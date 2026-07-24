Love of Lesbian triunfa en el primer día del festival Brisa en Málaga

El primer día de la sexta edición del Festival Brisa ha arrancado este 23 de julio de la mejor manera. Con un cartel lleno de artistas para todas las generaciones, los escenarios Victoria y Málaga han acogido a grupos y cantantes del mayor nivel posible.

El encargado de dar el pistoletazo fue David Otero. El toque nostálgico y humano de sus canciones creó un ambiente mágico en el puerto marítimo de la ciudad.

Barry B en el Festival Brisa / Aroha Moreno

La tarde avanzaba y Barry B salió al escenario. Destacó su sonido innovador y una presencia escénica rompedora. Entre sus canciones más populares destacaron la enérgica "Monster Truck", "Infancia mal calibrada" o su reciente single "Silverado".

El joven cantante logró emocionar al público e incluso llegó a protagonizar un momento muy especial con un seguidor. En la pista, entre la audiencia, Barry B comenzó a cantar cara a cara con un hombre su canción "Yo pensaba que me había tocado Dios" creando un recuerdo único para los asistentes.

Love of Lesbian en el Festival Brisa / Aroha Moreno

El gran fenómeno de la noche fue el grupo Love of Lesbian. Con una dosis infinita de energía, el setlist del concierto puede ser calificado como "fantástico". Una hora y veinte aproximadamente de clásicos, acompañados de un coro de voces procedentes del público. Entre los temas más disfrutados se encuentran "Allí donde solíamos gritar", "Los irrompibles" o "Incendios de nieve". Sin duda una gran actuación previa a su retiro indefinido de los escenarios.

El cierre lo puso la banda británica HOT CHIP DJ SET con su estilo alternativo y electrónico. Concluyó así esta primera velada, abriendo paso para artistas como Amaia, Siloé, León Benavente o Samuraï en su segunda jornada.