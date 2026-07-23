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La Térmica

Un respiro gratuito para días duros: La Térmica abre un Refugio Climático Cultural este verano para huir del calor

La Sala 008 del antiguo Centro Cívico estará abierta de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas con zonas de descanso y agua

Refugio climático de La Térmica

Refugio climático de La Térmica / L.O.

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Adrián Torres Postigo

Adrián Torres Postigo

Málaga

El verano llega y con ello las altas temperaturas; por ello este agosto, por primera vez, La Térmica abrirá en sus dependencias, el antiguo Centro Cívico, un Refugio Climático Cultural, un nuevo espacio gratuito, donde la ciudadanía puede descansar, leer o trabajar en un entorno climatizado sin obligación de realizar ningún consumo, una iniciativa con la que quiere también reivindicar el papel social de la cultura.

La propuesta, inspirada en la Red de Refugios Climáticos Culturales impulsada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, convierte al centro dependiente de la Diputación de Málaga en uno de los primeros espacios culturales del país en incorporarse a esa iniciativa, que busca transformara bibliotecas, museos o centro culturales en lugares de acogida durante los episodios de calor extremo.

Durante la presentación de la iniciativa, el vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Cultura, Manuel López Mestranza, defendió que este tipo de equipamientos deben ir más allá de su función expositiva. "Los espacios culturales también pueden ser lugares de cuidado, lugares donde refugiarse del calor, leer, estudiar, trabajar, descansar o simplemente compartir un rato en un entorno agradable y accesible", afirmó, al tiempo que reivindicó la necesidad de que las instituciones públicas respondan a las nuevas necesidades derivadas del cambio climático.

Manuel López Mestanza y Antonio Javier López durante la presentación del refugio

Manuel López Mestanza y Antonio Javier López durante la presentación del refugio / L.O.

El director de La Térmica, Antonio Javier López, incidió en la dimensión social del proyecto y puso el foco en una realidad que, a su juicio, suele pasarse por alto. "Partimos de una premisa que a lo mejor no siempre es cierta: que todo el mundo tiene capacidad para poner el aire acondicionado en su casa durante diez o doce horas. Desgraciadamente no es así", señaló.

Javier subraya la ruptura del nuevo espacio con la dinámica habitual en muchas ciudades.  "Como centro cultural público tenemos una responsabilidad de servicio público: aquí no se va a requerir ningún tipo de consumo", aseguró. "En mitad de la período del año en que es más fuerte el calor puedes venir a un espacio como La Térmica, disfrutar de las exposiciones, de los libros o simplemente estar con tus amigos y tu familia".

El Refugio Climático Cultural

El refugio estará ubicado en la Sala 008 y abrirá de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas. El espacio dispone de zonas de descanso con sofás, vegetación, fuente de agua, enchufes para dispositivos electrónicos, juegos de mesas, una selección de publicaciones y catálogos editados por La Térmica.

Presentación del refugio en La Térmica

Presentación del refugio en La Térmica / L.O.

La apertura del refugio irá acompañada del mantenimiento de la actividad cultural durante agosto. Permaneceran abiertas de manera gratuitas de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20,00 horas, las exposiciones Murmuración, del artista estadounidense Ryan Schneider, y Tangere, de Nacho Martín Silva, además de la sala de estudio, que continuará prestando servicio durante todo el mes.

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Aunque la iniciativa nace como experiencia piloto para este verano, el director del centro avanzó que el objetivo es consolidarla y dotarla de contenido en futuras ediciones: "Ya estamos  trabajando para que en próximas ediciones de refugios culturales existan una programación cultural específica", anunció.

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