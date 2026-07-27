Bono Cultural Joven 2026 en Málaga: más de 7.200 jóvenes ya han solicitado los 400 euros

Un total de 7.256 jóvenes de Málaga nacidos en 2008 ha solicitado el Bono Cultural Joven 2026 durante el primer mes de vigencia de la nueva convocatoria. La ayuda concede 400 euros a quienes cumplan 18 años a lo largo de este año.

En toda España se han registrado ya más de 202.000 solicitudes. Esta es la quinta edición del programa impulsado por el Ministerio de Cultura, que en 2026 amplía los productos y actividades que pueden adquirirse con el bono.

Quién puede solicitar el Bono Cultural Joven 2026 en Málaga

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 21.240 jóvenes de Málaga cumplen durante 2026 los 18 años y pueden solicitar esta ayuda. En el conjunto de España, la población potencialmente beneficiaria asciende a 561.459 personas.

Además de cumplir la mayoría de edad durante este año, es necesario tener nacionalidad española o residencia legal en España. También pueden acceder al programa las personas solicitantes de asilo, desplazadas temporalmente o extranjeras que hayan estado tuteladas por una administración pública.

El plazo para pedir los 400 euros termina el 31 de octubre

La solicitud del Bono Cultural Joven 2026 estará abierta hasta el próximo 31 de octubre. El trámite debe realizarse a través de la página oficial bonoculturajoven.gob.es.

Los jóvenes pueden presentar la petición personalmente o mediante la representación de una persona adulta. En este último caso, será necesario adjuntar el formulario de representación disponible en la web, correctamente firmado por el beneficiario.

Qué identificación digital hace falta para presentar la solicitud

Para completar el procedimiento es imprescindible disponer de algún sistema de identificación digital. Una de las opciones es la Cl@ve con registro básico, que puede solicitarse y obtenerse mediante una videollamada.

También se puede utilizar la Cl@ve con registro avanzado, que se obtiene de forma presencial y está disponible para quienes todavía no hayan cumplido los 18 años, o un certificado digital. El Ministerio recuerda que el libro de familia no sirve como documento acreditativo de la representación.

Espectadores en una sala de cine. / | LA OPINIÓN

En qué se puede gastar el Bono Cultural Joven en 2026

La principal novedad de esta edición es que los 400 euros no solo pueden destinarse al consumo de productos o espectáculos culturales. Desde este año también se permite comprar instrumentos musicales, materiales para la creación artística o realizar cursos relacionados con la cultura.

Los beneficiarios pueden elegir entre dos modalidades. La primera mantiene una distribución del dinero entre diferentes categorías, mientras que la segunda permite emplear la totalidad de la ayuda en determinados productos o actividades culturales.

Modalidad 1: cómo se reparten los 400 euros

En la primera modalidad, el dinero se distribuye entre tres grandes áreas con límites de gasto diferentes:

Hasta 200 euros para artes en vivo, audiovisuales, patrimonio y creación artística: entradas y abonos para teatro, conciertos, cine, museos, exposiciones y festivales; cursos presenciales; instrumentos musicales; partituras; cámaras fotográficas y programas informáticos destinados específicamente a la producción y práctica creativa.

entradas y abonos para teatro, conciertos, cine, museos, exposiciones y festivales; cursos presenciales; instrumentos musicales; partituras; cámaras fotográficas y programas informáticos destinados específicamente a la producción y práctica creativa. Hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico: libros, revistas, prensa, publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y discos compactos.

libros, revistas, prensa, publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y discos compactos. Hasta 100 euros para consumo digital: suscripciones a plataformas de música, lectura, audiolibros o contenidos audiovisuales; libros electrónicos; canciones y álbumes digitales; pódcast; cursos culturales en línea y suscripciones digitales a periódicos y revistas.

Modalidad 2: los 400 euros pueden destinarse a una sola categoría

La segunda modalidad permite emplear la totalidad de los 400 euros en una única categoría. En este caso, los jóvenes pueden escoger entre cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o medios y materiales para la creación artística.

Esta opción está pensada para quienes quieran concentrar la ayuda en una actividad formativa o creativa concreta, en lugar de repartir el dinero entre espectáculos, productos físicos y servicios digitales.

Cuánto tiempo hay para utilizar el Bono Cultural Joven

Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios disponen de un año completo para utilizar los 400 euros. Las compras deben realizarse en los establecimientos, empresas y entidades culturales adheridos al programa.

Actualmente hay 3.952 entidades adheridas en toda España, de las que 835 se encuentran en Andalucía. El bono funciona mediante una tarjeta prepago que puede utilizarse de manera virtual desde el teléfono móvil o recibirse en formato físico en el domicilio.

Una ayuda que ha superado los 1,2 millones de beneficiarios

El Bono Cultural Joven comenzó a aplicarse en 2022, cuando fue concedido a 277.607 personas. En 2023 lo recibieron 323.668 jóvenes y en 2024 la cifra aumentó hasta los 334.435 beneficiarios.

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En 2025 fueron 363.054 los jóvenes que accedieron a la ayuda. En sus cuatro primeras ediciones, el programa ha alcanzado a 1.298.764 beneficiarios y cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.