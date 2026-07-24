Las Salas Mingorance de Málaga acogen una exposición gratuita de Juanjo Fuentes que une porcelana y collage digital

Las salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga acogen desde este viernes, 24 de julio, la exposición ‘El nombre del bicho, ya te lo he dicho’, del artista malagueño Juanjo Fuentes. La muestra podrá visitarse gratis hasta el próximo 27 de septiembre.

Comisariada por Sara Sarabia, la propuesta reúne 30 piezas realizadas en porcelana tradicional y 80 collages digitales, algunos de ellos inéditos y expuestos por primera vez. La exposición plantea un diálogo entre dos lenguajes aparentemente alejados: la tradición de la porcelana intervenida y la superposición de capas propia de la creación digital.

La muestra permanecerá abierta de lunes a domingo, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Reúne treinta piezas artísticas realizadas en porcelana tradicional y ochenta collages digitales / Edu Rosa Cervantes

Juanjo Fuentes convierte los objetos cotidianos en una mirada crítica

En ‘El nombre del bicho, ya te lo he dicho’, Juanjo Fuentes utiliza objetos reconocibles y escenas cercanas como herramientas para examinar las contradicciones de la sociedad actual. El artista recurre a una sátira amable, el costumbrismo y la ironía para abordar cuestiones como la crisis mundial, la individualización extrema o la construcción de una felicidad prefabricada.

Animales, juguetes y figuras domésticas rescatadas del olvido pueblan las piezas seleccionadas. A través de estos elementos, Fuentes construye pequeñas narraciones visuales capaces de despertar un reconocimiento inmediato en el espectador.

La exposición presenta al creador malagueño como una suerte de «cuentacuentos visual», que transforma y personaliza figuras conocidas para alterar su significado original. Entre los recursos empleados destaca la modificación del icono del ‘smile’, utilizado para cuestionar el simulacro de una felicidad permanente.

Porcelana tradicional y creación digital inédita

Uno de los principales atractivos de la exposición es el contraste entre las piezas de porcelana y los collages digitales. La combinación de ambos formatos introduce un diálogo formal inédito en la trayectoria de Juanjo Fuentes.

Mientras la porcelana remite a los objetos decorativos tradicionales y al espacio doméstico, las composiciones digitales permiten al artista superponer imágenes, símbolos y significados. El resultado es una propuesta en la que la ironía se convierte en una herramienta para despertar una reflexión social sin abandonar la cercanía ni el humor.

Las obras parten de referentes compartidos por varias generaciones, pero los presentan alterados, desplazados o descontextualizados. De este modo, Fuentes utiliza imágenes aparentemente amables para construir una mirada crítica sobre el presente.

La concejala delegada del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto a la comisaria Sara Sarabia, y el artista Juanjo Fuentes, ha presentado la exposición. / Edu Rosa Cervantes

La exposición recupera la memoria de la calle Beatas

La muestra se completa con la publicación de un catálogo en el que participa el artista y docente Eugenio Rivas. Su texto profundiza en el universo creativo de Juanjo Fuentes y en lo que define como su «poética del deshabitar».

Rivas analiza el recorrido vital y artístico del creador y recupera la memoria de la conocida casa de Juanjo Fuentes en la calle Beatas, que durante años funcionó como un espacio de encuentro para la vanguardia cultural malagueña.

El catálogo también aborda su posterior regreso a Ciudad Jardín, el barrio obrero de Málaga en el que creció. Este recorrido permite entender la relación entre la obra de Fuentes, su memoria personal y la identidad de las calles que han marcado su trayectoria.

La aportación de Eugenio Rivas complementa el análisis de la comisaria Sara Sarabia y ayuda a situar la exposición dentro del contexto cultural y urbano de Málaga.