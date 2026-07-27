Barry B se suma al festival Luna Sur de Fuengirola el 18 de agosto

El festival Luna Sur ha anunciado por sorpresa la incorporación del artista arandino Barry B a la quinta edición de este evento en Marenostrum Fuengirola, que tendrá lugar el próximo 18 de agosto de 2026 y que ya contaba con figuras importantes como Ultraligera, La La Love You, Puño Dragón, Paula Mattheus y Juanca & Pope Supersub DJs.

Así lo ha informado Marenostrum Fuengirola en una nota, en la que ha señalado que Barry B se enamoró de la música y fue construyendo en Aranda de Duero (Burgos) su personalidad artística entre bandas locales y experiencias que marcaron su filosofía. Tras experimentar en 2019 con sonidos frescos, encontró finalmente su camino en el rock, asentando la personalidad que hoy define su propuesta y su estilo.

Del debut con ‘CHATO’ a su expansión internacional

En 2024 lanzó su álbum debut, ‘CHATO’, con Universal Music, combinando vanguardia y raíces. Este álbum incluyó su conocida colaboración con Carolina Durante en ‘Yo pensaba que me había tocado Dios’. Con este trabajo emprendió una gira con un directo potente que lo hizo destacar en el panorama nacional y lo posicionó como una de las voces más magnéticas de su generación.

A finales de 2025 presentó su EP ‘Infancia mal calibrada’, dando inicio a su ‘Infancia Mal Calibrada Tour’. La gira arrancó con tres conciertos agotados en la sala La Riviera de Madrid, donde mostró «una ambición escénica y artística innegable».

En enero de 2026 arrancó una nueva gira de salas por España, México y Reino Unido, con una acogida excepcional y recintos prácticamente agotados y que recaló este pasado fin de semana en el Brisa Festival. Barry B ya se encuentra preparando su siguiente proyecto, que llegará tras la gira de IMC y abrirá un nuevo capítulo en su trayectoria. En 2027 presentará ‘The Barry B Show 2027’: actuará el 8 de enero en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 23 de enero en el Movistar Arena de Madrid.

Cartel de Barry B en el festival Luna Sur. / L.O.

Música, gastronomía y un entorno junto al mar

Organizado por La Rock Entertainment, Fox Group y Concert Tour, Luna Sur mantiene su apuesta «por una experiencia completa que va más allá de la música». El recinto contará nuevamente con una zona gastronómica, con diferentes puestos de comida que permitirán al público disfrutar de una amplia variedad de sabores desde primera hora de la tarde.

Desde sus inicios, el festival ha buscado entrelazar la música con el entorno natural y patrimonial de Marenostrum Fuengirola, «creando una atmósfera única junto al mar». «Una filosofía que se ha visto reflejada en ediciones anteriores, por las que han pasado artistas de la talla de Vetusta Morla, Viva Suecia, Arde Bogotá o The Kooks, entre otros».