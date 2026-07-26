Pablo López, Hombres G, OT 2025 y Nicky Jam animan la semana de Marenostrum Fuengirola

Marenostrum Fuengirola afronta una de las semanas más intensas de su programación con cuatro jornadas consecutivas de música. Pablo López, los concursantes de Operación Triunfo 2025, Hombres G y el festival urbano Vibras pasarán por los escenarios del recinto entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto.

El primero en actuar será Pablo López, que ofrecerá el próximo jueves 30 de julio un concierto especialmente emotivo. Será la primera vez que el artista malagueño actúe en Marenostrum Fuengirola, además de su reencuentro con el público de la ciudad en la que creció.

La actuación estaba prevista inicialmente para principios de julio, pero tuvo que ser aplazada debido a una lesión del cantante. La nueva cita comenzará a las 22.00 horas en el escenario Unicaja, mientras que las puertas abrirán a las 20.00 horas.Todavía quedan entradas disponibles desde 55 euros a través de la página oficial del festival.

El concierto forma parte de la nueva gira de Pablo López, bautizada como ‘El Niño del Espacio’, el mismo nombre que llevará su próximo trabajo discográfico.

Concierto de Pablo López en Marenostrum / L.O.

Hombres G, los concursantes de OT 2025 llegan a Fuengirola

La programación continuará el viernes 31 de julio con los 16 artistas que participaron en la edición de Operación Triunfo 2025. Los concursantes se subirán al escenario principal de Marenostrum Fuengirola a partir de las 22.00 horas para interpretar algunos de los temas más destacados de su paso por la academia y de sus respectivas carreras musicales. Las entradas para el concierto todavía se encuentran disponibles en los canales oficiales de venta.

El sábado 1 de agosto será el turno de Hombres G, una de las bandas más populares del pop español. El concierto comenzará a las 21.30 horas en el escenario Unicaja, con entradas desde 56,50 euros.David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina llegarán a Fuengirola con su gira ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026’, concebida como una celebración de sus más de cuatro décadas de trayectoria.

El grupo promete una noche festiva y cargada de nostalgia, con canciones que han acompañado a varias generaciones y que continúan llenando grandes recintos dentro y fuera de España.“Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos y a todo lo que aún nos queda por disfrutar”, señala la banda en la web del festival.

Nicky Jam, María Becerra y Kapo cierran la semana

La semana concluirá el domingo 2 de agosto con una nueva edición de Vibras, una de las grandes citas de música urbana y latina de Marenostrum Fuengirola.El cartel estará encabezado por Nicky Jam, María Becerra y Kapo, tres de los nombres más reconocidos del panorama internacional actual. El espectáculo comenzará a las 18.00 horas y las entradas se pueden adquirir desde 66 euros en las plataformas oficiales del festival.

El Canijo de Jerez, nombre artístico de Marcos del Ojo Barroso, durante su actuación en el Marenostrum Fuengirola. / L.O.

Los Delinqüentes reviven el ‘sentimiento garrapatero’ en Fuengirola

Marenostrum Fuengirola, tras recibir el viernes a Alejandro Sanz, vivió anoche una nueva jornada de conciertos encabezada por Los Delinqüentes, con Cervatana, Mesalla y El Jose como encargados de abrir una velada que fue ganando intensidad desde primera hora de la tarde. La banda jerezana centró una noche marcada por la rumba, el rock y las raíces andaluzas, ante un público que acompañó las canciones con palmas y coreó buena parte del repertorio.

El concierto recorrió de principio a fin ‘El sentimiento garrapatero’, con temas como ‘A la luz del Lorenzo’, ‘El aire de la calle’ y ‘Poeta encadenado’. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el grupo recordó a Miguel Benítez, Migué, al asegurar que sigue siendo “una estrella que nos guía”. La banda también dedicó unas palabras a Fátima, una amiga de Málaga fallecida recientemente.

Diego el Ratón y El Canijo de Jerez, músicos fundadores de Los Delinqüentes, en el escenario del Marenostrum de Fuengirola / L.O.

La recta final mantuvo la conexión con los asistentes gracias a canciones como ‘La primavera trompetera’, una de las más celebradas de la noche. ‘Chinchetas’ y ‘Trabubulandia’ pusieron el cierre a una actuación que, lejos de quedarse en la nostalgia, confirmó que la música de Los Delinqüentes continúa muy presente en varias generaciones.