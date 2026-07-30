Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mueren dos menores en un grave incendio en BenalmádenaIncertidumbre de los inquilinos de la avenida EuropaPleno de renovaciones de abonados en el Málaga CFEmpresas británicas de la Costa del Sol celebran la apertura de GibraltarPolémica por la gestión de la residencia de mayores de MarbellaMijas fumiga tres parques por el del virus del NiloAsí juega Amine Noua, el nuevo fichaje de UnicajaEl Puerto de Málaga activa su gran ampliación
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de 'Mala bèstia': Bàrbara Farré, directora de videoclips de Rosalía y Bad Gyal, debuta en formato largo con un cuento iniciático, fantástico y misterioso

María Schwinning en 'Mala bèstia'.

María Schwinning en 'Mala bèstia'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

‘Mala bèstia’

Año: 2026

Dirección: Bàrbara Farré

Intérpretes: María Schwinning, Iria del Río, Roger Casamajor

Estreno: 31/7/2026

★★

La diosa Atenea tiene un papel secundario en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan. Atenea es también el nombre de la adolescente protagonista de ‘Mala bèstia’. Un personaje bien distinto al de la deidad griega de la sabiduría y de la guerra. Atenea vive en un internado con otros menores que no tienen familia, hasta que una pareja se dispone a acogerla. Una puerta se abre, pero otras amenazan con cerrarse, pues vivir de esa manera, en familia, es algo tan esperado como devastador.

María Schwinning, vista hace unos meses en el filme de Juanma Bajo Ulloa ‘El mal’, encarna a la protagonista. Iria del Río y Roger Casamajor son sus padres de adopción. La música, de una neutralidad oscura, la pone Raúl Refree. El lugar en el que Atenea va a vivir es tan tranquilo como pesado. El resultado es una especie de fábula de iniciación, con cobertura feminista y el despertar a la sexualidad como idea básica, en la que pueden detectarse influencias de la prosa de Angela Carter, ‘Repulsión’ de Polanski e ‘Innocence’ de Lucille Hadzihalilovic. La debutante –en formato largo– Bàrbara Farré había dirigido videoclips de Rosalía, Najwa Nimri y Bad Gyal, además de la serie ‘Selftape’. De ello se desprende un estilo envolvente y un tanto ‘arty’, repleto de metáforas, elipsis y tonos desconcertantes.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. Los conductores de Málaga piden alternativas a la autovía de Las Pedrizas en obras: 'Los trabajadores tenemos que decidir si llegamos tarde al trabajo o pagamos un peaje
  2. Un exACB como complemento a Tyson Pérez en el puesto de '4' del Unicaja
  3. Degustaciones gratuitas de paella y callos, cucañas infantiles y actuaciones musicales: así celebra este pueblo de Málaga su tradicional feria este fin de semana
  4. Una de las piscinas más bonitas y baratas de Málaga está en este pequeño pueblo de la Axarquía: entradas desde un euro y las mejores vistas a la montaña
  5. El día que Amine Noua le anotó 22 puntos al Unicaja en el Carpena
  6. Un detenido tras el hallazgo de restos humanos en un camino de acceso a la cantera de Alhaurín de la Torre
  7. McArthurGlen ofrece transporte a sus empleados ante la huelga por el ‘Late Night Shopping’ en Málaga
  8. Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Al-Ittihad, segundo amistoso de pretemporada

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas

Una bodega bajo el mar de la bahía de Málaga: la UMA impulsa un proyecto pionero para conservar el vino

Una bodega bajo el mar de la bahía de Málaga: la UMA impulsa un proyecto pionero para conservar el vino

Antequera refuerza el aviso por el Nilo Occidental ante la situación en Andalucía

Antequera refuerza el aviso por el Nilo Occidental ante la situación en Andalucía

Antonia Molina, 14 días en la calle esperando para recuperar la casa okupada de su madre: "Solamente pido mi casa, nada de riquezas"

Antonia Molina, 14 días en la calle esperando para recuperar la casa okupada de su madre: "Solamente pido mi casa, nada de riquezas"

El pueblo de la Serranía de Ronda que celebra este fin de semana sus Fiestas de Moros y Cristianos con representaciones, fiestas de la espuma y degustaciones gratuitas

El pueblo de la Serranía de Ronda que celebra este fin de semana sus Fiestas de Moros y Cristianos con representaciones, fiestas de la espuma y degustaciones gratuitas

Así se están reforzando los rivales del Málaga CF en LaLiga EA Sports

Así se están reforzando los rivales del Málaga CF en LaLiga EA Sports

Don Chicharrón: el nuevo rincón de Calle Ollerías que devuelve al Centro de Málaga el sabor andaluz

Don Chicharrón: el nuevo rincón de Calle Ollerías que devuelve al Centro de Málaga el sabor andaluz

Manuel Cardeña destaca la "buena" comunicación con Vox en materia de Turismo: "Hay una buena expectativa para el sector turístico de Málaga"

Manuel Cardeña destaca la "buena" comunicación con Vox en materia de Turismo: "Hay una buena expectativa para el sector turístico de Málaga"
Tracking Pixel Contents