El festival Brisa arrasa en Málaga tras tres días de pura música que consiguieron vencer al termómetro

La alerta naranja por un calor sofocante del pasado sábado no impidió a los malagueños disfrutar de la buena música que ha arrollado al Puerto de Málaga durante la celebración del Brisa. Tanto el público como los artistas cumplieron y acudieron a su cita en la explanada de la estación marítima, donde se vivió el pop, el rock y el indie más envolvente con grupos de la talla de Amaia, M-Clan o Pignoise.

Viernes 24

El comienzo de la tarde lo marcaba Merino. La artista madrileña presentó un proyecto muy personal, que interpretó con una voz dulce y atrapante.

Samuraï actuando en el Brisa / Aroha Moreno

Las horas avanzaban y Samuraï fue la siguiente. Ese toque pop rock en sus canciones fue atrayendo a más público durante la jornada. La cantante resultó magnética, creando un ambiente envolvente para todos los asistentes. Un ejemplo de ello es la interpretación de su tema “Palabra prohibida”.

La gran sorpresa fue León Benavente. El grupo con letras ingeniosas y ritmo rompedor, ofreció una dosis de rock y consiguió levantar el ánimo del público.

A las once de la noche, salió al escenario principal la artista más esperada, Amaia. Su voz de ángel, su talento indescriptible, su naturalidad y sus interacciones con los seguidores cautivaron a la audiencia.

Amaia actuando en el Brisa / Aroha Moreno

La variedad instrumental de su set y su don para tocar el piano dejó impresionados a muchos de los asistentes. Además, protagonizó momentos muy íntimos en la popular “Tengo un pensamiento” o en su versión acapella de “Ya está”.

El cierre final de esta jornada lo pondría Siloé. Ya sea con “La oposición”, “Todos los besos” o “Campo Grande” el grupo de Valladolid presenta un directo inigualable.

La energía que desprende Fito, su cantante, consiguió mover a todo el recinto, que coreaba sus canciones a todo volumen. Podría decirse que merece la pena acabar este segundo día con un grupo tan entregado y querido.

Sábado 25

En este último día de festival, la capital malagueña fue testigo de artistas generacionales y con un toque más roquero.

En el escenario Victoria, el grupo Pignoise logró animar a todos los asistentes a ritmo de canciones animadas y con un sonido pop rock "dosmilero". Una de las canciones más aclamadas por el público fue "Te entiendo".

Pignoise actuando en el Brisa / Aroha Moreno

Tras este grupo, actuaría M-Clan, que tocó algunos de sus clásicos como "Carolina", "Grupos americanos" o "Llamando a la tierra" y que aportaron la nostalgia en este fin de ciclo.

Sobre las once y media de la noche, llegó el turno de La Maravillosa Orquesta del Amor, La M.O.D.A. Con un setlist repleto de temas míticos como "1932" o "Héroes del sábado", la banda se presentó con toda su energía ofreciendo un espectáculo difícil de olvidar entre los asistentes.

La M.O.D.A actuando en el Brisa / Aroha Moreno

El festival concluyó con OBK. El grupo con raíces malagueñas fue el encargado de finalizar la jornada con un show explosivo. La música electrónica que los caracteriza dejó un buen sabor de boca a los tres días de movimiento continuo, y dejaron claro que el Brisa Festival se está convirtiendo en uno de los eventos más icónicos en la capital.