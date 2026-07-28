De Carmen Linares al Gran Gatsby: El Teatro del Soho CaixaBank anuncia más de 40 espectáculos para la nueva temporada

El Teatro del Soho CaixaBank afronta una nueva temporada con el objetivo de consolidar el modelo cultural que Antonio Banderas puso en marcha hace ahora ocho años. La programación del curso 2026/2027 reunirá más de 40 espectáculos de teatro, música, danza y musicales, pero también reforzará las dos grandes líneas que han marcado la identidad del espacio desde su apertura: el apoyo al talento malagueño y la vocación de convertirse en un proyecto que trasciende más allá de las paredes del edificio.

Durante la presentación de la programación, la directora del teatro, Aurora Rosales, recordó el crecimiento que ha experimentado el Soho desde su inauguración. «Hemos levantado el telón 1.580 veces y han venido a ver nuestras obras 848.797 espectadores», quiso destacar para después explicar que el Teatro del Soho «no es un edificio en el que se abren las puertas, se exhibe algo y después la gente se va», sino que más bien nació con la intención de crear «un ecosistema cultural» conectado con la ciudad.

Todo el trabajo detrás de las cortinas del telón rojo también se refleja en la actividad formativa del teatro. Solo durante el último curso, se ha colaborado con 47 escuelas y asociaciones de artes escénicas, danza, música, mediación, salud mental o integración, además de impulsar proyectos junto a la Universidad de Málaga, ESAEM o el Museo Picasso entre otras entidades representativas de la ciudad.

Alessandra García inaugura la temporada

Una de las grandes novedades de la octava temporada será la incorporación de la actriz y dramaturga Alessandra García. La malagueña, además de dirigir el Festival de Autóctonxs, formará parte del equipo durante todo el año y desarrollará nuevas actividades en relación con las nuevas actividades vinculadas a la programación del espacio.

El Teatro del Soho CaixaBank produce y abre la temporada con ‘¿Tú sabes lo que es una posidonia?’, una obra que nace a raíz de la figura de la planta marina del Mediterraneo. La joven, que no podía evitar dejar de sonreír, quiso definir la producción como «una conversación íntima con el teatro». Alessandra también reafirmó la importancia de que, en la octava temporada, «el teatro se reafirme en que no es solo físico, sino también un teatro con alma».

Además, aseguró sentirse «muy emocionada» por desarrollar su residencia artística en el Soho. Pudo adelantar que la producción supondrá un punto de inflexión en su trayectoria artística, y que además «no podría haberse desarrollado en otro lugar». Terminó definiendo su propuesta como una «obra determinante».

No es crecer por ambición

Durante el turno de preguntas, la dirección del teatro volvió a insistir en el objetivo de ampliar el proyecto más allá de un simple edificio edificio. «No es crecer por ambición, sino darle el espacio necesario al propio proyecto», señaló Aurora Rosales. Con esta nueva programación, el Teatro del Soho CaixaBank inicia una temporada con el impulso a la creación contemporánea malagueña, una de las señas de identidad de un proyecto que, ocho temporadas después, continúa reivindicando su papel como motor cultural de la ciudad.

12 de septiembre

Carmen Linares - Antología 30 aniversario, un tributo musical al flamenco del Siglo XX

La cantaora linarense estrenará las tablas del Teatro del Soho con la antología de su 30 aniversario. Un discurso musical flamenco del siglo XX, que suma todos los palos del flamenco, con el acompañamiento de músicos y artistas muy jóvenes.

Cartel del 'Carmen Linares: Antología 30 aniversario' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 24 al 27 de septiembre

¿Tú sabes lo que es una posidonia?

Escrita e interpretada por la malagueña Alessandra García, junto a la producción del propio Teatro del Soho CaixaBank. Una obra que nace a raíz de la figura de la planta marina del Mediterraneo y una conversación de la protagonista con el teatro y sus espectadores.

¿Tú sabes lo que es una posidonia? / Teatro del Soho CaixaBank

Del 2 al 4 de octubre

Misery

La adaptación teatral de la célebre novela de Stephen King, con Carmen Conesa como protagonista y dirección de Jorge Saiz. El thriller narra el secuestro de un escritor por parte de su admiradora más fiel después de descubrir que pretende matar al personaje principal de su saga literaria.

Cartel de 'Misery' / Teatro del Soho CaixaBank

5 y 6 de octubre

Chungo

Luiz Zahera, el actor ganador de dos premios Goya, vuelve al Teatro del Soho CaixaBank con un divertido monólogo. Este tipo de espectáculo consolida la apuesta del teatro por una oferta escénica variada.

Cartel de 'Chungo' / Teatro del Soho CaixaBank

9 y 10 de octubre

Largo viaje hacia la noche

El clásico de Eugene O'Neill llegará dirigido por Ernesto Caballero y protagonizado por Carlos Hipólito. La organización definió la obra como uno de los grandes dramas autobiográficos del autor estadounidense, una intensa historia familiar que transcurre en un solo día y aborda conflictos como el alcoholismo, las adicciones, el miedo y las tensiones psicológicas entre sus personajes.

Cartel de 'Largo viaje hacia la noche' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 22 al 25 de octubre

El hijo de la cómica

José Sacristán volverá al Teatro del Soho con un montaje construido a partir de la autobiografía de Fernando Fernán Gómez. La organización subrayó la estrecha amistad y colaboración que unió a ambos actores durante décadas, lo que convierte el espectáculo en un relato contado desde la experiencia personal y el recuerdo compartido, más que en una simple adaptación biográfica.

Cartel de 'El hijo de la cómica' / Teatro del Soho CaixaBank

29 y 30 de octubre

Gigante

José María Pou protagonizará Gigante, el debut teatral del dramaturgo británico Mark Rosenblatt, una obra estrenada en 2024 y reconocida con tres premios Olivier. El montaje plantea un debate sobre la libertad de expresión a partir del escándalo provocado por un escritor acusado de antisemitismo tras publicar un artículo, obligándole a decidir entre disculparse o mantenerse fiel a sus convicciones.

Cartel de 'Gigante' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 6 al 8 de noviembre

Verborrea

Otra de las apuestas de la temporada. Uun espectáculo dirigido por Pablo Remón y protagonizado por Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé. Aunque durante la presentación reconocieron que la producción aún se encuentra en proceso de creación, destacaron la calidad del equipo artístico y mostraron su confianza en un montaje llamado a convertirse en uno de los grandes reclamos de la temporada.

Cartel de 'Verborrea' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 13 al 15 de noviembre

Panorama desde el puente

El clásico de Arthur Miller llegará en una nueva versión dirigida por Javier Molina, codirector del Actors Studio de Nueva York. La obra utiliza el ámbito familiar para abordar cuestiones como la inmigración, los celos y la complejidad de las relaciones humanas, en una propuesta que la dirección del teatro definió como un gran ejemplo del mejor teatro de texto.

Cartel de 'Panorama desde el puente' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 17 al 22 de noviembre

El gran Gatsby

Una producción que destaca entre los grandes espectáculos internacionales. Según explicó la organización, va más allá del formato tradicional del musical. La historia de la novela de F. Scott Fitzgerald se cuenta a través de la danza contemporánea, el ballet, el charlestón, el swing y la música jazz interpretada en directo, configurando un espectáculo visual de gran formato.

Cartel de 'El gran Gatsby' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 2 al 13 de diciembre

Navidad en el Soho, un cuento musical

La programación navideña incluirá Navidad en el Soho, un espectaculo, que junto a la sinfónica Larios Pop bedel Sojo, está bajo la dirección musical de Arturo Diez Boscovich y la dirección artística del propio Antonio Banderas.

Cartel de 'Navidad en el Soho' / Teatro del Soho CaixaBank

19 y 20 de diciembre

Duck Pond - Circa

Una reinterpretación contemporánea de ‘El lago de los cisnes’ que se mezcla con elementos del clásico con el cuento de ‘El patito feo’. La organización definió a Circa como una de las compañías de circo contemporáneo más prestigiosas del mundo y destacó el carácter teatral de una propuesta que combina acrobacia, danza y narrativa escénica.

Cartel de 'Duck Pond' / Teatro del Soho CaixaBank

1 y 2 de enero

Mujer en cinta de correr sobre fondo negro

Tras abrir la temporada, Alessandra García regresará al escenario del Teatro del Soho con la obra que le valió el Premio Max Revelación. La reposición forma parte de la apuesta del teatro por la creadora malagueña durante su año como artista residente y permitirá recuperar una de las obras más reconocidas de su trayectoria.

Cartel de 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 29 al 31 de enero

La pasión infinita

Dirigida por José Troncoso y protagonizada por Pepón Nieto, Claudio Tolcachir y Ana Labordeta. La obra cuenta la historia de José Antonio, un hombre cuya gran vocación es convertirse en actor pese a carecer de talento para ello. Lejos de abandonar su sueño, continúa persiguiéndolo durante toda su vida hasta que, ya mayor, logra presentarse a una audición que cambiará su destino.

Cartel de 'La pasión infinita' / Teatro del Soho CaixaBank

6 de febrero

Poesía de mujer - Charo López

La actriz Charo López protagonizará un recital escénico acompañado por piano que recorrerá textos escritos por autoras de distintas épocas. Más que una función de teatro convencional, la propuesta busca poner en valor la literatura femenina a través de la interpretación y la música en directo.

Cartel de 'Poesía de mujer' / Teatro del Soho CaixaBank

13 y 14 de febrero

Blanca Nieves - El espejo negro

Una de las compañías vinculadas al Teatro del Soho desde sus inicios, estrenará una nueva producción dirigida por Ángel Calvente. Fiel al sello de la compañía, abordará el maltrato infantil. La organización destacó además que la música original estará compuesta expresamente para el espectáculo, reforzando el carácter propio de una propuesta que combina teatro visual y denuncia social.

Cartel de 'Blanca Nieves' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 26 al 28 de febrero y del 3 al 6 de marzo

Rey Lear

Una coproducción de Rey Lear dirigida por Declan Donnellan y protagonizada por Lluís Homar. La dirección del teatro explicó que se trata de un proyecto perseguido desde hace dos años y subrayó la dificultad de reunir el equipo artístico adecuado para abordar uno de los grandes textos de Shakespeare.

12 y 13 de marzo

Concierto de cuaresma - Larios Pop el Soho

El ya tradicional Concierto de Cuaresma dedicado a la Semana de Pasión. Bajo la dirección musical del maestro Arturo Díez Boscovich, la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho interpreta una gran selección de marchas procesionales.

Cartel de 'Concierto de cuaresma' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 3 al 11 de abril

Tip Toe, 2ª edición - Soho International Dance Festival

En su segunda edición, los espectadores tendrán una nueva oportunidad de vivir la danza con 5 espectáculos de 4 reconocidas compañías internacionales procedentes de Norteamérica, Países Bajos, España y Suiza. El festival cuenta además con diversas actividades paralelas como coloquios o talleres.

Cartel de 'Tip Toe, 2ª edición' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 16 al 18 de abril

El otro del 27, Rafael de León

Con motivo de la conmemoración del centenario de la Generación del 27, Santiago Sánchez y Víctor Lucas firman un espectáculo que mezcla teatro y música para reivindicar la figura del poeta Rafael de León. El montaje contará con la participación de Carlos de Austria y combinará interpretación y canciones para recorrer la obra y el universo del autor andaluz.

Cartel de 'El otro del 27, Rafael de León' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 23 al 25 de abril

La vida de Pi

De la mano de LaJoven, compañía con la que el Teatro del Soho ya colaboró en ‘Invisible’. La organización puso el acento en la labor educativa y social que desarrolla esta fundación, acercando el teatro a los jóvenes y utilizando las artes escénicas como herramienta de acompañamiento emocional. En ese contexto se enmarca esta nueva producción, basada en el célebre fenómeno literario de Yann Martel.

Cartel de 'La vida de Pi' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 20 al 23 de mayo

Concierto pentagrama español - Larios Pop el Soho

En otro espectáculo bajo la dirección del maestro Arturo Díez Boscovich, la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho dedica un concierto excepcional a la música sinfónica española.

Un formato puramente sinfónico que reunirá a más de 60 músicos en directo para interpretar un repertorio de gran tradición popular, incluyendo obras de autores como Manuel de Falla o Emmanuel Chabrier.

Cartel de 'Concierto pentagrama español' / Teatro del Soho CaixaBank

Del 2 al 18 de julio

Houdini, un musical mágico

Una ambiciosa producción cuya puesta en escena plantea un importante reto técnico debido a los efectos de ilusionismo que requiere. Desde el teatro explicaron que continúan trabajando para adaptar todos los mecanismos al escenario del Soho y poder ofrecer el espectáculo con el nivel de excelencia previsto.

Del 23 al 30 de julio

Concierto estrellas del soho - Larios Pop el Soho

Las grandes estrellas del teatro musical español se unen a la orquesta Larios Pop el Soho para revivir los grandes éxitos nacidos en el Teatro del Soho CaixaBank, como ‘Chorus Line’, ‘Godspell’ o ‘Gypsy’.