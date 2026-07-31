Jorge León, el actor malagueño que ha participado en La Odisea, de Christopher Nolan

Desde el espacio exterior de la saga de Stars Wars, pasando por la CIA junto a Tom Cruise en Misión Imposible, hasta llegar a conformar parte del grupo de hombres que acompañan a Odiseo durante su viaje de vuelta a Ítaca en el nuevo estreno de Chirsfopher Nolan. Jorge León nació en Málaga en 1979 y en una entrevista realizada para el medio ’Cinemanía’ ha contado los aspectos más relevantes de su participación en la película de ‘La Odisea’, tras una concurrida experiencia como actor y especialista en el cine de acción.

En la entrevista hizo hincapié en la dureza que suponían las sesiones de grabación para la película. León cuenta que pasaban días con sandalias griegas y apenas dormían. Prácticamente estaba prohibido llevar un calzado cómodo durante el rodaje.

Por otro lado, asegura que una de las escenas más difíciles sucedió en Favignana Italia en la que una tormenta les pilló grabando en mar abierto: ”Seguimos adelante. Hubo compañeros que vomitaron, otros que salieron despedidos por el impulso de los remos y el propio Nolan tuvo que aferrarse al barco con todas sus fuerzas para no caer al agua", asegura León a ‘Cinemanía’.

Requisitos de Nolan

No cualquiera podía formar parte del conjunto de actores que iba a aparecer en esta superproducción de cine. Según afirma León, Nolan exigía tres requisitos principales, junto a una gran formación en el mundo de la actuación: experiencia remando, dominio del combate con espadas y ser un buen nadador en aguas abiertas. En el primero de ellos, León ya contaba con una cierta ventaja debido a las jábegas malagueñas: “He remado desde niño en mi barrio, entre El Palo y Pedregalejo”, expresa para Cinemanía.

Sin embargo, en sus palabras, lo que nunca hizo Nolan fue exigir algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. León afirma que el director siempre estaba en el barco con el equipo de actores durante las escenas de tormenta y se empapaba como uno más y se la jugaba con el mareo, "igual que el resto".

Christopher Nolan, Matt Damon y Zendaya durante el rodaje de La Odisea. / Universal Pictures

Otras curiosidades

Además, León ha compartido horas de grabación con otros actores muy populares como Matt Damon o Tom Holland, popular por su papel en la saga de ‘Spiderman’. León destaca que el trato con ellos siempre fue “ameno y muy cercano” y que se nota que son personas “con los pies en la tierra” con las que se puede hablar de cualquier tema.

Jorge León y Matt Damon, en The Union, titulada aquí como El sindicato (2024) / L.O.

La Odisea ha contado con 250 millones de dólares de presupuesto y ya lleva recaudados más de 666 millones de dólares. Una película que está siendo un éxito de taquilla en España y que se suma a la trayectoria de este actor malagueño que con poco más de 20 años se mudó a Londres desde Málaga a cumplir su sueño con pocos recursos y un inglés básico.