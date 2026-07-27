'Y sonó la música': más de un centenar de obras de artistas como Picasso, Murillo o Julio Romero de Torres tomarán el Centro Cultural Fundación Unicaja

La música no solo puede escucharse, también se puede contemplar. Bajo esa premisa nace 'Y sonó la música. Iconografía musical en el arte', la nueva gran apuesta expositiva del Centro Cultural Fundación Unicaja que invita a los visitantes a descubrir como la pintura, la escultura y las artes han representado la música a lo largo de cinco siglos.

Con el comisario e historiador del arte José Luis Romero Torres a los mandos, la exposición reúne 107 obras procedentes de 36 instituciones, entre las que destacan 50 pinturas, 30 esculturas, 19 instrumentos musicales, 4 documentos que son partituras. Esto la convierte, según sus organizadores, en la mayor muestra dedicada a la iconografía musical celebrada hasta la fecha en España.

Escuchar con la mirada

Durante su presentación, el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, calificó el proyecto como «una exposición realmente ambiciosa». «Es un desafío que nos lanzaron José Luis Romero Torres y todo su equipo», señaló para después destacar la oportunidad que supone contemplar en Málaga obras de grandes maestros en las que la música aparece representada.

Descripción de la exposición 'Y sonó la música' / Blanca Ramos-Noguera

Romero Torres defendió que la tradicional separación entre música y artes plásticas es falsa, ya que «las dos, música y arte, son actividades creativas que intentan crear belleza, serenidad, transmitirnos sensaciones y emociones». Además, no quiso perder la oportunidad de recordar artistas que practicaron música y la incorporaban de manera recurrente en sus obras como Leonardo da Vinci o Picasso.

Un recorrido en seis actos

La exposición se desarrolla en seis grandes ámbitos temáticos que permiten recorrer distintas formas de entender la presencia de la música en el arte. Desde el silencio de los instrumentos cuando permanecen en reposo, hasta los escenarios donde la música cobra vida, pasando por la mitología, la figura de la mujer, los músicos o la iconografía musical religiosa.

A lo largo del recorrido se ven obras de Picasso, Valdés Leal, Julio Romero de Torres, Denis Belgrano, Bernardo Ferrándiz o Bartolomé Esteban Murillo. Este último es precisamente una de las joyas de la corona. 'La Virgen de la Faja', cuya importancia reside en su influencia en la pintura barroca andaluza, vuelve a España para formar parte del espacio denominado como 'Música Celestial', donde ángeles y figuras sagradas aparecen acompañados de instrumentos musicales y reflejan la música como vehículo de la espiritualidad. Junto a esta, destaca también 'Las tentaciones de San Jerónimo'.

'La Virgen de la faja' de Bartolomé Esteban Murillo / Blanca Ramos-Noguera

Málaga cuna del arte y de la música

Pese a tener un carácter universal, el comisario explicó que se ha querido mantener una conexión constante con la ciudad de Málaga. Se ve reflejada en la presencia del Teatro Cervantes, en una sección dedicada a los verdiales de Málaga, en la que van a ver una composición escultórica de figuras que representa una panda y a sus instrumentos principales, y en el homenaje tanto a Pablo Picasso como al compositor malagueño Eduardo Ocón, cuyas composiciones ambientan varias de las salas de la exposición.

Sección de la exposición dedicada a los verdiales / Álex Zea

La exposición, que podrá visitarse desde el próximo 28 de julio hasta el 2 de noviembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja, pretende ofrecer un recorrido que une historia, patrimonio y creación artística para revelar la relación que se ha mantenido a lo largo de los años entre ambas disciplinas.