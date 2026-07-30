David Guetta, Nina Kraviz y el drum & bass: este viernes comienza el Dreambeach

Dreambeach volverá a situar a Vélez-Málaga en el mapa internacional de la música electrónica los próximos 31 de julio y 1 de agosto. El festival prevé reunir a más de 90.000 personas en el recinto ferial con un cartel encabezado por David Guetta, Nina Kraviz y algunos de los principales nombres del techno y el drum & bass.

La cita combinará grandes producciones audiovisuales, sesiones compartidas y actuaciones de artistas consolidados y emergentes, con una programación repartida entre el escenario principal y la carpa Dreams Tent by Blackworks.

El drum & bass abre el festival

La jornada del viernes estará protagonizada por el desembarco de Drum & Bass Allstars, una de las marcas con mayor crecimiento dentro de la escena internacional del género. El escenario principal reunirá a Charlie Tee, A.M.C, Hedex b2b Bou, Andromedik b2b Kanine, Pola & Bryson, Born On Road, Dub Elements y Bru-C. La programación alternará actuaciones individuales y sesiones conjuntas en una primera noche que se perfila como una de las más intensas del festival.

Blackworks lleva el techno más duro

El techno tendrá uno de sus principales espacios en Dreams Tent by Blackworks, que volverá a ocupar un lugar central dentro del recinto. La jornada arrancará con un set especial de DJ Pepo, una figura histórica de la música electrónica española. A él se sumarán Yanamaste, Prada 2000, Nico Moreno, Nikolina, Vendex y Onlynumbers, además de la sesión conjunta de Jazzy y Jowi. La propuesta estará centrada en los sonidos más duros y contundentes del techno contemporáneo.

Vélez-Málaga espera más de 90.000 personas este fin de semana al Dreambeach. / L.O.

David Guetta presenta su Monolith Show

La gran actuación del sábado será la de David Guetta, que llegará a Vélez-Málaga con su Monolith Show, una de las producciones audiovisuales más ambiciosas de su trayectoria.

El espectáculo combina música, iluminación, pantallas y efectos especiales en un montaje concebido para grandes escenarios. El DJ y productor francés ha presentado este formato en algunos de los principales festivales internacionales y lo llevará ahora al público de Dreambeach.

La programación del escenario principal se completará con Korolova, Mathame, Hannah Wants y Joyce. El tramo final de la noche quedará reservado para Brennan Heart, NGHTMRE y Eptic, con una mezcla de house, techno melódico y sonidos más contundentes.

Nina Kraviz encabeza la segunda noche de Blackworks

El sábado también tendrá una fuerte presencia del techno en el escenario Blackworks, con Nina Kraviz como principal reclamo. La programación incluirá además a Oguz, SNTS, Dexphase, Zatox y Kruelty, junto a los b2b de KRL & PTK y Skryption & Krenon. También actuarán Samuel Moriero y el proyecto Techno DJ Andalucía, que reforzará la presencia de artistas de la comunidad.

Más de 3.000 plazas de aparcamiento

La llegada prevista de más de 90.000 asistentes obligará a desplegar un dispositivo especial de seguridad y movilidad entre las 19.00 y las 06.00 horas durante las dos jornadas. Se habilitarán más de 3.000 plazas de estacionamiento repartidas en tres bolsas. Los vehículos accederán primero al aparcamiento situado junto al polígono industrial La Pañoleta. Cuando se complete, serán desviados a la zona de Aquavelis y, en caso necesario, a un tercer espacio ubicado detrás del centro comercial El Ingenio.

Durante el festival quedará cortado al tráfico general el tramo de la avenida Juan Carlos I comprendido entre la glorieta de ALDI y la rotonda de acceso a El Ingenio. La vía quedará reservada para emergencias, fuerzas de seguridad, autobuses, taxis y vehículos VTC. Para los desplazamientos entre Vélez-Málaga y Torre del Mar, se recomienda utilizar el Camino de Torrox como itinerario alternativo para evitar retenciones.