.
- León Benavente: 21:10 horas.
- Amaia: 23:10 horas.
- Siloé: 01:10 horas.
Escenario Málaga
- Maenoba: 17:30 horas.
- Vis Viva: 19:00 horas.
- Wasabi Cru: 20:40 horas.
- Soleá Morente: 22:20 horas.
- Sarria: 00:40 horas.
MINI Stage
- Sara Rais: 19:00 horas.
- Scandinavia: 20:40 horas.
- Corazón Inverso: 22:20 horas.
Horarios del sábado, 25 de julio
Escenario Victoria
- Sienna: 17:30 horas.
- Ángel Stanich: 18:45 horas.
- Pignoise: 20:15 horas.
- M-Clan: 21:45 horas.
- La M.O.D.A.: 23:30 horas.
- OBK: 01:15 horas.
Escenario Málaga
- RBT: 18:15 horas.
- The Ripples: 19:45 horas.
- Javypablo: 21:15 horas.
- Anadie: 23:00 horas.
- La Trinidad: 00:45 horas.
MINI Stage
- Idaira Siles: 19:45 horas.
- Guarino: 21:15 horas.
- Nina Raku: 23:00 horas.
- Bravo Bravo: 00:45 horas.
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