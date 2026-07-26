Los músicos de la OFM, sobre el Auditorio de Málaga: "Si la actividad principal será la cultural, ¿por qué se entrega su gestión a una sociedad municipal sin relación con la cultura?"

El Comité de la Orquesta Filarmónica de Málaga se ha dirigido por carta al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para plantearle una serie de reclamaciones a tenor de lo publicado los últimos días sobre la gestión del futuro Auditorio, responsabilidad de ProMálaga, que contemplaría un intenso uso congresual del equipamiento y que cada concierto celebrado en el espacio supondría el pago de una tasa a la citada empresa municipal. El propio primer edil aseguró esta semana que "la actividad cultural" del palacio musical "ocupará más de la mitad del año" y desmintió el extremo de la tasa; ahora, los trabajadores de la OFM le piden que lo ponga por escrito, "porque un edificio que va a servir a Málaga durante un siglo o más, si todo va bien, no puede depender de unas declaraciones".

En primer lugar, el Comité matiza que los “seis meses” de actividad cultural garantiza están calculados con los números de "una orquesta sin casa, que en 35 años nunca ha tenido sala propia". "La actividad de una orquesta residente no se cuenta por funciones. Esta orquesta trabaja todo el año —ensaya cada semana y actúa cada semana, de principios de septiembre a finales de julio—, y lo propio de una casa es que todo ese trabajo ocurra en ella, saliendo puntualmente a tocar fuera; no al revés. Dimensionar la casa futura con las cifras de la carencia es garantizar que la carencia continúe dentro del edificio nuevo", argumentan en su escrito.

Maqueta del futuro auditorio de Málaga. / L.O.

Hacer pública la adaptación congresual

De otro lado, los profesores de la OFM exigen saber qué salas y a costa de qué usos se están adaptando para uso congresual. "Antes de licitar, el programa de usos del edificio debe hacerse público y garantizar que ninguna sala de ensayo, aula didáctica ni sala de cámara pierde la función para la que fue proyectada", sentencian. Y aseguran con rotundidad: "La orquesta debe ensayar en la sala en la que toca. Siempre. Y no como la vergüenza que esta ciudad lleva arrastrando treinta y cinco años. La acústica no es un decorado: es el instrumento más grande de la orquesta, y es exactamente lo que los 209 millones de euros [el presupuesto del Auditorio] compran". Para finalizar lanzando una pregunta: "¿Ha tenido usted ocasión de escuchar a una gran orquesta sinfónica en una sala construida para ello? Quien la ha tenido no lo olvida: la onda sonora llega al cuerpo con una potencia física que no se parece a nada: la música impacta en el pecho, envuelve, se siente. Nada de eso puede ocurrir en un teatro de ópera decimonónico como el Teatro Cervantes. Málaga no ha escuchado todavía, de verdad, a su propia orquesta. Ese, y no otro, es el argumento del Auditorio".

Málaga no ha escuchado todavía, de verdad, a su propia orquesta. Ese, y no otro, es el argumento del Auditorio Comité de la OFM

Sobre la tasa a ProMálaga por el uso cultural del Auditorio, el Comité lo tiene claro: cada producción asumirá sus propios costes de producción (escenografía, vestuario, personal técnico), pero no pagar por ocupar la sala durante las semanas de escenografía y ensayos que una ópera necesita. Por ello, asegura, el convenio "debe dejar por escrito" la "exención total de todo pago por el uso del espacio entre sociedades municipales para la programación cultural del Ayuntamiento, incluidos los días de montaje y ensayo, con los costes de producción presupuestados con transparencia por quien produce".

Finalmente, los músicos de la OFM entienden que entregar la gestión del futuro Palacio de la Ópera a ProMálaga constituye "una declaración de intenciones insoslayable sobre la orientación que previsiblemente tendrá esta infraestructura; más aún si ya se está planteando la modificación para adaptarlo al uso congresual en detrimento del cultural".

"Carece de toda lógica que si la actividad mayoritaria y principal va a ser de carácter cultural, vaya a ser gestionada por una entidad sin relación con cultura", reflexionan. Y piden evaluar el Auditorio en sus justos parámetros: "No podemos analizar el futuro Auditorio de la Música únicamente desde una cuenta de explotación. Nadie cuestiona una biblioteca porque no despache suficientes libros. Nadie plantea cerrar un museo porque las entradas no cubran sus costes. Nadie mide el valor de un parque, un hospital o una carretera por el beneficio económico directo que produce. Son infraestructuras públicas que mejoran la ciudad y generan un valor que trasciende cualquier balance contable.El Auditorio debe entenderse exactamente bajo esa misma lógica. Es una infraestructura cultural estratégica cuyo verdadero rendimiento debe medirse por el legado que dejará a Málaga durante las próximas generaciones. Un congreso llega, permanece unos días y termina; una institución cultural permanece. Los congresos atraen visitantes; la cultura crea ciudadanía".

El Comité de la OFM recuerda a Francisco de la Torre que ya se le ha propuesto una mesa de trabajo entre Innovación, Cultura, Procultura y OFM, en la que los trabajadores de la orquesta ofrecen su participación, y un convenio que blinde residencia, espacios, calendario, exención de tasas y ensayo en sala.