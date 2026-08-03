Juanfran Funes, pregonero de la Feria de Málaga 2026: "Espero que sea una vivencia que se recuerde con mucho cariño"

El Ayuntamiento de Málaga ha organizado una rueda de prensa para el nombramiento oficial de Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga CF, como pregonero de la Feria de este año. En el acto, se ha hecho entrega del título que otorga al "profesor" el honor de abrir paso a las festividades de la ciudad.

Funes se encargará de dar el pistoletazo de salida el sábado, 15 de agosto, en el Cortijo de Torres, y servirá de prólogo al encendido del Real de la Feria.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha recalcado que Funes ha sido elegido en base a la opinión de los malagueños, ya que su nombre era el más repetido en la sección de comentarios de las distintas redes sociales. De la Torre lo considera el "hombre del milagro" y destaca sus "brillantes resultados y un trabajo extraordinario"

El alcalde ha expresado también el orgullo, la satisfacción y el valor de su esfuerzo desde su incorporación al club el pasado noviembre, destacando su trabajo y trato con los jugadores: "formarlos, motivarlos, jugarlos, entenderlos, elegir, hacer que se diviertan los jugadores... es fundamental". Por ello, expresa un reconocimiento y gratitud infinitos hacia su labor.

MLG 03-08-2026.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, asiste al acto de nombramiento como pregonero de la Feria 2026 al entrenador del Málaga CF Juan Francisco Funes / Álex Zea / LMA

Orgullo del entrenador

Por su parte, Funes también ha expresado su gratitud con el nombramiento: "es un auténtico honor poder formar parte de este pregón". A pesar de su asombro inicial con la propuesta, comenta que el sentimiento primario es de agradecimiento y orgullo: "Quería agradecer a Málaga por todo el apoyo que me ha mostrado en estos días", añadió.

Sin embargo, también ha reconocido que hubo momentos de vértigo por la responsabilidad que supone la representación de la ciudadanía que tanta confianza presenta en él: "Era un gesto de agradecimiento de la ciudad. Entendí que era el momento de asumir esa responsabilidad".

Añade además que ya tiene ideas esbozadas sobre su discurso, con algunos aspectos innovadores y otras sorpresas que servirán de representación de todo el club, y donde "quien escuche lo que digo sienta que hablo de él". Para el entrenador de Loja, lo más importante es que "una vivencia se recuerde con mucho cariño", y ese es su propósito con este pregón.