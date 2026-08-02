Málaga tocó el cielo con David Guetta en Dreambeach

Para quienes crecieron en los años 2000 y pasaban horas viendo videoclips en la MTV, David Guetta marcó buena parte de las fiestas de aquella época. Más de dos décadas después, sus canciones continúan reuniendo a distintas generaciones, como volvió a demostrar este sábado en Dreambeach.

Miles de personas esperaron al DJ francés en Vélez-Málaga para asistir a uno de los conciertos más destacados del festival. Entre el público había seguidores que crecieron escuchando sus primeros éxitos y jóvenes que han conocido su música años después.

David Guetta abrió con ‘Titanium’

Guetta arrancó su actuación con ‘Titanium’, uno de los temas más conocidos de su trayectoria. Desde los primeros segundos, el público acompañó el estribillo de la canción que popularizó junto a Sia.

A partir de ahí, el DJ enlazó numerosos clásicos de su repertorio. Durante la sesión sonaron temas como ‘Memories’, ‘Club Can’t Handle Me’, ‘Where Them Girls At’, ‘Play Hard’, ‘When Love Takes Over’, ‘Love Is Gone’ y ‘Love Don’t Let Me Go’.

El francés combinó sus canciones con versiones y mezclas de otros grandes éxitos. Entre ellas aparecieron ‘Set Fire to the Rain’, de Adele; ‘Believe’, de Cher, con su conocido «Do you believe in life after love»; y ‘Forever Young’.

Un concierto para varias generaciones

La respuesta del público fue constante durante toda la actuación. Las canciones más antiguas fueron reconocidas desde sus primeras notas, mientras que las nuevas mezclas mantuvieron el ritmo de una sesión que conectó pasado y presente.

David Guetta dejó para el final ‘Without You’, su colaboración con Usher. Miles de asistentes cantaron el último estribillo antes de que el DJ se despidiera del escenario.

El concierto confirmó que los grandes éxitos del francés siguen funcionando más allá del paso del tiempo. Durante su actuación en Dreambeach, Málaga tocó el cielo con David Guetta.