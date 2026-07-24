Concierto
Love of Lesbian triunfa en el primer día del festival Brisa en Málaga
En su sexta edición, cuenta con un cartel variado que incluye a David Otero, Barry B y Love of Lesbian, además de la banda británica HOT CHIP DJ SET
El primer día de la sexta edición del Festival Brisa ha arrancado este 23 de julio de la mejor manera. Con un cartel lleno de artistas para todas las generaciones, los escenarios Victoria y Málaga han acogido a grupos y cantantes del mayor nivel posible.
El encargado de dar el pistoletazo fue David Otero. El toque nostálgico y humano de sus canciones creó un ambiente mágico en el puerto marítimo de la ciudad.
La tarde avanzaba y Barry B salió al escenario. Destacó su sonido innovador y una presencia escénica rompedora. Entre sus canciones más populares destacaron la enérgica "Monster Truck", "Infancia mal calibrada" o su reciente single "Silverado".
El joven cantante logró emocionar al público e incluso llegó a protagonizar un momento muy especial con un seguidor. En la pista, entre la audiencia, Barry B comenzó a cantar cara a cara con un hombre su canción "Yo pensaba que me había tocado Dios" creando un recuerdo único para los asistentes.
El gran fenómeno de la noche fue el grupo Love of Lesbian. Con una dosis infinita de energía, el setlist del concierto puede ser calificado como "fantástico". Una hora y veinte aproximadamente de clásicos, acompañados de un coro de voces procedentes del público. Entre los temas más disfrutados se encuentran "Allí donde solíamos gritar", "Los irrompibles" o "Incendios de nieve". Sin duda una gran actuación previa a su retiro indefinido de los escenarios.
El cierre lo puso la banda británica HOT CHIP DJ SET con su estilo alternativo y electrónico. Concluyó así esta primera velada, abriendo paso para artistas como Amaia, Siloé, León Benavente o Samuraï en su segunda jornada.
- Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
- Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
- Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27
- Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
- Solución al caos en la avenida Valle-Inclán: Málaga soterrará el cruce por el que pasan 55.000 vehículos diarios
- Funes abre el período de pruebas ante la operación salida del Málaga CF
- Una profesora del Conservatorio Manuel Carra pide que el Palacio de la Ópera de Málaga reserve un espacio para un órgano de tubos
- Málaga, en alerta por calor extremo: el termómetro se disparará hasta los 46 grados