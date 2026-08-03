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Muere a los 73 años el productor y cineasta antequerano Juan Lebrón Sánchez

El productor y cineasta andaluz, fallecido a los 73 años, dedicó su carrera a la promoción de la región a través de obras como 'Flamenco' y 'Andalucía Monumental'

Muere Juan Lebrón Sánchez

Muere Juan Lebrón Sánchez / L.O

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L.O

Málaga

El productor y cineasta andaluz Juan Lebrón Sánchez ha fallecido este lunes a los 73 años, dejando tras de sí un legado que siempre llevó por delante la promoción de Andalucía en la gran pantalla.

Natural de Antequera y afincado en Sevilla desde hacía varios años, con él se va alguien con "una obra incontestable como legado eterno", como ha destacado en sus redes sociales el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Produjo obras de referencia, como 'Flamenco', 'Sevillanas' y 'Semana Santa', esta última dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón en 1992, y que reunió en un solo documental 400 años de la Semana Santa sevillana.

Trayectoria

En 1973 se inició en el mundo de la fotografía en Londres y en los primeros años de su carrera, entre 1975 y 1980, trabajó como cámara en Televisión Española (TVE) y formó parte del equipo de cámaras de los rodajes de la serie de documentales de naturaleza 'El Hombre y la Tierra', creada y dirigida por el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.

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Su último trabajo fue 'Andalucía Monumental', concebida con una estructura de ocho capítulos, cada uno de 25 minutos de duración, y dedicado al patrimonio monumental de cada una de las ocho provincias andaluzas.

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