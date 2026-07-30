Crítica de 'Mala bèstia': Bàrbara Farré, directora de videoclips de Rosalía y Bad Gyal, debuta en formato largo con un cuento iniciático, fantástico y misterioso

‘Mala bèstia’ Año: 2026 Dirección: Bàrbara Farré Intérpretes: María Schwinning, Iria del Río, Roger Casamajor Estreno: 31/7/2026 ★★

La diosa Atenea tiene un papel secundario en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan. Atenea es también el nombre de la adolescente protagonista de ‘Mala bèstia’. Un personaje bien distinto al de la deidad griega de la sabiduría y de la guerra. Atenea vive en un internado con otros menores que no tienen familia, hasta que una pareja se dispone a acogerla. Una puerta se abre, pero otras amenazan con cerrarse, pues vivir de esa manera, en familia, es algo tan esperado como devastador.

María Schwinning, vista hace unos meses en el filme de Juanma Bajo Ulloa ‘El mal’, encarna a la protagonista. Iria del Río y Roger Casamajor son sus padres de adopción. La música, de una neutralidad oscura, la pone Raúl Refree. El lugar en el que Atenea va a vivir es tan tranquilo como pesado. El resultado es una especie de fábula de iniciación, con cobertura feminista y el despertar a la sexualidad como idea básica, en la que pueden detectarse influencias de la prosa de Angela Carter, ‘Repulsión’ de Polanski e ‘Innocence’ de Lucille Hadzihalilovic. La debutante –en formato largo– Bàrbara Farré había dirigido videoclips de Rosalía, Najwa Nimri y Bad Gyal, además de la serie ‘Selftape’. De ello se desprende un estilo envolvente y un tanto ‘arty’, repleto de metáforas, elipsis y tonos desconcertantes.