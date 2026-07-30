Factoría Echegaray busca tres intérpretes para protagonizar ‘RØSS’ en Málaga, una relectura contemporánea de Lorca

Factoría Echegaray busca tres intérpretes para protagonizar ‘RØSS’, la primera producción de su temporada 2026-2027. La obra, escrita y dirigida por Mario Muñoz, se estrenará en noviembre en el Teatro Echegaray y combinará danza contemporánea, teatro físico y otros lenguajes escénicos.

La productora municipal seleccionará a dos actrices-bailarinas y un actor-bailarín. Los aspirantes a protagonizar la pieza de teatro-danza que inaugura el 11º curso de la productora municipal pueden inscribirse al casting hasta el próximo 30 de agosto en la web de la Factoría Echegaray, donde también se pueden descargar las separatas necesarias para las pruebas..

Las citaciones para las audiciones se enviarán el 2 de septiembre, mientras que el casting se celebrará entre los días 16 y 18 de septiembre. Los ensayos comenzarán el 1 de octubre y se prolongarán hasta el 11 de noviembre.

La obra se representará en el Teatro Echegaray los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre de 2026.

Tres perfiles vinculados al movimiento

La convocatoria está dirigida a intérpretes con formación o experiencia en danza contemporánea, teatro físico o disciplinas de movimiento, buen dominio corporal y capacidad para trabajar desde la improvisación, la composición y la investigación escénica.

También se valorarán los conocimientos en otros estilos de danza, como jazz, urbano, flamenco contemporáneo o clásico, además de la capacidad vocal, el canto o el manejo de instrumentos musicales.

El primer perfil corresponde a un intérprete masculino de entre 30 y 45 años, aproximadamente, con fuerte presencia escénica, capacidad de liderazgo y dominio de la interpretación textual y física.

El segundo está dirigido a una intérprete femenina de entre 26 y 40 años, con sensibilidad corporal, capacidad de escucha escénica y experiencia en composición coreográfica e improvisación.

El tercer perfil busca a una intérprete femenina de entre 24 y 45 años, versátil y capaz de transitar entre distintos registros físicos y dramáticos, con experiencia en danza contemporánea, teatro físico o flamenco.

Los textos incluidos en las separatas deberán llevarse perfectamente aprendidos a las pruebas.

Requisitos vinculados a Málaga

Como es habitual en las producciones de Factoría Echegaray, los candidatos deberán haber nacido o residir en Málaga, haberse formado en el Conservatorio Superior de Danza, la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga o la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, o haber trabajado en compañías malagueñas durante los dos últimos años.

Una nueva mirada a ‘Doña Rosita la soltera’

‘RØSS’ propone una relectura contemporánea de ‘Doña Rosita la soltera’, de Federico García Lorca, a través del movimiento, la danza y el teatro físico.

La pieza aborda el paso del tiempo, el apego a ideales inalcanzables y la dificultad para desprenderse de expectativas que terminan condicionando la vida. La propuesta plantea un diálogo entre pasado y presente y examina cómo determinadas ilusiones pueden desembocar en una forma de parálisis vital.

Cuatro producciones en la nueva temporada

Además de ‘RØSS’, la undécima temporada de Factoría Echegaray incluirá ‘El declive’, de Miguel Romero Esteo; ‘Esperar qué’, de Yanina Marini; y ‘¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?’, de Alberto Conejero.

Esta última obra inaugurará Factoría Invita, la nueva rama del laboratorio escénico de Málaga Procultura.

Las entradas para los cuatro montajes se pondrán a la venta próximamente.

Factoría Echegaray ha estrenado 59 producciones desde la temporada 2016-2017. La iniciativa, impulsada por Teatro Cervantes de Málaga y Málaga Procultura, ha ampliado durante estos años su actividad con programas de innovación, formación y distintos proyectos paralelos.