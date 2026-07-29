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Muere el cantante irlandés Glen Hansard, ganador de un Óscar y protagonista de 'Once', a los 56 años

El cantautor ha fallecido tras un accidente de motocicleta en Dublín a los 56 años

El cantante irlandés Glen Hansard.

El cantante irlandés Glen Hansard. / ALEXANDRA WEY / EFE

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EFE

Dublín

El cantante irlandés Glen Hansard, ganador de un Óscar a la mejor canción original y protagonista de las películas 'Once' y 'The Commitments', ha fallecido a los 56 años de edad tras sufrir un accidente de motocicleta, según informaron este miércoles sus representantes.

El cantautor, guitarrista y actor estrelló su vehículo en una carretera del suroeste de Dublín la pasada madrugada y, aunque "recibió atención médica en el lugar del accidente, falleció poco después", confirmó en un comunicado la Policía irlandesa (Garda). "La familia de Glen está profundamente conmocionada y desolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles", agregó su representante.

Hansard, muy popular y querido en Irlanda, se dio a conocer en la cinta 'The Commitments' (1991), dirigida por Alan Parker y ambientada en el barrio obrero de Dublín, donde un grupo de jóvenes forman una banda con el sueño de convertirse en estrellas del soul. Hansard interpretaba al guitarrista de los 'Commitments', trabajo que compaginaba con su faceta de músico callejero, una actividad que, pese a la fama, siguió desarrollando, por lo que no era raro verle actuar con amigos en alguna esquina de la capital irlandesa.

Aquel éxito, elevó el perfil de su grupo 'The Frames', formado en la pasada década de los 80 y con mucho tirón en Irlanda y el Reino Unido, si bien el salto a la escena internacional lo dio con el tema 'Falling Slowly'. Lo compuso con la checa Markéta Irglová, su compañera en el dúo Swell Season, para la película 'Once', que ambos protagonizaron, y el tema ganó en 2008 el Óscar a la mejor canción original.

Habitual de campañas sociales

Hansard estaba casado y tenía un hijo con la poetisa islandesa Maire Saaritsa, por lo que dividía su tiempo entre Kildare, al sur de Dublín, y el país nórdico. Nunca renegó de sus humildes orígenes en el barrio de Ballymun, uno de los más deprimidos de la capital, y de hecho colaboraba habitualmente en diferentes campañas sociales.

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Cada Nochebuena, como en sus orígenes, volvía a Grafton Street para tocar en la calle en favor de los sintecho, acompañado por colegas como Bono (U2) y otros. "Bueno, crecí en Ballymun. No le doy mucha importancia, pero crecí presenciando las dificultades que atravesaban mis amigos y familiares", recordaba el artista en un entrevista este año en el Irish Times. Y aunque reconocía que su barrio tenía "mala fama", aseguraba que "había un gran sentido de comunidad".

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