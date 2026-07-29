Factoría Echegaray estrenará cuatro producciones entre noviembre de 2026 y julio de 2027

Factoría Echegaray producirá cuatro nuevos espectáculos durante su temporada 2026/2027, que se desarrollará entre noviembre de 2026 y julio de 2027 en el Teatro Echegaray de Málaga. La programación incluye ROSS, de Mario Muñoz; El declive, de Miguel Romero Esteo; Esperar qué, de Yanina Marini, y ¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?, de Alberto Conejero.

Las dos primeras propuestas seleccionadas mediante la convocatoria pública anual han sido la investigación coreográfica ROSS y el texto teatral Esperar qué, ganador del XI Premio Madrid Sur de Textos Teatrales.

La temporada incorporará además El declive, dentro de la colaboración entre Factoría Echegaray y la Asociación Miguel Romero Esteo, y estrenará Factoría Invita, una nueva línea destinada a producir obras de autores consolidados del panorama teatral nacional.

Mario Muñoz, cuya obra RØSS, estará en cartel los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre de 2026. / L.O.

Una nueva mirada a Lorca

La temporada comenzará con ROSS, una creación de Mario Muñoz que combina danza, teatro físico e investigación coreográfica para reinterpretar Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca.

La pieza aborda el paso del tiempo, la parálisis emocional y el apego a expectativas inalcanzables, estableciendo un diálogo entre el universo lorquiano y las preocupaciones del presente. A través del movimiento, la obra plantea la necesidad de desprenderse de las ilusiones antes de que terminen convirtiéndose en una carga destructiva.

Dirigida por el propio Muñoz, ROSS se representará en el Teatro Echegaray del 12 al 21 de noviembre de 2026, de jueves a sábado, con un total de seis funciones.

Paco J. Corpas, vicepresidente de la Asociación Miguel Romero Esteo, Paco Corpas, dirige el montaje 'El decliv'e, de Miguel Romero Esteo, que se representa los días 15, 16. 17, 22, 23 y 24 de abril de 2027 / L.O.

El último texto de Miguel Romero Esteo

La segunda producción será El declive, última obra escrita por el dramaturgo cordobés Miguel Romero Esteo, afincado durante buena parte de su vida en Málaga.

El vicepresidente de la Asociación Miguel Romero Esteo, Paco Corpas, asumirá la dirección del montaje, que estará protagonizado por Jerónimo Arenal y Federico Peralta. La producción parte de una versión realizada por María Beltrán y contará con Jorge Colomer en la iluminación y María Luisa Tomás en el espacio sonoro.

La obra podrá verse del 15 al 24 de abril de 2027 y supondrá el segundo proyecto de la colaboración bianual entre la asociación y Factoría Echegaray. Esta alianza comenzó en la temporada 2024/2025 con la recuperación de De lentejas y garbanzos.

Yanina Marini representará en el Echegaray 'Esperar qué' los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de junio de 2027 / L.O.

La eutanasia, desde una mirada poética

Yanina Marini llegará al Echegaray con Esperar qué, una obra premiada que explora la relación entre una madre y su hijo de 12 años, postrado en una cama, ante la voluntad del menor de someterse a la eutanasia.

El texto plantea un dilema sobre el sentido de la vida, la aceptación y los límites del amor materno. La historia se desarrolla dentro de un marco poético y musical que busca aportar belleza y sensibilidad a una cuestión de gran complejidad emocional.

Esperar qué se estrenará entre el 17 y el 26 de junio de 2027, también con funciones de jueves a sábado.

Alberto Conejero inaugura Factoría Invita

La undécima temporada concluirá con ¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?, de Alberto Conejero, primera producción de Factoría Invita, la nueva rama creada para incorporar a autores de reconocido prestigio.

El propio Conejero dirigirá al actor malagueño Ignacio Mateos en este monólogo sobre los últimos años de Montgomery Clift, una de las figuras más atormentadas y fascinantes del Hollywood clásico.

La obra sitúa al actor estadounidense en los días previos a la ceremonia de los Óscar de 1961, mientras prepara su regreso al teatro con La gaviota, de Chéjov. Clift pretende abandonar el cine y escapar de las imposiciones de los grandes estudios y de la presión de la prensa, pero antes deberá enfrentarse a las heridas provocadas por el accidente de tráfico que desfiguró su rostro, sus conflictos familiares y una identidad marcada por el deseo silenciado.

El montaje, descrito como una pieza de alto voltaje poético, recorrerá también la memoria de otras estrellas heridas del Hollywood de la época. Cerrará la temporada de Factoría Echegaray del 22 al 31 de julio de 2027.