La Pasarela Larios volverá a llenar de moda el centro de Málaga el 25 y 26 de septiembre

La Pasarela Larios Málaga Fashion Week celebrará su decimoquinta edición los próximos 25 y 26 de septiembre en la calle Marqués de Larios. Durante dos jornadas, una de las principales vías del centro histórico volverá a transformarse en un gran escaparate de la moda nacional e internacional sobre su característica alfombra azul.

Organizada por NuevaModa Producciones, la cita reunirá a firmas consolidadas, diseñadores emergentes y creadores procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

Diseñadores nacionales e internacionales

Una amplia representación de creadores esoañoles e internacionales se darán cita en la XV Pasarela Larios. Entre los nombres anunciados se encuentran Mona Al Mansouri, procedente de Emiratos Árabes; Tamar Zoidze, Btisam Dahane, Romeo Couture, Dar Litchi, Allure Beldi, Juan Carlos Armas, Félix Ramiro, Ángel Schlesser, Ágatha Ruiz de la Prada, Jesús Segado, José Perea, María Diezma, Susana Hidalgo, Lucía Cano, Nati Rudnitskaya, Byvel e IT Spain.

La firma malagueña La Gioconda Novias protagonizará un desfile especial con motivo de su vigésimo aniversario, tras dos décadas dedicada a la moda nupcial y de ceremonia.

La programación contará además con propuestas de Hard Rock Cafe Málaga y Harper & Neyer, entre otras firmas.

Una plataforma para el talento emergente

Uno de los ejes de esta nueva edición será el apoyo a los jóvenes creadores a través del Concurso Talento y Creatividad 2026, patrocinado por Málaga de Moda, la marca promocional de la Diputación de Málaga.

El certamen permitirá a nuevos diseñadores mostrar sus propuestas ante profesionales del sector, medios de comunicación y público especializado. La programación incluirá también la presentación de la colección de Xenia Albacete, ganadora de la edición de 2025.

Creadores de Canarias, Castilla y León y el Campo de Gibraltar

La edición reforzará su dimensión nacional mediante la colaboración con distintas instituciones y organizaciones vinculadas a la industria de la moda.

El Cabildo de Tenerife volverá a impulsar la presencia de diseñadores canarios, mientras que Castilla y León estará representada a través de Uniendo Moda, una iniciativa de CEOE Castilla y León y de la Junta de Castilla y León para favorecer la proyección del sector textil y de la moda de autor de la comunidad.

Desde el Campo de Gibraltar participará Dorcas Fashion, encabezada por Dorcas Hammond, junto a las firmas House of Galani, Only Wear Love, Grace Monfred y Atelier Mimi Couture.

Actividades más allá de calle Larios

La programación de este año se extenderá más allá de los dos días de desfiles en el centro de Málaga.

El calendario de actividades comenzó el pasado 1 de julio con un encuentro profesional junto a la firma Ángel Schlesser. Durante la semana del 27 de septiembre, el hotel Only YOU Málaga acogerá una exposición dedicada al diseñador IT Spain.

El 2 de octubre, el Gran Hotel Miramar será el escenario de un desfile exclusivo de Jesús Segado, que presentará su nueva colección en un acto vinculado a la Pasarela Larios.

Una pasarela solidaria contra el cáncer de mama

El broche final llegará el 7 de octubre con la tercera edición de la Pasarela Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga y NuevaModa Producciones.

La explanada del Centre Pompidou Málaga, junto al Cubo, volverá a acoger este desfile solidario, que busca dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama y apoyar el trabajo de la asociación.

La colaboración de la AECC estará presente también durante los días 25 y 26 de septiembre. Sus voluntarios participarán en la recepción de los asistentes y la entidad instalará un espacio informativo y de productos solidarios en la Plaza de la Constitución.

Impacto económico en el centro de Málaga

Pasarela Larios se ha convertido desde su nacimiento, en 2011, en una de las grandes citas del calendario cultural y social de Málaga. La afluencia de visitantes genera actividad para sectores como el comercio, la hostelería, el transporte y el alojamiento.

La organización destaca también su apuesta por una moda responsable, basada en la creatividad, la producción sostenible y el consumo consciente.

La Fundación Unicaja volverá a participar como patrocinador principal del evento, que cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial a través de Málaga de Moda, la Asociación de Creadores de Moda de España y distintas entidades y empresas locales.