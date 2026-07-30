Los mayores de Ronda redescubren su ciudad gracias al taller de la Escuela Nómada de Fotografía y Fundación Unicaja

Las calles de Ronda se convirtieron durante varios días en un aula al aire libre para un grupo de personas del Centro de Participación Activa Mayores de Ronda. Los participantes aceptaron el reto de observar su ciudad desde una perspectiva diferente gracias a un taller organizado por la Escuela Nómada de Fotografía F22 y Fundación Unicaja.

La iniciativa combinó aprendizaje, convivencia y creatividad a lo largo de tres sesiones. La actividad concluyó con una exposición abierta al público en la que los participantes compartieron con familiares, amigos y vecinos las fotografías realizadas durante el taller.

De la teoría a las calles de Ronda

La primera sesión estuvo dedicada a los principios básicos de la fotografía. Los asistentes se acercaron de una manera práctica a conceptos como el encuadre, la luz y la composición, además de recibir algunas nociones sobre la historia de esta disciplina.

El objetivo no era que los participantes dominaran la técnica desde el primer momento, sino ofrecerles herramientas para disfrutar de una afición que les permitiera contemplar su entorno con una mirada distinta.

Durante la segunda jornada, el aprendizaje se trasladó a las calles. Con sus teléfonos móviles, los asistentes recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de Ronda en busca de imágenes que reflejaran su forma personal de interpretar la ciudad.

La salida también se convirtió en una experiencia de convivencia. Los participantes compartieron impresiones, intercambiaron ideas y comprobaron cómo un mismo lugar podía generar fotografías y puntos de vista muy diferentes.

La actividad puso asimismo de relieve las posibilidades de la fotografía como herramienta para mantener activas a las personas mayores. Salir a tomar imágenes implica caminar, observar el entorno, ejercitar la memoria, prestar atención a los detalles y estimular la creatividad. Además, cada fotografía puede servir como punto de partida para conversaciones, recuerdos y experiencias compartidas.

La inauguración de la exposición. / L.O.

Una exposición para compartir el trabajo

El taller culminó con una exposición que reunió a numerosos visitantes interesados en conocer las imágenes realizadas por los participantes. Para muchos de ellos era la primera vez que sus fotografías se mostraban públicamente.

Familiares, amigos y vecinos pudieron detenerse ante las obras, comentar las imágenes y conocer la visión que cada participante había plasmado de Ronda. La muestra se convirtió así en un reconocimiento al esfuerzo realizado y a la sensibilidad demostrada durante las sesiones.

La jornada terminó con la entrega de diplomas en un ambiente de satisfacción compartida. Más allá de las fotografías expuestas, la experiencia permitió a los participantes descubrir una nueva afición, adquirir confianza y encontrar otra forma de disfrutar de su tiempo.

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Con esta iniciativa, la Escuela Nómada de Fotografía F22 y Fundación Unicaja han utilizado la fotografía como una herramienta para favorecer el envejecimiento activo, la participación, la curiosidad y el bienestar de las personas mayores.