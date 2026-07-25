Starlite Marbella recibe esta semana a Ozuna, Manuel Turizo, Zucchero y Rosario Flores

Starlite Occident Marbella afronta una de las semanas más intensas de su programación de 2026. Ozuna, Manuel Turizo, Rosario Flores, Rosana, Zucchero y Ara Malikian pasarán por el auditorio del festival entre el lunes 27 de julio y el sábado 1 de agosto.

La propuesta combina música urbana, pop, rock, blues, flamenco y sonidos clásicos en seis noches consecutivas en la Cantera de Nagüeles.

Ara Malikian y Zucchero abren la semana

El encargado de inaugurar esta nueva tanda de conciertos será Ara Malikian, que actuará el lunes 27 de julio. El violinista libanés, de ascendencia armenia, regresará a Marbella con un espectáculo marcado por su energía escénica y por una particular mezcla de música clásica, jazz, flamenco, tango y otras influencias internacionales.

Nacido en Beirut en 1968, Malikian creció durante la guerra civil libanesa y encontró en el violín una forma de refugio. Su talento le permitió ofrecer su primer gran concierto con solo 12 años y trasladarse posteriormente a Alemania y Londres para completar su formación musical.

El martes 28 de julio será el turno de Zucchero, una de las grandes figuras del rock y el blues europeos. El cantante italiano llegará a Starlite con más de cuatro décadas de trayectoria y un repertorio en el que conviven el blues, el rock, el soul y la música mediterránea.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Eric Clapton, Sting, Bono, Ray Charles, Brian May o Luciano Pavarotti. En Marbella repasará canciones emblemáticas como ‘Senza una donna’, ‘Baila (Sexy Thing)’, ‘Il volo’ y ‘Overdose (D’Amore)’.

Ozuna y Manuel Turizo llevan la música urbana a Marbella

La programación dará un giro hacia los ritmos urbanos el miércoles 29 de julio con el regreso de Ozuna. El artista puertorriqueño volverá al festival después del éxito de su actuación en el arranque de la decimoquinta edición de Starlite Occident.

Ozuna se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la música latina contemporánea gracias a una propuesta que combina reguetón, trap latino, bachata, R&B y dembow. Su repertorio incluye éxitos internacionales como ‘La Farsante’, ‘Dile que tú me quieres’, ‘Se Preparó’ y ‘Hey Mor’.

El jueves 30 de julio tomará el relevo el colombiano Manuel Turizo, convertido en una de las principales estrellas internacionales del pop urbano. El cantante llegará a Marbella con un directo construido alrededor de algunos de los mayores éxitos latinos de los últimos años.

Turizo saltó a la fama con ‘Una Lady Como Tú’ y amplió posteriormente su alcance internacional con canciones como ‘Culpables’ y ‘Quiéreme Mientras Se Pueda’. Su gran éxito global llegó con ‘La Bachata’, un tema que le permitió conquistar mercados más allá de Latinoamérica.

En Starlite también sonarán previsiblemente otros temas destacados de su carrera, como ‘El Merengue’ y ‘De 100 a 0’. El colombiano ha colaborado, además, con artistas como Maluma, Nicky Jam, Tini, Wisin y Yandel, Myke Towers, Anuel AA y Piso 21.

Cartel de la actuación de Rosario Flores en el Starlite 2026. / L.O.

Rosana y Rosario Flores cierran la programación

El viernes 31 de julio estará protagonizado por Rosana, una de las compositoras y cantantes más reconocibles de la música española. La artista canaria ofrecerá un recorrido por una trayectoria marcada por la sensibilidad, las melodías pop y unas letras que han conectado con varias generaciones.

Rosana debutó en 1996 con ‘Lunas Rotas’, el álbum que incluía canciones como ‘El Talismán’ y ‘Sin Miedo’ y que la convirtió en una de las grandes revelaciones musicales de aquella década. Después llegarían trabajos como ‘Luna Nueva’, ‘Magia’ y ‘En la memoria de la piel’.

La semana concluirá el sábado 1 de agosto con Rosario Flores, que regresará a Starlite Occident con su característica fusión de flamenco, rumba, pop, funk y sonidos latinos.

Hija de Lola Flores y Antonio González ‘El Pescaílla’, Rosario ha construido una extensa carrera en la que ha sabido mantener sus raíces y desarrollar una identidad artística propia. Ganadora de varios Latin Grammy, la cantante madrileña repasará en Marbella canciones como ‘Qué bonito’, ‘Cómo quieres que te quiera’ y ‘Sabor, sabor’.

Su concierto pondrá el broche a seis noches consecutivas de música en Starlite Marbella, con una programación que reúne a figuras internacionales, referentes de la música española y algunas de las voces más escuchadas del pop urbano.