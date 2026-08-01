El Marenostrum Fuengirola acoge a los participantes de Operación Triunfo 2025 en una noche iluminada

A los pies del castillo Sohail en el espacio del Marenostrum, este 31 de julio, Fuengirola ha sido testigo de la ilusión de los artistas emergentes de Operación Triunfo 2025. Los concursantes del programa, que fue emitido en la plataforma de streaming de Amazon, se subieron al escenario en torno a las 22.00, con una duración de aproximadamente tres horas. El concierto resultó divertido, con varias canciones icónicas y algunas voces mágicas.

Aunque en un principio el setlist del concierto no parecía el más adecuado para su público objetivo, hay actuaciones que resultan cautivadoras. De esa manera, la noche empezó con un medley de canciones grupales: “Yo quiero bailar”, “Voy a pasármelo bien” e “It's a Sin”, presentando así a los 16 protagonistas del espectáculo.

Primera parte: El sueño

El primer bloque comenzó con un enérgico trío. Max Navarro, Guillo Rist y Carlos Fustel darían el pistoletazo a la división por temáticas con su "Bye Bye Bye". De esta primera parte, se puede resaltar también, el coro de voces de los asistentes con “Superestrella”, interpretada por Olivia Bay. Una de las actuaciones más aclamadas por el público fue “Creo en mí”, interpretada por Lucía Casani. La valenciana fue recibida por un conjunto de linternas encendidas, convirtiendo el momento en un recuerdo emotivo.

Max Navarro interpretando Bye Bye Bye en Marenostrum Fuengirola / Aroha Moreno

Segunda parte: El esfuerzo

A pesar de que el sonido falló en algún momento, “El único” de Crespo y Tinho causó revuelo entre la audiencia, aportando a la velada un tono más calmado. A continuación, Laura Muñoz conseguiría dejar a todo el público sin palabras con su versión de “Desátame” de Mónica Naranjo, luciendo una voz poderosa y fuerte.

Tercera parte: #sinhate

Los momentos más íntimos y especiales de la velada fueron sin duda “El sitio de mi recreo” de Claudia Arenas y “Yo no te pido la luna” de Max Navarro.

La primera, sentada en el piano, logró transmitir la sensibilidad de los versos con su voz dulce. El segundo, captó la atención de todo el recinto a través de su mágica interpretación musical de la canción, que terminó con sus compañeros uniéndose a él justo al final. De esa manera, encadenaron con “Saturno”, cerrando perfectamente esta etapa.

Cuarta parte: Trabajo en equipo

La dinámica cambió por completo con “APT” interpretada por la ganadora, Cris Lora junto a Guillo Rist, que otorgó un toque más atrevido y animado tras el bloque en acústico.

Llegó el turno de Guille Toledano y Judith Garuz con su “Don’t leave me this way”. Resultó un aporte más roquero acompañado de dos voces muy potentes. Más tarde, Guille volvería a brillar en el escenario con Lucía Casani en su versión de “Siempre es de noche”. Se podría decir incluso que presentaron más química que la popular actuación “Akureyri” de Crespo y Olivia Bay, que desprendió menos conexión y se desarrolló de una manera más plana. Eso sí, las fanáticas más jóvenes lo disfrutaron por completo.

Guille Toledano actuando en el Marenostrum Fuengirola / Aroha Moreno

Quinta parte: Iconic

Este bloque más movido y bailable es en el que destacan el mayor número de actuaciones. Comenzó con Olivia y Claudia en “Yes sir I can boogie” y continuó con unos animados Guille Toledano y Guillo Rist en “Nuevayol”.

En la plataforma en mitad de la pista, Guille sorprendería a todos con su voz y su presencia escénica en “Como camarón”, indudablemente una de las mejores de la noche. Guille se uniría más tarde a Crespo en “Mariposas”, una versión muy acertada de la canción del malagueño Pablo Alborán. Aunque justo antes, Crespo volvería loco al público con “Can’t hold us”.

Por último en esta parte, la canción más famosa de esta edición “Latin girl”, de la magnética Claudia Arenas; y posteriormente, “Where is my husband” de Olivia Bay, que ofreció una gran actuación.

Sexta parte: Triunfo

Esta fase más breve, se centraba en darle un espacio propio a la vencedora del programa, Cris Lora. La sevillana presentó un medley de “Punto de partida”, “Uh nana” y “La noia” demostrando su gran talento con tan solo 20 años.

Cris Lora cantando Punto de Partida en Marenostrum Fuengirola / Aroha Moreno

Séptima parte: Despedida

Se acercaba el fin del evento y con él, tres grupales relevantes. Algunos seguidores pudieron subir al escenario a acompañar a los triunfitos en “La potra salvaje”, entre ellos La Dani, cantante e intérprete y Mamen Márquez, vocal coach de Operación Triunfo.

Para concluir, comenzaron a sonar "Ese lugar", himno de la edición, y “Será por qué te amo”. El primero consiguió transmitir nostalgia y emoción entre los asistentes, en contraste con la última canción, más movida. Incluso la acompañaron de banderas de Andalucía y Guille Toledano levantó en brazos a su compañera Laura Muñoz, haciendo de este recuerdo un buen cierre de espectáculo.

La velada terminó y se mantiene la duda con respecto a si deberían haber sustituido ciertas canciones que no aportan tanta coherencia, por la inclusión de algunos de sus singles como “Estrelles”, “Ven y báilame”, “Vertigo” o “29”. A pesar de todo, el concierto cumplió con su función de entretener y los seguidores salieron satisfechos del mismo.