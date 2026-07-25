Kevin Sussman, Stuart en 'The Big Bang Theory', estará en la Comic-Con Málaga 2026

El actor estadounidense Kevin Sussman, que interpreta a Stuart Bloom en The Big Bang Theory, estará en la San Diego Comic-Con Málaga, que celebrará su segunda edición del 1 al 4 de octubre de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Sussman, también conocido por interpretar a Walter en la serie Ugly Betty, participará en la Comic Con de Málaga los días 2, 3 y 4 de octubre, según ha anunciado este sábado la organización. Por el momento, las actividades concretas en las que intervendrá —paneles, firmas o sesiones de fotografías— permanecen pendientes de confirmación.

«El dueño de la tienda de cómics más famosa de toda la historia de las sitcoms llega a San Diego Comic-Con Málaga 2026», ha celebrado la organización a través de su perfil en la red social X.

Stuart Bloom salta al centro del universo

La llegada de Sussman a Málaga se produce, además, en un momento especialmente dulce para el personaje que lo hizo popular. HBO Max acaba de estrenar Stuart no consigue salvar el universo, una serie derivada de The Big Bang Theory que coloca por primera vez al propietario de la tienda de cómics en el centro de la historia.

La ficción, compuesta por diez episodios, parte de un accidente con un dispositivo creado por Sheldon y Leonard que desencadena un particular apocalipsis multiversal. Stuart deberá intentar restaurar la realidad con la ayuda de Denise, Bert y Barry Kripke. Los nuevos capítulos se estrenan semanalmente desde el 23 de julio.

Asistentes confirmados a la Comic Con de Málaga 2026. / L.O.

Un cartel con Karl Urban, Elijah Wood y Christopher Lambert

Kevin Sussman se incorpora a una programación que ya supera los 60 invitados internacionales y que continuará creciendo durante los próximos meses. Entre los nombres más destacados aparecen Karl Urban, protagonista de The Boys, que estará los días 1 y 2 de octubre, y Christopher Lambert, conocido por Los inmortales, cuya presencia está anunciada para las cuatro jornadas.

Los seguidores de El Señor de los Anillos podrán encontrarse los días 3 y 4 de octubre con Elijah Wood y Sean Astin, mientras que Kevin Smith y Jason Lee, dos figuras estrechamente ligadas al universo de Clerks, coincidirán en Málaga durante las dos primeras jornadas. También acudirán Michael Rooker y Sean Gunn, de Guardianes de la Galaxia, y los protagonistas de la adaptación de One Piece, Iñaki Godoy y Emily Rudd, el viernes 2.

El cómic mantendrá un peso importante dentro de la convención con autores como John Romita Jr., Jorge Jiménez, Carmen Carnero, Pepe Larraz y Álvaro Martínez Bueno. El apartado japonés contará, entre otros, con Yoichi Takahashi, creador de Campeones: Oliver y Benji; Shin’ichirō Watanabe, director de Cowboy Bebop; y Akira Yamaoka, compositor de la música de Silent Hill.

Infografía de cómo se convertirá el FYCMA en el recinto de la Comic-Con Málaga / L.O

Más espacio y más de 300 horas de actividades

La edición de 2026 ampliará considerablemente el espacio disponible en FYCMA. La organización plantea un recinto de más de 90.000 metros cuadrados, con un aforo máximo de 22.500 personas por jornada y más de 300 horas de paneles, encuentros, talleres, conciertos, videojuegos y actividades relacionadas con el cine, las series, el manga y el cómic.

Una de las principales novedades será el Exhibitor Hall Garden, un nuevo pabellón cubierto de más de 8.800 metros cuadrados. El Artists’ Alley reunirá más de 90 puestos de dibujantes nacionales e internacionales, casi el doble que en la primera edición, y se incorporará un cuarto auditorio para ampliar la programación. Disney tendrá también presencia en el Hall M, uno de los principales espacios del encuentro.

La convención estrenará además el Portal del Fan, una aplicación desde la que los asistentes podrán consultar horarios y mapas, organizar una agenda personalizada y gestionar las reservas de firmas y fotografías. El programa definitivo todavía no está cerrado y la organización mantiene abierta la puerta a nuevas incorporaciones antes de octubre.