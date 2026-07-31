Trujillo reivindica la Tauromaquia y a la juventud en su Pregón Taurino

La defensa de la Tauromaquia como expresión cultural y el papel de los jóvenes como garantía de su futuro marcaron este viernes el Pregón Taurino de la Feria de Málaga 2026, pronunciado por el médico y escritor José Antonio Trujillo Ruiz en los jardines del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga. El acto, que sirvió de apertura al calendario cultural de la Feria, reunió a representantes institucionales, profesionales del sector y numerosos aficionados.

Con el discurso titulado ‘El milagro de los jóvenes y los versos’, Trujillo construyó una intervención en la que entrelazó literatura, historia y tauromaquia, situando a Málaga y a La Malagueta, que este año celebra el 150 aniversario de su inauguración, como eje de un relato cargado de referencias culturales.

El pregonero dibujó una imagen poética de la plaza malagueña al describirla como «serena y redonda, como una geometría de cal, arena y memoria; como una rosa de piedra abierta al sol de agosto», una evocación con la que recordó el valor histórico y sentimental del coso para varias generaciones de malagueños.

Autenticidad y compromiso

A lo largo de su intervención, José Antonio Trujillo defendió el toreo como una manifestación de autenticidad y compromiso, dejando como reflexión que «torear es vivir sin red. Es despreciar el camino seguro, perseguir la verdad y amar la vida hasta el extremo de arriesgarla».

Foto de familia de invitados y autoridades / Álex Zea

El pregón también reservó un espacio destacado para recordar la relación entre la Generación del 27 y el mundo del toro. En ese recorrido, el autor destacó que «la poesía encontró en el ruedo una de sus metáforas más poderosas. Y el toreo encontró en la poesía una nueva manera de ser contado», reivindicando el papel que la Fiesta ha desempeñado como fuente de inspiración para algunos de los grandes nombres de la literatura española.

Hitos de la Feria

Más allá de la reflexión cultural, Trujillo repasó algunos de los hitos que marcarán la próxima Feria Taurina de Málaga, desde la presencia de las figuras del escalafón hasta el protagonismo de las escuelas taurinas, el regreso de los toros de Victorino Martín, el homenaje al recordado Ricardo Ortiz y la despedida de los ruedos de la matadora malagueña Mari Paz Vega. En ese contexto resumió la esencia del espectáculo asegurado que «el toro escribe siempre el primer verso de la faena y el torero debe encontrar la rima».

El cierre del pregón de José Antonio Trujillo volvió a mirar hacia el futuro de la Fiesta. Trujillo expresó su deseo de que «vuelvan los jóvenes, que no se apaguen los versos y que el toro siga escribiendo sobre la arena», un mensaje que puso el broche a una intervención recibida con una larga ovación.

Asistentes

El pregonero fue presentado por la experta en Danza Española Paloma Gómez Artola y contó con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música de Málaga, dirigida por Francisco Miguel Haro Sánchez. Entre las autoridades intervinientes figuraban la presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga, Leonor Muñoz Pastrana; la diputada provincial María Nieves Atencia; el delegado territorial de Educación, Miguel Briones; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Entre los asistentes se encontraba destacados representantes del mundo taurino, entre ellos el empresario de La Malagueta, Alberto García, o el matador de toros Saúl Jiménez Fortes, quienes fueron recibidos por el aparejador y aficionado Juan Manuel Pozo, principal impulsor de un pregón que cuenta con un comité de honor presidido por la teniente de alcalde Teresa Porras, y que se ha consolidado como una de las citas culturales más representativas de los días previos a la Feria.