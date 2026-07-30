La vida de la Chiquito de la Calzada salta a la tele: RTVE inicia el rodaje de una miniserie

Escribió Robert Filliou que «el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte». Gregorio Sánchez Fernández, conocido por todos como Chiquito de la Calzada, encaja como pocos en esa definición. Fue un artista con mayúsculas, un creador inclasificable —un «laboratorio del arte», como él mismo decía— capaz de transformar un chiste anodino en algo completamente nuevo gracias a sus gestos, sus pausas y una manera de hablar que solo le pertenecía a él. Sus historias, sus andares imposibles y aquel idioma propio saltaron de la televisión y las cintas de chistes de las gasolineras al habla cotidiana de todo un país. «¿Te das cuen?». Revolucionó el lenguaje de la España de mediados de los años 90 con un diccionario tan absurdo como inolvidable: «fistro», «cobarde», «pecador de la pradera», «Grijander», «a candemor», «torpedo», «no puedor» o «al ataquer».

Ahora, la vida que existió antes y después de aquel fenómeno televisivo volverá a la 'caja tonta'. RTVE ha comenzado el rodaje de ‘Chiquito el Grande’, una miniserie de dos capítulos de 90 minutos que recorrerá la historia del cantaor y humorista, que pasó décadas actuando lejos de los focos antes de convertirse, superados los 60 años, en uno de los cómicos más populares de España, según ha informado este miércoles RTVE en un comunicado de prensa.

Una nueva producción audiovisual andaluza sobre su figura que se estrenará pronto. Este mismo mes de julio se ha estrenado en Movistar Plus el documental 'El otro Chiquito', que se centra en el litigio que el humorista malagueño tuvo contra Florentino Fernández y Pepe Navarro por la parodia o plagio de Lucas Grijander en el late night 'Esta noche cruzamos el Mississipi'.

Alfonso Sánchez, Jacobo Martos e Inma Cuevas. / L.O.

Un rodaje íntegramente andaluz

La nueva producción que se estrenará en la cadena pública no sólo se rodará íntegramente en andalucía, sino que su equipo técnico y artístico habla andaluz. El compadre sevillano Alfonso Sánchez es quién da vida a Chiquito de la Calzada, además de ser el codirector, coguionista y coproductor de la miniserie. Inma Cuevas interpretará a Pepita, la compañera durante más de seis décadas de Gregorio Sánchez. El reparto lo completan Alberto López (el otro compadre), Carlos Bardem, Jesús Carmona, Antonio Dechent, Carmen Avilés, Joaquín Núñez, Mari Paz Sayago y Leonor Lavado, encargados de encarnar a algunas de las figuras que acompañaron al artista a lo largo de su trayectoria. La miniserie será dirigida por Jacobo Martos

El guion de esta coproducción de Warner Bros ITVP España y Mundoficción Producciones en asociación con RTVE también está firmado por los malagueños Vladi Ráez, Fali Álvarez y Marta Sánchez.

La escultura al humorista malagueño Chiquito de la Calzada del parque Gregorio Sánchez 'Chiquito de la Calzada'. / Álex Zea

Localizaciones

Además del Centro de Producción de RTVE en Andalucía de Sevilla, la serie pasará por distintas localizaciones que recrearán la Málaga de la posguerra, los tablaos flamencos de Torremolinos durante el auge turístico de los años 60 y 70 y los platós de televisión en los que nació el fenómeno Chiquito.

Más allá de sus chistes y de sus movimientos sobre el escenario, "‘Chiquito el Grande’ pondrá el foco en la perseverancia, la humildad y la dimensión humana del artista". La serie recorrerá más de seis décadas de su vida para mostrar al cantaor que trabajó durante años lejos de la fama, al hombre profundamente enamorado de Pepita y al cómico que terminó conquistando a todo un país cuando casi nadie esperaba ya que pudiera alcanzar el éxito.

Chiquito con 32 años durante una actuación en TVE. / L.O.

De la Calzada de la Trinidad a la televisión

Gregorio Esteban Sánchez Fernández nació en Málaga el 28 de mayo de 1932, en la Calzada de la Trinidad, la calle de la que tomó su nombre artístico. Se subió por primera vez a un escenario con apenas ocho años y formó parte del grupo infantil Los Capullitos Malagueños. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y por la necesidad de ayudar económicamente a su familia desde muy pequeño.

Durante décadas desarrolló una larga carrera como cantaor flamenco y artista de acompañamiento. Actuó en numerosos tablaos, teatros, como el Teatro Calderón, el Circo Price o el Teatro de La Latina, y otros espectáculos con los que recorrió distintos países y llegó a residir durante dos años en Japón. Decía María Guardia Mariquilla, que trabajó estrechamente con Chiquito casi 20 años, que "no era una figura, pero sí un cantaor hecho para acompañar. Tenía unas palmas y un pie que te hacían volar". Mucho antes de alcanzar la fama también tuvo una fugaz aparición televisiva en ‘Vacaciones en el mar’, donde apareció como integrante de un cuadro flamenco.

Tomás Summers, en el centro de la imagen, junto a Chiquito y a un imberbe Manu Sánchez. / L.O.

Aunque su vida cambió radicalemente en 1994, cuando Tomás Summers lo descubrió en un restaurante de Torremolinos "medio cantando, medio contando chistes. Me quedé alucinado". Entonces Gregorio Sánchez tenía ya 62 años y Summers, creador ya de programas de éxito como 'Saque bola', tenía el encargo de crear un programa de chistes para Antena 3, que acabaría siendo ‘Genio y figura’. La cadena optaba por el típico cuentachiste, pero el director de programas y guionista no estaba convencido y ver a Chiquito sobre el escenario le cambió la vida. A él y a media España, porque la forma de caminar, las pausas, su lenguaje y sus movimientos convirtieron al malagueño en un fenómeno social casi inmediato.

Todo el mundo le imitaba, como fue el caso antes mecionado de Florentino Fernández, pero es que Chiquito creó un universo del que las marcas también hicieron caja. Hubo hasta con juegos de él que regalaban con los paquetes de patatas y que los niños jugaban durante los recreos. Hablamos de los Chiquitazos de Matutano, donde el humorista contaba con una serie única dedicada a él, compartiendo protagonismo con las figuras de los Looney Toons.

Los Chiquitazos de Matutano / L.O.

Su figura también servía para vender discos de esos recopilatorios tan de moda en los 80 y los 90. Una imagen trucada con un Chiquito culturista era la imagen del disco Bolero Mix 11, en cuyo megamixes, las canciones se remezclaban con frases suyas.

El éxito televisivo lo llevó también al cine. Protagonizó tres películas, ‘Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera’, ‘Brácula: Condemor II’ y ‘Papá Piquillo’, con bastante éxito comercial; y participó en otras como ‘El oro de Moscú’, ‘Franky Banderas’, ‘Spanish Movie’, ‘La venganza de Ira Vamp’ y ‘Torrente 5: Operación Eurovegas’.

Chiquito de la Calzada no sólo fue un gran humorista sino un gran cantaor. / ARCINIEGA

Pepita, su gran compañera

A su lado estuvo siempre Josefa García Gómez, Pepita, con quien se casó en 1950. Permanecieron juntos durante más de seis décadas y se convirtieron en una imagen habitual de las calles del centro de Málaga, por las que solían caminar cogidos del brazo tras tomar algo en el Café de Chinitas. No tuvieron hijos, pero construyeron una relación que Chiquito evocó siempre con enorme cariño.

"Que un matrimonio dure tanto se consigue con mucho arte y mucho cariño (...) Cuando vi a esa mujer en primera fila me dije: ¡Hasta luego Lucas! Esta ya no se me va", comentó el propio humorista en una entrevista concedida a La Opinión de Málaga. La muerte de Pepita en 2012 supuso el golpe más duro que recibió el humorista. Desde entonces redujo sus apariciones públicas y se refugió en en sus amigos y en algunos de sus lugares habituales del Centro. Chiquito nunca ocultó que la pérdida de su mujer había cambiado por completo su vida.

Retrato de Chiquito con su esposa, Pepita, de Antonio Montiel. / L.O.

El artista falleció en Málaga el 11 de noviembre de 2017, a los 85 años, después de permanecer hospitalizado por problemas cardíacos. Nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga en 2016 y con un parque que lleva su nombre en el paseo marítimo de Poniente, Chiquito de la Calzada dejó una huella que va mucho más allá de sus chistes. Cambió la manera de contar una historia, convirtió el cuerpo y el lenguaje en parte del espectáculo y demostró que el éxito también podía llegar después de toda una vida de trabajo. La nueva miniserie de RTVE recuperará ahora la historia del cantaor que pasó décadas detrás del escenario antes de revolucionar, casi sin proponérselo, el humor español. Un bonito homenaje a uno de los malagueños más universales de la historia: Gregorio Sánchez Fernández.