La Diputación impulsa Pueblos Blancos Music Festival en Montejaque, Ronda y Cortes

La Serranía de Ronda volverá a convertirse este verano en punto de encuentro para músicos de todo el mundo con la novena edición de Pueblos Blancos Music Festival, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en Montejaque, Ronda y Cortes de la Frontera. El festival reunirá a artistas procedentes de más de 25 países y ofrecerá una programación centrada en el rock y las músicas de raíces americanas, con presencia de estilos como el country, el blues, el jazz, el funk, el R&B y el tex-mex. Todos los conciertos serán de entrada libre.

Pueblos Blancos Music Festival nació en 2016 como un espacio de encuentro entre músicos aficionados y profesionales de distintas nacionalidades. Desde entonces, la cita ha consolidado un formato basado en el intercambio cultural y musical, con actuaciones repartidas entre varios municipios de la comarca. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja.

Conciertos gratuitos en tres municipios

La programación se repartirá entre tres escenarios. En Ronda, los conciertos se celebrarán en el auditorio Blas Infante los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto. Montejaque acogerá actuaciones en la plaza de la Constitución los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto. Por su parte, Cortes de la Frontera se sumará al festival el 31 de julio con conciertos en la plaza de España.

Durante la presentación del festival, la diputada provincial María del Carmen Martínez destacó el impacto cultural y económico de la cita. Según señaló, este tipo de iniciativas permite poner en valor los pueblos de la Serranía, su gastronomía, sus paisajes y su identidad, al tiempo que genera actividad económica y social en los municipios participantes.

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En el acto también participaron representantes de la Fundación Unicaja, de los ayuntamientos de Montejaque y Cortes de la Frontera y de la organización Perform in Spain.