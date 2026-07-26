"Un DJ no está encima de un escenario sino al servicio de un momento colectivo"

Para empezar, ¿cómo se plantea su sesión para Dreambeach?

Cada festival tiene su propia personalidad y Dreambeach tiene una energía muy especial. No preparo un show cerrado; preparo posibilidades. Estudio el horario, el contexto, quién toca antes y después, pero una vez estoy ahí intento olvidarlo todo y escuchar a la gente. Para mí, el mejor set siempre es una conversación: yo propongo algo y el público me responde. Ahí es donde empieza la magia.

¿Es Luciano un DJ que produce o un productor que pincha?

Antes que ninguna de las dos cosas, soy un amante de la música. Siempre me he sentido productor porque fue mi primera manera de expresarme, pero el pinchar me permitió construir un lenguaje propio. Hoy ambas facetas se alimentan mutuamente: pinchar me inspira para producir y producir me obliga a seguir evolucionando como DJ.

Debe de ser de los pocos DJs a los que les gusta más pinchar de día que de noche. ¿Por qué exactamente?

Porque de día todo es más honesto. Ves las caras, las emociones, las sonrisas, los abrazos... No hay oscuridad que esconda nada. La luz crea una conexión muy humana entre todos. Además, la naturaleza también forma parte de la experiencia. Siempre he sentido que la música electrónica nació para conectar con las personas, no para esconderlas.

Me gusta al ver sus sesiones que busca el contacto visual con la gente, es como si se alimentara de sus sonrisas. ¿Se plantea la sesión como una especie de intercambio de energía?

Absolutamente. Para mí un DJ no está encima de un escenario, está al servicio de un momento colectivo. Cuando miro a alguien y veo una sonrisa sincera, siento que hemos conectado durante unos segundos sin necesidad de palabras. Esa energía vuelve a mí y me inspira a ir aún más lejos. Es un intercambio constante. Creo que ésa es la verdadera esencia de una pista de baile.

El chileno-suizo Luciano. / L.O.

El gran enemigo del DJ (y también del músico) ahora mismo, ¿es el móvil?

No creo que el móvil sea el enemigo. Es una herramienta extraordinaria. El problema aparece cuando empezamos a vivir los momentos a través de una pantalla en lugar de sentirlos. Los mejores recuerdos de mi vida no los grabé; los viví. Ojalá consigamos encontrar un equilibrio donde la tecnología documente la experiencia sin reemplazarla. También, para ser sincero, creo que prohibir los móviles sería un error. Venimos de una cultura que siempre luchó contra las prohibiciones, así que ésa no es la solución.

¿Entonces?

Los móviles suelen aparecer cuando hay algo más que mirar que la propia música: una gran producción visual, miles de luces o estímulos constantes que, en el fondo, terminan distrayéndonos de lo verdaderamente importante. Muchos de los nuevos DJs talentos empiezan a ser conocido en las redes sociales, por su manera de vestir, por su look, o la cantidad de pantallas y seguidores que tienen, pero muy poco por la música que tocan. Muchas veces hoy a la juventud conoce los nombres, la cara, pero tiene muchas dificultades para mencionar un tema, una canción, lo que sea. Cuando colocas la música en el centro absoluto de la pista de baile, cuando la experiencia gira alrededor del sonido y de la conexión entre las personas, los móviles empiezan a desaparecer de forma natural. No porque alguien los prohíba, sino porque dejan de ser necesarios. La gente vuelve a conectar con una experiencia sensorial, emocional e incluso espiritual. Y cuando eso ocurre, ya no sientes la necesidad de grabarlo todo; simplemente quieres vivir el momento. Muchas veces llenamos el espectáculo de elementos extra porque intentamos compensar lo que la música no consigue transmitir por sí sola. Pero cuando la música habla de verdad, no necesita tantos artificios.

Muchas veces hoy a la juventud conoce los nombres, la cara, pero tiene muchas dificultades para mencionar un tema, una canción, lo que sea

¿Hay diferencias entre los DJs que tienen un background en los vinilos y los que han nacido ya con archivos en la nube?

Cada generación tiene sus ventajas. Los vinilos te enseñaban paciencia, disciplina y una relación muy física con la música. Hoy la tecnología democratiza el acceso y eso es maravilloso. Lo importante no es el formato. Lo importante sigue siendo el criterio. Tener millones de canciones no significa tener una historia que contar ni ser capaz de contarla

Empezó a pinchar a los 16 años. ¿Cómo se mantiene la curiosidad tantos años después?

La curiosidad desaparece cuando uno cree que ya sabe suficiente. Yo sigo sintiéndome estudiante. Escucho música de culturas diferentes, viajo muchísimo, hablo con artistas jóvenes, con músicos tradicionales… Intento mantenerme incómodo. El día que piense que ya lo he visto todo será el día en que deje de crecer.

Antes de la música electrónica, de adolescente, dio sus primeros pasos en la música como guitarrista de punk rock. ¿Sigue tocando la guitarra?

Sí, aunque ya no con la frecuencia que me gustaría. La guitarra sigue siendo un refugio muy íntimo. Me recuerda de dónde vengo. Antes de descubrir las máquinas descubrí una guitarra, y creo que ese lado orgánico todavía vive dentro de todo lo que hago.

Sobre la IA, asegura que simplifica procesos, pero no debe liderarlos. ¿Es difícil resistirse?

La IA es probablemente una de las herramientas más fascinantes que hemos tenido nunca. La utilizo para aprender, investigar y acelerar algunos procesos. Pero nunca quiero que tome las decisiones creativas por mí. El arte nace de las dudas, de los errores, de las cicatrices, de la intuición. Todo eso todavía pertenece al ser humano. Creo que el futuro no será humanos contra IA, sino humanos que sepan utilizar la IA sin renunciar a su identidad.

¿Es más complicado ser padre de siete hijos que mantener una agenda profesional internacional? Dicen que rechaza el 80% de propuestas laborales por priorizar su vida familiar.

[Ríe] Sin ninguna duda, ser padre es el mayor desafío y también el mayor privilegio de mi vida. Sí, rechazo muchísimas propuestas. Hace años entendí que el éxito profesional pierde sentido si no puedes compartir la vida con las personas que amas. Hoy prefiero hacer menos actuaciones y estar mucho más presente para mi familia. Es una decisión consciente. Mi mayor legado nunca serán mis discos; serán mis hijos.

Hoy prefiero hacer menos actuaciones y estar mucho más presente para mi familia

Tras hablar públicamente de sus problemas con las sustancias, ¿cómo convencer a la gente de que un DJ sobrio es mejor?

No intento convencer a nadie. Solo puedo compartir mi experiencia. Durante mucho tiempo pensé que las sustancias me acercaban a la creatividad. Con el tiempo descubrí que en realidad me alejaban de mí mismo. La sobriedad me devolvió la claridad, la disciplina y la capacidad de conectar profundamente con la música y con las personas. Hoy disfruto muchísimo más de cada sesión porque estoy completamente presente. Yel público lo siente.

¿Ha llorado alguna vez durante una sesión?

Sí, y no me avergüenza decirlo. Ha habido momentos en los que una canción, una mirada del público o incluso un recuerdo personal me han desbordado. La música tiene una capacidad increíble para abrir puertas que ni siquiera sabías que seguían ahí. Durante muchos años pensé que un DJ debía controlar todas sus emociones. Hoy creo exactamente lo contrario: la vulnerabilidad también forma parte de un gran set.

Una curiosidad. Ha grabado sonidos del Ártico. ¿A qué suena el hielo desapareciendo?

Suena a silencio. Y ese es precisamente lo más inquietante. Esperas escuchar algo espectacular, pero muchas veces lo que encuentras es un goteo lento, pequeñas fracturas, respiraciones profundas de un paisaje que parece vivo. Es un sonido muy frágil. Cuando lo escuchas entiendes que la naturaleza no necesita levantar la voz para decirnos que algo está cambiando. Solo hace falta estar dispuesto a escucharla.